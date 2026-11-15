Агенты Жедсона Фернандеша опровергли слухи об уходе футболиста из «Спартака»

Агентство Gestifute, представляющее интересы полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша, заявило, что футболист не намерен покидать московский клуб зимой.

«Жедсон всем доволен в «Спартаке». Это неправда, что он хочет вернуться в Турцию. Он не перейдет зимой ни в «Трабзонспор», ни в «Бешикташ». Жедсон хочет играть в «Спартаке», — сообщили Sport24 в агентстве.

15 ноября турецкое издание Mynet сообщило, что «Трабзонспор» рассматривает возможность аренды 27-летнего португальца в зимнее трансферное окно. Утверждалось, что Фернандеш недоволен жизнью в России и готов вернуться в Турцию. При этом официального предложения «Спартаку» не поступало.

Португалец перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в 2025 году. Его контракт рассчитан до 2029-го.

В сезоне-2026/27 Фернандеш провел 16 матчей, забил один гол и сделал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.