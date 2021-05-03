Сравниваем календарь лидеров РПЛ в двух оставшихся турах.

В воскресенье «Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1 и 61 очко), закрыл все вопросы о чемпионстве и забрал третье подряд золото. Сине-бело-голубые получили чемпионский кубок после заключительного матча сезона в Санкт-Петербурге, у них остались выезды к аутсайдерам — «Уфе» и «Тамбову».

«Спартак» (53 очка) обошел «Локомотив» (52) — и теперь красно-белые на шаг впереди конкурента в споре за серебро и второе место в Лиге чемпионов (но не в группе, а в отборочном турнире).

У России также есть два места в новом турнире УЕФА — Лиге конференций, только одно — в Лиге Европы. Как именно они будут распределены, станет понятнее после кубкового финала «Локомотив» — «Крылья» (12 мая). В случае победы самарцев, именно лучший клуб ФНЛ забронирует себе место в Лиге Европы, а третья и четвертая команды РПЛ отправятся в Лигу конференций. Кубковый успех железнодорожников откроет евроокно для пятой команды чемпионата.

Преследователи «Локо» — «Рубин» и «Сочи» (по 49 очков), ЦСКА (47) и «Динамо» (46). И формально — только бело-голубые выпали из гонки за вторым местом.

Оставшиеся матчи лидеров РПЛ.

«Спартак»

Красно-белые дождались победы «Зенита» над «Локо», которая открыла им путь на второе место. Команда Доменико Тедеско обошла конкурента, взяв три очка против «Арсенала» в не самом лучшем матче в Туле (2:1). Дальше — домашняя встреча с «Химками» и выезд к «Ахмату». Оба соперника способны доставить спартаковцам не меньшие неприятности, чем туляки. Но сейчас все в руках самого «Спартака».

«Зенит» после разгрома ближайшего преследователя стал чемпионом, а «Локо» отступил на третье место в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив»

Вице-чемпион провалился в золотом матче РПЛ и прервал победную серию в 2021 году — 11 матчей в двух турнирах, 8 из них — в чемпионате. Перед кубковым финалом у команды Марко Николича — ключевая игра с «Динамо», которая по санкции КДК перенесена из Черкизова на «Арену Химки». В первом круге красно-зеленые крупно проиграли это дерби — 1:5 с удалением Гильерме.

«Рубин» и «Сочи»: кто финиширует впереди? Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»

«Рубин» и «Сочи»

Казанцы и сочинцы всего в победе от «Локомотива», но в случае равенства очков уступят ему по личным встречам.

Рубиновые продолжили еврокубковую гонку, разобравшись на своем поле с одним из конкурентов — «Динамо» (2:0). Черноморцы — после успеха на поле соседей из «Краснодара» (3:1) с важными голами Нобоа и Заболотного.

«Рубин» после 50-летия Леонида Слуцкого отправляется в Тулу, где «Арсенал» рискует свалиться в зону прямого вылета. Следующий соперник «Сочи» — «Ротор», который прервал длительную серию без голов и побед во встрече с «Ахматом» и остался в борьбе с туляками и уфимцами за «стыки».

ЦСКА: без еврокубков? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА и «Динамо»

Армейцы в выходные остались без победы в игре с «Уфой» (1:1) и в компании с динамовцами отстали от «Рубина» с «Сочи».

ЦСКА и «Динамо» перед встречей в последнем туре проведут не менее сложные матчи. Бело-голубые — то самое вынесенное на «Арену Химки» дерби с «Локо», а красно-синие ждут в гости Виктора Гончаренко с «Краснодаром». И да — еще одна осечка заставит армейцев и динамовцев думать скорее о соседстве с «Химками» (44 очка, бодрая команда Игоря Черевченко давно обезопасила себя от вылета), чем о еврокубках.

Личные игры лидеров РПЛ.

Как определяются места в таблице при равенстве очков у двух и более команд:

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.