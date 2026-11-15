Газизов отправит в РПЛ документ по поводу расширения лиги на следующей неделе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» заявил, что на следующей неделе отправит в РПЛ данные и конкретные цифры по поводу возможного расширения чемпионата России.



Данная инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ, которое состоялось на этой неделе.



«На этой неделе не успел, но уже на следующей, да, отправлю в лигу все данные и наши предложения. Все подготовим — отправим. Дальше уже будет видно, куда и как пойдет развитие ситуации», — сказал Газизов «СЭ».



На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.



«Динамо» Мх занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 14 матчах.