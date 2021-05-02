«Зенит» разбомбил «Локомотив» (6:1) и за два тура до финиша чемпионата гарантировал победу в нем.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 6:1 (3:0)

Голы: Дзюба, 19 (1:0). Азмун, 39 (2:0). Азмун, 45+2 — с пенальти (3:0). Азмун, 46 (4:0). Дзюба, 51 (5:0). Камано, 56 (5:1). Малком, 67 (6:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Ракицкий (Круговой, 71), Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 81), Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Дзюба, Азмун (Оздоев, 70), Малком (Сутормин, 80).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука (Лысцов, 83), Рыбус, Пабло, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Смолов (Зе Луиш, 66), Камано (Лисакович, 58).

Предупреждения: Крыховяк, 22. Ракицкий, 36. Мухин, 38. Пабло, 45+1. Миранчук, 61. Кузяев, 69. Рыбчинский, 87.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Турбин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).

2 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Говорят, два — это совпадение, а три — уже закономерность. В истории чемпионатов России только один клуб побеждал как минимум в трех сезонах подряд — это «Спартак». Той командой Олега Романцева восхищались, ее по праву называют великой. Она олицетворяла собой эпоху.

Нынешний «Зенит» — это тоже символ времени. Символ рубежа 10-х и 20-х. Об успехах «Зенита» будут вспоминать и годы спустя, о нем будут говорить. Сергей Семак уже для «Зенита» стал живой легендой, ведь ни Лучано Спаллетти, ни Дик Адвокат не становились лучшими с «Зенитом» трижды. А Семак сделал это подряд.

?? Гол Сердара Азмуна с передачи Дриусси.#ЗенитЛоко в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР!https://t.co/fhC2cCngxa — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 2, 2021

Важно, что во всех трех сезонах сине-бело-голубые гарантировали себе титул досрочно, причем даже не за один тур до конца чемпионата. Это говорит о тотальном преимуществе «Зенита». Ни один конкурент не оказался способен бороться хотя бы до финиша. А «Зенит» в потенциально чемпионский день еще и цинично распотрошил бесспорно лучшую команду весны, которая до этого выиграла все 11 матчей в году. И кто теперь лучшая команда весны?

6:1 — это не много, а очень много. «Локомотив» был в отличной форме и без потерь подошел к встрече с надеждами даже на чемпионство. Но «Зенит» был максимально заряжен на успех. Эта победа показательна: вот на что способна самая сильная по составу команда, когда ее настрой на максимуме. Правда, только в России.

Безусловно, это успешный сезон для «Зенита». Конкуренция в этом чемпионате была гораздо жестче, чем в двух предыдущих, да и мотивация у голодных соперников выше. Но в итоговом тексте о победе нельзя не вспомнить про Лигу чемпионов. «Зенит» этой победой еще и вновь гарантировал себе участие в групповом этапе главного еврокубка, и на этот раз от сине-бело-голубых будут требовать выхода в плей-офф. Потому что число три имеет и негативную сторону.

Но это потом. До осени еще далеко, о Лиге чемпионов Семак подумает позже. Пока — праздновать. Город основательно готовился именно к матчу с «Локомотивом». 40 тысяч на трибунах (впервые в сезоне), открытие станции метро «Зенит», световое шоу на «Газпром Арене» — все это создавало дополнительный антураж матчу.

Но самое главное — дом. В предыдущие два сезона «Зенит» обеспечивал звание лучшего в лиге в воздухе (после гостевой игры с «Ахматом») и в Краснодаре. Сейчас у сине-бело-голубых был только один шанс отметить чемпионство на своем поле — оставшиеся два тура «Зенит» проведет на выезде. И команда сделала это.

Что дальше? Знаменитый венгерский тренер Бела Гуттман как-то сказал, что спустя три года любая команда умирает, нужно строить новую. Очевидно, что это золото досталось «Зениту» сложнее двух предыдущих, и о грядущих переменах заговорили еще полгода назад. Перестройка у чемпионов действительно будет, иначе господство прекратится.

Но сейчас «Зенит» — российский гегемон.