«Родина» победила «Балтику» в товарищеском матче

«Родина» одержала победу над «Балтикой» в товарищеском матче — 3:1.

Игра прошла в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в формате четырех таймов по 35 минут.

Голы «Родины» забили Герман Онугха и Артем Сокол. У «Балтики» отличился Илья Порохов и автогол забил Иван Кукушкин.

«Балтика» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 очками располагается на 13-й позиции.

В 15-м туре чемпионата России калининградцы 21 ноября в гостях сыграют с «Оренбургом», а московская команда 22 ноября примет «Локомотив».