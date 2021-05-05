Бывший тренер башкирского клуба Игорь Колыванов — о финалисте Лиги чемпионов и РПЛ.

В Краснодаре состоялся матч ветеранов между легендами кубанского футбола и столичным клубом «Забей», в составе которого на Кубань приехала целая россыпь бывших российских звезд. Один из них, ведущий форвард сборной России 90-х и вначале московский динамовец, затем стабильный бомбардир клубов серии А «Фоджи» и «Болоньи», а после игровой карьеры — заметный тренер Игорь Колыванов, дал интервью для YouTube-канала обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера «РабиНерв».

Многие чемпионы Европы среди юношей 2006 года попытались совместить спорт и клубную жизнь. Ничего хорошего из этого не вышло

— В 2006 году вы привели юношескую сборную России до 17 лет к победе на чемпионате Европы. Почему из тех ребят никто не выстрелил в большом футболе, и что вообще творится с нашими молодыми талантами после первых успехов?

— Случаи у всех разные. Кто-то не заиграл по футбольным причинам, кто-то — из-за постоянных травм. Некоторые решили, что к 17 годам достигли слишком многого, и стали относиться к себе и профессии не с тем пониманием, какого требует нынешний футбол. У талантливых и перспективных мальчишек, в 17 лет выигравших чемпионат Европы, на тот момент было большое спортивное будущее, но они по крупицам его растеряли.

Большие надежды возлагались на Александра Прудникова. Он начинал в «Спартаке» и в 18 лет даже несколько голов забил. Дмитрий Рыжов был одним из основных нападающих в той сборной, играл за тольяттинскую академию (имени Юрия Коноплева. — Прим. «СЭ»), мог забить по 5-6 мячей за игру. Игорь Горбатенко до сих пор выступает за тульский «Арсенал».

Но на этом все. Многие, по всей видимости, посчитали, что какой-то результат уже есть и им будет легко и хорошо всю жизнь. Попасть в большой футбол достаточно сложно. Они перспективно начали, их брали в ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо», «Зенит»! Им довольно просто все давалось до этого времени, и они расслабились, ожидая того же и в большом футболе.

Но получилось совсем наоборот. У взрослых мужчин другой уровень сопротивления, нужно было привыкать к другим скоростям и где-то переступать через себя — усерднее тренироваться, ждать своего шанса. Им эти шансы предоставляли, и не раз, но они ими не воспользовались. Единицы попали в премьер-лигу, а большинство игроков заканчивали карьеру в первом дивизионе или даже во второй лиге.

— До первой сборной так никто из них и не дорос.

— Более того, никто из них даже не попал в молодежную сборную к другому тренеру, только при мне они еще поиграли год-два. Переход из юношеского футбола в молодежный и, тем более, во взрослый практически никому из них не удался. Особенно обидно, потому что это было одно из самых перспективных поколений за последнее время. Мы провели около 20 игр и проиграли только в двух, а выиграли матчей 15 точно.

Россия долго по юношам ничего не выигрывала, и нашей команде удалось эту серию прервать. Я с оптимизмом смотрел в их будущее, но у них не получилось. Мне как тренеру по сей день обидно и больно за них. Одного таланта мало, для продолжения успехов им не хватило характера. Нужно на каждую тренировку и на каждый матч выходить, чтобы доказать самому себе и всем вокруг, что ты достоин места в команде, занимаешь его по праву. На тренировках главный тренер должен видеть и отмечать твои старания. В 17-18 лет они попытались совместить спорт и клубную жизнь, но ничего хорошего из этого не получилось. Как итог, многие вообще закончили карьеру в 21-22 года.

В Уфе Зинченко дольше других оставался работать после тренировок

— А вот простой украинский парень Саша Зинченко играл у вас в «Уфе», а сейчас в обойме у Пепа Гвардьолы в «Манчестер Сити», блестяще играет в полуфинале Лиги чемпионов. За счет работы над собой?

— С Сашей я проработал два года, он тогда только начинал свою взрослую карьеру в 17 лет. Приехал к нам в «Уфу» из «Шахтера», предыдущие полгода не играл там. Мы долго решали вопрос перехода игрока из украинского чемпионата, но смогли все уладить.

Сразу стало понятно, что он профессионал с большой буквы. Дольше других оставался на поле после тренировок, делал индивидуальные упражнения. Было видно его старание быстрее попасть в основной состав на фоне других молодых ребят. Шанс мы ему предоставили, и он постепенно превратился в игрока основы. На него быстро положили глаз не только российские топ-клубы, но и многие европейские гранды. Думаю, он сделал правильный выбор, перейдя в команду высочайшего уровня.

— Для вас было неожиданностью, что его позвали в Манчестер, к такому тренеру?

— Не было, потому что такие разговоры ходили. Можно было поверить, что его возьмут в «Манчестер Сити», но что он там заиграет — это фантастика. Дай Бог ему больше игрового времени, в сборной он тоже уверенно играет. Желаю Саше удачи и больше забивать, хотя в Англии он играет на месте левого атакующего защитника, реже — на позиции левого полузащитника. У нас он играл то справа, то слева крайнего нападающего. Это хороший пример для нашей молодежи, не побоялся поехать в Англию и всем доказал свою правоту.

— Перспективное поколение сейчас растет в вашем родном московском «Динамо» — Арсен Захарян, Константин Тюкавин.

— Очень интересные, быстренькие футболисты, с хорошим дриблингом, играют нестандартно, и это приносит результат. Но хорошо сыграть шесть-семь матчей могут многие, а держать планку весь сезон куда сложнее.

