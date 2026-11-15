Источник: Жедсон Фернандеш недоволен жизнью в России и может перейти из «Спартака» в «Трабзонспор»

«Трабзонспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша в зимнее трансферное окно, сообщает Mynet.

По информации источника, турецкий клуб рассматривает возможность аренды 27-летнего португальца или полноценного трансфера. Официального предложения «Спартаку» пока не поступало. При этом красно-белые не намерены легко расставаться с футболистом.

Отмечается, что Фернандеш недоволен жизнью в России и положительно относится к возможному возвращению в Турцию.

Главный тренер «Трабзонспора» Томас Райс заинтересован в усилении центра поля. По данным издания, Фернандеш соответствует требованиям немецкого специалиста.

Португалец перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в 2025 году. Его контракт рассчитан до 2029-го.

В сезоне-2026/27 Фернандеш провел 16 матчей, забил один гол и сделал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.