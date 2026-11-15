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Пивоваров — о матче «Динамо» с ФК «10»: «Футбол должен радовать. Мы же часть индустрии развлечений»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил товарищеский матч с медиакомандой ФК «10».

Игра прошла 15 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.

— Как объясните очередной матч с медиакомандой?

— Весело. Мы же часть индустрии развлечений. Футбол должен радовать. Хорошая афиша.

— Как вам посещаемость?

— Достаточная для такого времени года.

— Когда Шварц вернется?

— К «Краснодару». У него семейные вопросы.

— Осипенко сыграл из-за быстрого восстановления?

— Не могу точно сказать. Если тренерский штаб его допустил, значит, да.

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Футбол
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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