Окишор: рождение сверхновой. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о появлении в «Динамо» мегаталанта.

Мнение

Кажется, на наших глазах восходит новая звезда. И речь не о Батракове — он-то уже дорос до первой сборной, с той скоростью, с которой в начале 2002 года врывался на футбольный небосклон неизвестный тогда омский мальчишка Сычев.

То был стык поколений, прежняя романцевская плеяда сходила с авансцены, Россия до поездки в Японию пропустила подряд чемпионат мира и Евро, а новые лидеры чемпионата только готовились к выходу на первые роли.

Игра Сычева и Кержакова казалась глотком свежего воздуха, исключением из правил — тот российский футбол был еще слишком консервативным, хотя многолетний лед уже начинал трещать.

Не то что сейчас. Когда что ни тур, то новое имя.

Здесь, наверное, надо сказать спасибо Валерию Карпину. Когда он начинал вызывать на сбор ребят, у которых иногда не было даже одного сезона в РПЛ за плечами. Сначала это выглядело странно, потом стало делом обычным, а сейчас понимаешь, что так можно прокачать не только тех, кто уже вошел во взрослый футбол, но и таланты, пребывавшие на первых ролях в футболе юношеском.

Удивительно, но некоторых из них мы не то чтобы не знали — даже не слышали. Мы — не только журналисты, болельщики, но и те, кто давно в футболе.

В месячной давности кубковом дерби «Спартак» — «Динамо» красно-белые прошлись катком по землякам (3:0), тогда еще далеким от оптимального состояния. И все, что осталось постфактум — удивление и первый восторг от работы Деяна Станковича.

Виктор Окишор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но прошло совсем немного времени — и у нас появился уже совсем другой повод для эмоций после встречи набравших ход бело-голубых с «Крыльями» в том же Кубке (5:1). Худощавый паренек Виктор Окишор растерзал самарскую оборону менее чем за полный тайм. После игры СМИ широко транслировали слова Егора Титова — шестикратный чемпион страны удивлялся той уверенности, что продемонстрировал Окишор. «Динамо» на это отреагировало мгновенно, убрав из контракта своей восходящей звезды пункт о сумме выкупа для клубов РПЛ.

О Захаряне и Тюкавине тоже заранее говорили как о будущем клуба. Играть на опережение у бело-голубых получается — речь в том числе и о конвейере, производящем для первой команды одного молодого футболиста за другим.

А Окишор всего одним таймом сделал себе имя. И кого ни спроси сейчас из погруженных в юношеский футбол людей, именно его называют главным талантом новой плеяды 18-летних. Несмотря на дату рождения — 30 декабря 2006 года. Если мальчишка на юношеском уровне смог, дав сверстникам фору почти в год, заслужить такое признание — значит, это игрок не только с потенциалом, но и с характером.

И что символично — он не одинок.

Пацанов 2006 года рождения, сверкнувших в РПЛ, пока немного. А вот 2005-й уже дает возможность говорить о чрезвычайно урожайном, поскольку многие не просто на виду — они уже ведут себя и выглядят на поле как люди, понимающие масштаб своего дарования.

Любые рейтинги дело условное и субъективное, но составлять их занятие увлекательное. Правда, непонятно, как расставить по местам в этом топ-8: сделать выбор между Батраковым и Козловом физически невозможно.

Но все равно, отдавая должное этим звездочкам, все признают, что невероятный талант — это именно Окишор.

Здесь надо отдать должное тренерам динамовской академии, прежде всего ее руководителю Александру Кузнецову, — сохранившим для футбола игрока, отличавшегося поначалу чрезмерной субтильностью. За то, что увидели, поверили и захотели ждать — когда организм Виктора окрепнет и привыкнет к большим нагрузкам. Его даже перевели в интернат для получения правильного питания и восстановления — несмотря на то, что Окишор из Москвы. Рассказывают, что, когда Виктор в одном из недавних матчей выиграл 50 процентов единоборств, радости за него у бывших тренеров было через край. История, опровергающая тезис, что для детских специалистов главное — мгновенные результаты команды, а не развитие ребят.

Правда, в РПЛ Окишор пока не забивал и провел всего два матча. Но ему только 17 лет.

Как Ямалю на Евро-2024.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции