Что за развязка в Оренбурге! «Динамо» было близко к камбэку, но чуть не упустило и ничью
Взаимные потери
Старт сезона пока так и не дал нам ответ на вопрос, готово ли «Динамо» вновь всерьез бороться за чемпионство. Команда Марцела Лички набрала отличный ход, но две пробоины (по 0:1 от «Зенита» и «Краснодара») запомнились. Как и разгром от «Спартака» в Кубке России. Для возвращения в тройку сильнейших не хватало как раз трех очков, и их «Динамо» предстояло выскребать в Оренбурге.
Команда Деограсии до сих пор идет с единственной победой (в первом туре над «Спартаком») и перед началом битвы с «Динамо» располагалась на 12-й строчке (от зоны стыков ее отделяли только дополнительные показатели). Но при этом не скажешь, что «Оренбург» в кризисе.
Это отчетливо стало понятно уже в первом тайме.
Жара, газон, прекрасный «Оренбург»
Условия в Оренбурге были непростыми: жара +30, искусственный газон. И очень похоже на то, что это сыграло существенную роль. «Динамо» весь первый тайм играло в привычное владение, но на перерыв ушло при счете 0:1 (и 2:4 по ударам в пользу соперника). Создавать что-то опасное при насыщенном центре поля «Оренбурга» и в отсутствие лидеров бело-голубым было очень тяжело. Ну а хозяевам такой сценарий был удобен — команда Деограсии при всех проблемах все-таки неплохо контратакует.
Мохаммад бил головой из штрафной, Прохин прикладывался издали, Сахархизан пробрасывал мяч мимо вышедшего далеко Лунева, Мансилья запорол отличную возможность. Моментов у «Оренбурга» хватало, но забили они до перерыва лишь однажды — Сидоров здорово забросил на Сахархизана, и иранец четко разобрался в эпизоде, убрав защитников на паузе. Все по делу.
«Динамо» же стало нащупывать хоть что-то похожее на игру лишь в самой концовке тайма. Но создало всего один момент — Тюкавин «кивнул» головой в угол после подачи Дасы, но не попал в створ. Очевидно, в перерыве Личке предстояло что-то менять. Его команда считалась спецом по середнякам, а тут замаячило не просто поражение, а реальный провал.
Ураган в концовке
В начале второго тайма «Оренбург» продолжал убивать время и контратаковать, но на исходе часа игры привез себе пенальти. Заменяющий Сысуева Богдан Москвичев сделал отличный сейв, парировав попытку Тюкавина, но Матиас Перес неуклюже сыграл после добивания, и мяч от его корпуса залетел в ворота. Очень обидный автогол — сыграй в этом эпизоде исключительно вратарь или защитник, ничего бы не было. Но оба помешали друг другу.
Сравняв счет, «Динамо» продолжило давить. И не прошло и пяти минут, как «Оренбург» привез еще один одиннадцатиметровый: Башич в безобидной ситуации врезал по ногам Бителло. На этот раз к мячу подошел заменивший Гладышева Маухуб и реализовал удар, забив свой первый гол в новой команде.
После этого казалось, что у «Динамо» все под контролем: счет устраивал, игра получалась, атак было много. А Тюкавин забил третий мяч, который, правда, отменили из-за офсайда.
Но «Оренбург» не развалился. А в концовке мощно ответил на нереализованные шансы гостей голом Переса!
Вообще такого пожара, как в компенсированное время в Оренбурге, в РПЛ не было очень давно. Буквально за минуту до пропущенного гола «Динамо» имело стопроцентный шанс (снова спас Москвичев). На 98-й из убойной позиции пробивал Макаров — и опять голкипер оказался сверхнадежен. При этом Андрей Лунев тоже не расслаблялся и за минуту до финальной свистка спас после выхода Мансильи один на один.
Забирать три очка могли обе команды, но в итоге победа никому не досталась. 2:2 — «Динамо» тормозит, а «Оренбург» показывает, что на его поле в этом сезоне никому не будет легко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
5
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
6
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
11
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|2 : 2
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1