Источник: ЦСКА связался с Рошей по поводу возвращения

ЦСКА хочет вернуть бразильского защитника Виллиана Рошу, сообщает журналист Фелипе Силва.

По информации источника, армейцы уже связались с 31-летним футболистом, который выступает за «Аль-Джазиру». Сам клуб из Абу-Даби заинтересован в продлении контракта с защитником. Отмечается, что агенты Роши на следующей неделе отправятся в ОАЭ, чтобы обсудить ситуацию. Действующее соглашение игрока с «Аль-Джазирой» рассчитано до 2027 года.

Помимо ЦСКА, интерес к футболисту проявили и бразильские клубы.

Роша выступал за армейцев с 2022 по 2025 год. Он провел 106 матчей за московскую команду во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 9 результативных передач.