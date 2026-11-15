Шварц пропустил матч «Динамо» с ФК 10 по семейным обстоятельствам

Пресс-служба «Динамо» объяснила, почему главный тренер команды Сандро Шварц пропустил товарищеский матч с медиакомандой ФК 10.

«Сандро Шварц по семейным обстоятельствам уехал на несколько дней в заранее запланированную поездку», — сообщили «СЭ» в пресс-службе бело-голубых.

«Динамо» (31 очко) после 14 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Столько же очков у лидирующего «Зенита», который опережает москвичей по дополнительным показателям. В последнем матче чемпионата России команда Шварца 7 ноября обыграла на выезде «Факел» (2:1).