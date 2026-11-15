В «Динамо» высказались об идее увеличения количества клубов РПЛ: «Расширение не должно быть только ради увеличения числа команд»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» высказался об идее расширения количества клубов РПЛ.

— На собрании клубов РПЛ Шамиль Газизов поднял тему расширения лиги. Как можете это прокомментировать?

— Более структурированное предложение можно рассматривать. Такая тема популярна к зиме, но к апрелю количество клубов, поддерживающих эту идею, снижается. Это большая тема. Все зависит от задач. Сложный вопрос. Много ограничений, которые надо решить. Есть два турнира, ограниченный календарь, ограниченные возможности телевещания, и еще контракты, подписанные по обоим турнирам до 2030-го года.

— Один из тезисов, который приводят в пользу расширения, звучит так: «У нас большая страна, значит, должно быть много клубов в Премьер-лиге». Можно ли рассуждать такими категориями?

— Можно рассуждать любыми категориями. Вопрос в том, какую задачу мы решим. Сначала мы ее ставим, а после уже решаем. Расширение не должно быть только ради увеличения количества клубов. А для чего-то другого.

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.