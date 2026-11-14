Цыпкин заявил о желании снять фильм о спорте: «На примере Аршавина, Кержакова и Малафеева»

Российский писатель и сценарист Александр Цыпкин в разговоре с «СЭ» рассказал о желании снять фильм о судьбе спортсменов после завершения карьеры.

«Нужно быть очень погруженным в спорт. Когда-нибудь, учитывая, что я большой фанат футбола, хотел бы это сделать. Это будет фильм о судьбе спортсменов после большого спорта. Мне это интересно. Сниматься будут артисты на примере Аршавина, Кержакова и Малафеева. Я очень болел за «Зенит» их времен», — сказал Цыпкин «СЭ» на APSNY Media Weekend.

Андрей Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Александр Кержаков, помимо питерской команды, играл за «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих», а Вячеслав Малафеев — за «Зенит» на протяжении всей карьеры.