Гаджиев готов заплатить Мостовому и Слуцкому по 15-20 миллионов рублей за бой

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» заявил о готовности организовать поединок между бывшим полузащитником сборных СССР и России Александром Мостовым и тренером Леонидом Слуцким.

«Такой бой дорогого стоит. Тут надо платить по 15-20 миллионов каждому. Я готов заплатить им такие деньги. Если бы Мостовой и Слуцкий были на 20 лет моложе, то уже дрались бы. Деньги даже не имели бы значения. Но такой бой менее вероятен, чем поединок Дзюбы против Смолова», — сказал Гаджиев «СЭ» на APSNY Media Weekend.

Ранее Мостовой неоднократно критиковал Слуцкого. В интервью «Советскому спорту» экс-футболист пообещал «шлепнуть при встрече» 55-летнего специалиста.