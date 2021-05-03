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«Спартак» впереди «Локомотива» в гонке за Лигу чемпионов. За ними — «Рубин» и «Сочи»

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 19:00
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Александр Соболев открыл счет в матче, а второй мяч после новой передачи Виктора Мозеса провел Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Зенит» после разгрома ближайшего преследователя стал чемпионом, а «Локо» отступил на третье место в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Рубин» и «Сочи»: кто финиширует впереди? Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин» ЦСКА: без еврокубков? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Оставшиеся матчи лидеров РПЛ. Личные игры лидеров РПЛ.
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Александр Соболев открыл счет в матче, а второй мяч после новой передачи Виктора Мозеса провел Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сравниваем календарь лидеров РПЛ в двух оставшихся турах.
2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака». Что ждет клуб и Семака дальше?

В воскресенье «Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1 и 61 очко), закрыл все вопросы о чемпионстве и забрал третье подряд золото. Сине-бело-голубые получили чемпионский кубок после заключительного матча сезона в Санкт-Петербурге, у них остались выезды к аутсайдерам — «Уфе» и «Тамбову».

«Спартак» (53 очка) обошел «Локомотив» (52) — и теперь красно-белые на шаг впереди конкурента в споре за серебро и второе место в Лиге чемпионов (но не в группе, а в отборочном турнире).

У России также есть два места в новом турнире УЕФА — Лиге конференций, только одно — в Лиге Европы. Как именно они будут распределены, станет понятнее после кубкового финала «Локомотив» — «Крылья» (12 мая). В случае победы самарцев, именно лучший клуб ФНЛ забронирует себе место в Лиге Европы, а третья и четвертая команды РПЛ отправятся в Лигу конференций. Кубковый успех железнодорожников откроет евроокно для пятой команды чемпионата.

Преследователи «Локо» — «Рубин» и «Сочи» (по 49 очков), ЦСКА (47) и «Динамо» (46). И формально — только бело-голубые выпали из гонки за вторым местом.

Оставшиеся матчи лидеров РПЛ.
Оставшиеся матчи лидеров РПЛ.
3&nbsp;мая. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 76-я минута. Гости празднуют второй гол.Двуликий «Спартак» в Туле: красивый гол, «мусорная» победа

«Спартак»

Красно-белые дождались победы «Зенита» над «Локо», которая открыла им путь на второе место. Команда Доменико Тедеско обошла конкурента, взяв три очка против «Арсенала» в не самом лучшем матче в Туле (2:1). Дальше — домашняя встреча с «Химками» и выезд к «Ахмату». Оба соперника способны доставить спартаковцам не меньшие неприятности, чем туляки. Но сейчас все в руках самого «Спартака».

"Зенит" после разгрома ближайшего преследователя стал чемпионом, а "Локо" отступил на третье место в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» после разгрома ближайшего преследователя стал чемпионом, а «Локо» отступил на третье место в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Гильерме не&nbsp;в&nbsp;силах скрыть печаль после очередного пропущенного гола.«Локо» выиграл 11 матчей подряд, но пока не топ. И может пропустить в Лигу чемпионов «Спартак»

«Локомотив»

Вице-чемпион провалился в золотом матче РПЛ и прервал победную серию в 2021 году — 11 матчей в двух турнирах, 8 из них — в чемпионате. Перед кубковым финалом у команды Марко Николича — ключевая игра с «Динамо», которая по санкции КДК перенесена из Черкизова на «Арену Химки». В первом круге красно-зеленые крупно проиграли это дерби — 1:5 с удалением Гильерме.

"Рубин" и "Сочи": кто финиширует впереди? Фото Джалиль Губайдуллин/ФК "Рубин"
«Рубин» и «Сочи»: кто финиширует впереди? Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»
1&nbsp;мая. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Казанцы празднуют гол Хван Ин&nbsp;Бома (на&nbsp;переднем плане).Очень тяжелая победа «Рубина» над «Динамо» вдесятером. Казанцы почти в еврокубках

«Рубин» и «Сочи»

Казанцы и сочинцы всего в победе от «Локомотива», но в случае равенства очков уступят ему по личным встречам.

Рубиновые продолжили еврокубковую гонку, разобравшись на своем поле с одним из конкурентов — «Динамо» (2:0). Черноморцы — после успеха на поле соседей из «Краснодара» (3:1) с важными голами Нобоа и Заболотного.

«Рубин» после 50-летия Леонида Слуцкого отправляется в Тулу, где «Арсенал» рискует свалиться в зону прямого вылета. Следующий соперник «Сочи» — «Ротор», который прервал длительную серию без голов и побед во встрече с «Ахматом» и остался в борьбе с туляками и уфимцами за «стыки».

ЦСКА: без еврокубков? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА: без еврокубков? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1&nbsp;мая. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1.ЦСКА не обыграл «Уфу» и потерял Влашича. Это все, что стоит знать об этом матче

ЦСКА и «Динамо»

Армейцы в выходные остались без победы в игре с «Уфой» (1:1) и в компании с динамовцами отстали от «Рубина» с «Сочи».

ЦСКА и «Динамо» перед встречей в последнем туре проведут не менее сложные матчи. Бело-голубые — то самое вынесенное на «Арену Химки» дерби с «Локо», а красно-синие ждут в гости Виктора Гончаренко с «Краснодаром». И да — еще одна осечка заставит армейцев и динамовцев думать скорее о соседстве с «Химками» (44 очка, бодрая команда Игоря Черевченко давно обезопасила себя от вылета), чем о еврокубках.

Личные игры лидеров РПЛ.
Личные игры лидеров РПЛ.

Как определяются места в таблице при равенстве очков у двух и более команд:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

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