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Что за развязка в Оренбурге! «Динамо» было близко к камбэку, но чуть не упустило и ничью

«Динамо» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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«Оренбург» и «Динамо» сыграли вничью — 2:2.
Фото ФК «Оренбург»
2:2 с фантастической игрой вратарей.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 15:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Динамо

Взаимные потери

Старт сезона пока так и не дал нам ответ на вопрос, готово ли «Динамо» вновь всерьез бороться за чемпионство. Команда Марцела Лички набрала отличный ход, но две пробоины (по 0:1 от «Зенита» и «Краснодара») запомнились. Как и разгром от «Спартака» в Кубке России. Для возвращения в тройку сильнейших не хватало как раз трех очков, и их «Динамо» предстояло выскребать в Оренбурге.

Команда Деограсии до сих пор идет с единственной победой (в первом туре над «Спартаком») и перед началом битвы с «Динамо» располагалась на 12-й строчке (от зоны стыков ее отделяли только дополнительные показатели). Но при этом не скажешь, что «Оренбург» в кризисе.

Это отчетливо стало понятно уже в первом тайме.

Давид Деограсия и&nbsp;Марцел Личка. «Оренбург» и «Динамо» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Жара, газон, прекрасный «Оренбург»

Условия в Оренбурге были непростыми: жара +30, искусственный газон. И очень похоже на то, что это сыграло существенную роль. «Динамо» весь первый тайм играло в привычное владение, но на перерыв ушло при счете 0:1 (и 2:4 по ударам в пользу соперника). Создавать что-то опасное при насыщенном центре поля «Оренбурга» и в отсутствие лидеров бело-голубым было очень тяжело. Ну а хозяевам такой сценарий был удобен — команда Деограсии при всех проблемах все-таки неплохо контратакует.

Мохаммад бил головой из штрафной, Прохин прикладывался издали, Сахархизан пробрасывал мяч мимо вышедшего далеко Лунева, Мансилья запорол отличную возможность. Моментов у «Оренбурга» хватало, но забили они до перерыва лишь однажды — Сидоров здорово забросил на Сахархизана, и иранец четко разобрался в эпизоде, убрав защитников на паузе. Все по делу.

«Динамо» же стало нащупывать хоть что-то похожее на игру лишь в самой концовке тайма. Но создало всего один момент — Тюкавин «кивнул» головой в угол после подачи Дасы, но не попал в створ. Очевидно, в перерыве Личке предстояло что-то менять. Его команда считалась спецом по середнякам, а тут замаячило не просто поражение, а реальный провал.

Ураган в концовке

В начале второго тайма «Оренбург» продолжал убивать время и контратаковать, но на исходе часа игры привез себе пенальти. Заменяющий Сысуева Богдан Москвичев сделал отличный сейв, парировав попытку Тюкавина, но Матиас Перес неуклюже сыграл после добивания, и мяч от его корпуса залетел в ворота. Очень обидный автогол — сыграй в этом эпизоде исключительно вратарь или защитник, ничего бы не было. Но оба помешали друг другу.

Сравняв счет, «Динамо» продолжило давить. И не прошло и пяти минут, как «Оренбург» привез еще один одиннадцатиметровый: Башич в безобидной ситуации врезал по ногам Бителло. На этот раз к мячу подошел заменивший Гладышева Маухуб и реализовал удар, забив свой первый гол в новой команде.

После этого казалось, что у «Динамо» все под контролем: счет устраивал, игра получалась, атак было много. А Тюкавин забил третий мяч, который, правда, отменили из-за офсайда.

Но «Оренбург» не развалился. А в концовке мощно ответил на нереализованные шансы гостей голом Переса!

Вообще такого пожара, как в компенсированное время в Оренбурге, в РПЛ не было очень давно. Буквально за минуту до пропущенного гола «Динамо» имело стопроцентный шанс (снова спас Москвичев). На 98-й из убойной позиции пробивал Макаров — и опять голкипер оказался сверхнадежен. При этом Андрей Лунев тоже не расслаблялся и за минуту до финальной свистка спас после выхода Мансильи один на один.

Забирать три очка могли обе команды, но в итоге победа никому не досталась. 2:2 — «Динамо» тормозит, а «Оренбург» показывает, что на его поле в этом сезоне никому не будет легко.

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