«Краснодар» обыграл «Дружбу» из Второй лиги в товарищеском матче

«Краснодар» победил «Дружбу» в товарищеском матче — 3:1. Игра прошла на стадионе академии «быков».

Голы хозяев в первом тайме забили Джон Кордоба и Жоау Батчи, в концовке матча отличился Даниил Уткин.

«Дружба» — команда из Майкопа, которая выступает в группе 1 Второй лиги Б и в сезоне-2026 заняла шестое место.

«Краснодар» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» набрали 26 очков за 14 матчей. В 15-м туре РПЛ команда 22 ноября на выезде сыграет с московским «Динамо».