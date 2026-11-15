Пивоваров — о матче «Динамо» с ФК «10»: «Футбол должен радовать. Мы же часть индустрии развлечений»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил товарищеский матч с медиакомандой ФК «10».

Игра прошла 15 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.

— Как объясните очередной матч с медиакомандой?

— Весело. Мы же часть индустрии развлечений. Футбол должен радовать. Хорошая афиша.

— Как вам посещаемость?

— Достаточная для такого времени года.

— Когда Шварц вернется?

— К «Краснодару». У него семейные вопросы.

— Осипенко сыграл из-за быстрого восстановления?

— Не могу точно сказать. Если тренерский штаб его допустил, значит, да.