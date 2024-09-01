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Окишор: рождение сверхновой. Колонка Казакова

Казаков оценил игру Окишора в «Динамо»
Илья Казаков
Колумнист
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Футболист «Динамо» Виктор Окишор
Виктор Окишор.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о появлении в «Динамо» мегаталанта.

Мнение

Кажется, на наших глазах восходит новая звезда. И речь не о Батракове — он-то уже дорос до первой сборной, с той скоростью, с которой в начале 2002 года врывался на футбольный небосклон неизвестный тогда омский мальчишка Сычев.

То был стык поколений, прежняя романцевская плеяда сходила с авансцены, Россия до поездки в Японию пропустила подряд чемпионат мира и Евро, а новые лидеры чемпионата только готовились к выходу на первые роли.

Игра Сычева и Кержакова казалась глотком свежего воздуха, исключением из правил — тот российский футбол был еще слишком консервативным, хотя многолетний лед уже начинал трещать.

Не то что сейчас. Когда что ни тур, то новое имя.

Иван Сергеев и&nbsp;Константин Тюкавин. Кто будет забивать за сборную? Вернутся ли прежние Сергеев, Писарский, Агаларов? Колонка Казакова

Здесь, наверное, надо сказать спасибо Валерию Карпину. Когда он начинал вызывать на сбор ребят, у которых иногда не было даже одного сезона в РПЛ за плечами. Сначала это выглядело странно, потом стало делом обычным, а сейчас понимаешь, что так можно прокачать не только тех, кто уже вошел во взрослый футбол, но и таланты, пребывавшие на первых ролях в футболе юношеском.

Удивительно, но некоторых из них мы не то чтобы не знали — даже не слышали. Мы — не только журналисты, болельщики, но и те, кто давно в футболе.

В месячной давности кубковом дерби «Спартак» — «Динамо» красно-белые прошлись катком по землякам (3:0), тогда еще далеким от оптимального состояния. И все, что осталось постфактум — удивление и первый восторг от работы Деяна Станковича.

Футболист «Динамо» Виктор Окишор
Виктор Окишор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но прошло совсем немного времени — и у нас появился уже совсем другой повод для эмоций после встречи набравших ход бело-голубых с «Крыльями» в том же Кубке (5:1). Худощавый паренек Виктор Окишор растерзал самарскую оборону менее чем за полный тайм. После игры СМИ широко транслировали слова Егора Титова — шестикратный чемпион страны удивлялся той уверенности, что продемонстрировал Окишор. «Динамо» на это отреагировало мгновенно, убрав из контракта своей восходящей звезды пункт о сумме выкупа для клубов РПЛ.

О Захаряне и Тюкавине тоже заранее говорили как о будущем клуба. Играть на опережение у бело-голубых получается — речь в том числе и о конвейере, производящем для первой команды одного молодого футболиста за другим.

А Окишор всего одним таймом сделал себе имя. И кого ни спроси сейчас из погруженных в юношеский футбол людей, именно его называют главным талантом новой плеяды 18-летних. Несмотря на дату рождения — 30 декабря 2006 года. Если мальчишка на юношеском уровне смог, дав сверстникам фору почти в год, заслужить такое признание — значит, это игрок не только с потенциалом, но и с характером.

Виктор Окишор (№ 88). Окишор — новый мегаталант «Динамо»! В России растет большой мастер?

И что символично — он не одинок.

Пацанов 2006 года рождения, сверкнувших в РПЛ, пока немного. А вот 2005-й уже дает возможность говорить о чрезвычайно урожайном, поскольку многие не просто на виду — они уже ведут себя и выглядят на поле как люди, понимающие масштаб своего дарования.

Любые рейтинги дело условное и субъективное, но составлять их занятие увлекательное. Правда, непонятно, как расставить по местам в этом топ-8: сделать выбор между Батраковым и Козловом физически невозможно.

Главные таланты России 2005 года рождения

Но все равно, отдавая должное этим звездочкам, все признают, что невероятный талант — это именно Окишор.

Здесь надо отдать должное тренерам динамовской академии, прежде всего ее руководителю Александру Кузнецову, — сохранившим для футбола игрока, отличавшегося поначалу чрезмерной субтильностью. За то, что увидели, поверили и захотели ждать — когда организм Виктора окрепнет и привыкнет к большим нагрузкам. Его даже перевели в интернат для получения правильного питания и восстановления — несмотря на то, что Окишор из Москвы. Рассказывают, что, когда Виктор в одном из недавних матчей выиграл 50 процентов единоборств, радости за него у бывших тренеров было через край. История, опровергающая тезис, что для детских специалистов главное — мгновенные результаты команды, а не развитие ребят.

Правда, в РПЛ Окишор пока не забивал и провел всего два матча. Но ему только 17 лет.

Как Ямалю на Евро-2024.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Виктор Окишор
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Илья Казаков
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