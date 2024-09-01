Кошмарный вечер Лантратова. Две ошибки вратаря похоронили «Локомотив» в игре с «Краснодаром»

Команда Мусаева оформила разгром, но потеряла Кордобу на южное дерби.

От «Локомотива» перед стартом сезона не ждали ничего особенного, а он после шести туров стал единоличным лидером и с учетом всех турниров выиграл семь матчей подряд. Перспективы «Краснодара» даже после серебряных медалей оценивали с изрядной долей скепсиса. После первых малосодержательных матчей жестко критиковали. А потом вдруг выяснилось, что «быки» — единственная в России команда, у которой с начала сезона нет ни одного поражения.

С такими вводными на первом турнирном отрезке (до паузы на матчи сборных) встреча в Черкизове по своей значимости выглядела сопоставимой с играми «Зенита» против «Динамо» и «Спартака». Тут ведь была масса интриг. Что лучше — команда с одним легионером в старте или интернационал с восемью иностранцами? Молодость или опыт? Сперцян или Батраков? Вопросов много — и все интересные.

Сначала все складывалось в пользу «быков», которые выглядели матерыми бойцами на фоне столичной молодежи. В какой-то степени это было ожидаемо, потому что команда Мурада Мусаева меняла отношение к себе в противостояниях повышенной сложности — с ЦСКА и «Динамо». Причем дрогнул в составе железнодорожников тот, кого принято считать сильным звеном. Две грубые результативные ошибки Лантратова в столь ответственной игре — даже не перебор, а настоящая катастрофа.

Причем ляпы случились буквально на ровном месте. В первом случае голкипер выронил мяч из рук в ноги Кордобе, и тот, мгновенно сориентировавшись, отпасовал расстрелявшему ворота Виктору Са. Ошибка номер два — прием мяча. Та самая игра ногами, которую сейчас особенно ценят. Ну и фол на успевшем к мячу первым Кордобе необъясним. А Сперцян при исполнении пенальти, как правило, беспощаден.

Это даже не детали, которые зачастую решают судьбу больших матчей. Слишком мягкое определение. И ладно бы черный день случился у кого-то из молодых! Тут же — настоящая драма одного из самых надежных игроков команды и футболиста из списка топ-исполнителей лиги в своем амплуа. Причем вторая ошибка случилась совсем некстати. На отрезке, когда «Локо» стал менять игру.

Как минимум подравнял расклад по владению мячом, после чего и в атаке стало что-то получаться. Агкацева пару раз напряг Тикнизян. Потом Самошников, сместившись вправо, попал в штангу. И наконец, Батраков в очередной раз показал, что такое стандарты в его исполнении. На счастье гостей, несколько минут работы с офсайдными линиями в комнате ВАР привели к отмене гола Морозова. А когда этот же защитник здорово сыграл в отборе около чужой штрафной, мяч после его удара прошел выше цели.

Так что пенальти стал для «Локо» еще одной за короткое время стрессовой ситуацией. Но, как показал второй тайм, перерыва хватило Михаилу Галактионову для того, чтобы привести команду в чувство. Словами, тактическими коррективами и, само собой, тройной заменой. На какое-то время «быкам» пришлось переключиться в оборонительный режим. Что, правда, не гарантировало стопроцентную надежность. Мог сократить отставание подкарауливший ошибку Диего Косты и чуть промахнувшийся Батраков. Заставил потрудиться Агкацева атаковавший с дальней дистанции Баринов.

Собственно, на этом отрезке и проявился в полной мере класс краснодарской команды. Откатившись на свою половину, гости дали сопернику выпустить пар, после чего стали методично жалить его контратаками на свободном пространстве. Именно так закрывший игру третий мяч организовали Са и Кордоба.

«Локо» получил хороший урок, а «Краснодар» третьей победой над топ-соперником в четырех последних турах окончательно вернул себе привычный статус участника чемпионской гонки. Но остался на предстоящее после паузы на матчи сборных южное дерби с «Ростовом» без Кордобы, удаленного за вторую желтую карточку и смазавшего свой бенефис.