Молодежь должна осознавать, что каждый день нужно доказывать свою состоятельность. Мне тоже было 17, и я прекрасно понимал, что если упущу свое место, потом очень трудно будет его вернуть. Все второстепенное должно отойти на второй план, нужно думать только о том, как стать профессиональным футболистом. Они должны хотеть не просто играть в «Динамо», а попасть и закрепиться в национальной сборной. У них все для этого есть, но надо еще усерднее работать.

Тренер тебе доверяет, в национальной сборной тебя заметили. Делай все правильно, и все получится! Вот прошел недавно молодежный чемпионат Европы, на который наша сборная попала спустя много лет. Ребята прекрасно сыграли первый матч, а с французами и датчанами растворились на поле. Очень жаль. После победы над Исландией мы все надеялись, что пройдем дальше. Теперь остается верить, что они продолжат серьезно работать над собой и добьются тех результатов, о которых мечтают.

Рахимов поступил по-мужски

— Следите за «Уфой»?

— К сожалению, у нее сейчас не так много успехов. Хотя в последнее время и «Спартак» 3:0 обыграли, и «Ахмат». Рад, что в составе по-прежнему Сухов и Аликин, которые играли у меня в составе еще во втором дивизионе. Осталось провести два непростых матча с «Зенитом» и «Арсеналом». Наверняка все будет решаться в последнем туре, от игр «Ротора» и «Арсенала» также будет многое зависеть.

От туляков «Уфа» отстает на два очка, но в последнем туре — очная встреча, так что все еще может измениться. Тяжело весь год находиться в хвосте турнирной таблицы, очки в такой ситуации даются с еще большим трудом. Честь и хвала команде, что смогла выиграть два сложнейших матча, особенно у «Спартака», который борется за призовые места, а затем, опять же в Москве, сыграла вничью с ЦСКА.

«Уфа» включила скорости, и «Спартак» не успевал за ними. Даже странно было видеть, насколько гости опережали москвичей и переигрывали их во всех компонентах. Казалось, что «Уфа» — это «Спартак», а «Спартак» — это «Уфа»! Победили заслуженно, показав при этом красивый футбол.

— Как думаете, почему не получилось в «Уфе» у Рашида Рахимова?

— Сложно сказать. Может быть, возникло недопонимание в коллективе. Да и времени не хватило (Рахимов пришел в «Уфу» 11 октября 2020 года, а уже 3 апреля 2021-го подал в отставку после 0:4 от «Динамо». — Прим. «СЭ»). Они прошли сборы, пришли новые футболисты, но результата не было. Возможно, игрокам что-то не нравилось в его работе. Понять это можно, только находясь внутри коллектива. Когда нужного результата нет, нужно что-то менять, и начинают обычно с тренера. Рахимов поступил по-мужски, он признал, что не смог выстроить командную игру, результата не добились и смена тренера поможет встряхнуть команду.

Уверен, многое зависит от футболистов. У нас принято, чуть что не так, увольнять тренеров, а игроки-то остаются те же самые. Тренер готовит команду, наигрывает состав и схему игры, но основную работу на поле делают именно футболисты. Бывает, что случается черная полоса, все валится из рук. Были и неплохие матчи, моменты создавали, но все время теряли очки, и руководству клуба пришлось что-то менять.

— В последнее время развернулись дискуссии о том, уход тренера по собственному желанию — это трусость или смелость? Что вы думаете применительно к Рахимову?

— Не считаю это трусостью. С одной стороны, можно назвать его уход смелым поступком — он откровенно признал свои недочеты, не стал валить вину на других. Но точно не испугался. Рахимов наверняка в душе понимал, что многое не получилось, не со всеми игроками смог наладить контакт и донести им свои идеи. После его ухода команда (во главе с Алексеем Стукаловым. — Прим. «СЭ») встряхнулась, выиграла два важнейших матча, а затем и с ЦСКА 1:1 сыграла. Команда прибавила — значит, все было сделано правильно.

— «Зенит» — в третий раз подряд чемпион. По доминированию на внутренней арене он может превратиться в российский аналог «Баварии», «ПСЖ» и «Ювентуса»?

— Все мы прекрасно понимаем, что в российском чемпионате нет команды сильнее «Зенита». Бороться на равных с ним сложно, хотя в некоторые периоды московским командам это удается — «Спартак» и ЦСКА достойно играли в первом круге, «Локомотив» заметно прибавил после зимней паузы. «Зенит» давал шанс этим клубам, тоже терял очки. Но питерцы были стабильнее и уверенно провели очные встречи с преследователями. Надолго ли «Зенит» чемпион? Всем хочется интриги в нашем чемпионате, чтобы до последнего тура мы не знали ни победителя турнира, ни вылетевших в ФНЛ.

В последние годы так получается: кто вкладывает больше денег, тот в итоге и побеждает. У «Зенита» огромные ресурсы, и правильно кто-то сказал, что ему уже скучно играть в РПЛ. Он вышел на другой уровень, но из-за низкого уровня сопротивления все никак не может себя проявить на международной арене. Хотелось бы, чтобы первые пять-шесть команд подравнялись и не было такой разницы по игре.

Жалко и «Краснодар», который в последнее время был в тройке или на подступах к ней, а этот сезон провалил. Его яркий комбинационный футбол нравился болельщикам по всей стране. Стиль не особо поменялся, но он перестал давать результат. Посмотрим, как в следующем году сложится у Виктора Гончаренко. Желаю «быкам» удачных матчей, красивых побед и успехов их академии, чтобы хотя бы три-четыре воспитанника всегда выходили в стартовом составе и приносили пользу не только клубу, но и сборной России.

Станислав Жатиков

Краснодар