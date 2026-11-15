Вратарь «Динамо» Лещук о матче с ФК «10»: «Зол на то, как мы играем»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал партнеров по команде за отношение к товарищескому матчу против медиафутбольного ФК «10».

— Тебе это нравится?

— Я зол.

— На что?

— На то, как играем.

— Ты пихал Артуру и защитникам?

— Всей команде.

— Почему?

— Они вышли как во двор поиграть. Не двигаются, ничего. Но тяжело собраться, я понимаю.

— Лучше так или закрытый товарищеский матч с условным тульским «Арсеналом»?

— Для игрока, наверное, лучше так. Лучше с «Трабзонспором» сыграть, кстати!

— Ты сказал кому-то в начале: «Вы же профессионалы».

— Ну вот, а получилось не профессионалы.

Товарищеский матч «Динамо» с ФК «10» проходит на «ВТБ Арене» в Москве.