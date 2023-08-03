Трижды лучший игрок Молдавии, продукт португальского футбола. Кого «Спартак» покупает за 6 миллионов евро
Левый защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук переходит в «Спартак». Об этом уже можно говорить почти как о факте, хотя еще неделю назад «Олимпиакос» пытался жаловаться на «Спартак» в ФИФА из-за якобы некорректных действий красно-белых при переговорах. При этом, насколько я знаю, «Спартак» в сделке с Рябчуком действовал максимально последовательно и через голову клуба с футболистом не договаривался. Что это было? Вопрос останется в греческом сознании.
Напомню, в середине июня травму крестообразных связок получил Томаш Тавареш, поэтому «Спартак» начал поиск профильного левого защитника. Это и логично, поскольку красно-белые прямо сейчас могут надеяться только на трех крайних защитников: Денисова, Хлусевича и Классена. Разумеется, для борьбы на двух фронтах такой обоймы недостаточно, а ведь Тавареш будет готов на полную мощность только к середине весны. Это при позитивных раскладах.
Поэтому в «Спартак» едет игрок сборной Молдавии Олег Рябчук. Что о нем известно? В четыре года Олег вместе с семьей переехал в Португалию, где и начал заниматься футболом. «Риу-Майор», «Белененсеш», «Пасуш де Феррейра» — список академий, в которых тренировался Рябчук.
В 201 году он попал в «Порту», где выступал за «Порту В» и даже несколько раз попадал в заявку первой команды. Правда, на поле за основу «драконов» так и не выходил.
В итоге через год аренды в «Пасуш де Феррейра» Рябчук отправился в «Олимпиакос» уже полноценным трансфером. С 2021-го у Олега — 120 матчей за греческую команду, в которых он забил три гола и сделал 10 результативных передач.
Мы должны понимать, что Рябчук — стопроцентный продукт португальского футбола, с прекрасной школой. Мобильный, быстрый и очень сбалансированный в контексте атакующих и оборонительных действий. У него достаточно сильная левая нога, которой он может регулярно отдавать голевые передачи на партнеров. Разумеется, в «Спартаке» Рябчук должен с ходу стать игроком стартового состава. К слову, это первый после ухода Айртона левый защитник, у которого ведущая нога — левая. И Тавареш, и Хлусевич, игравшие на этой позиции, правши. Да, есть левша Классен, но он почти не появляется на поле, поэтому его в расчет мы не берем.
Ожидается, что «Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро плюс возможные бонусы за достижения, размер которых пока оценить сложно. Да, это завышенная стоимость, но на футбольном рынке всем понятно, что красно-белые после травмы Тавареша остро нуждаются в левом защитнике, поэтому потенциальные продавцы не стесняются требовать от «Спартака» большие деньги.
Если резюмировать, то Рябчук — крепкий левый защитник, который, конечно, не даст качества, сравнимого с Рожерио из «Сассуоло», за которым охотились красно-белые, но так и не смогли провернуть сделку. Но Олег вполне себе усилит «Спартак» на своей позиции. Тем более в нынешней кадровой ситуации.
Забавно, что в составе красно-белых появится третий крайний защитник с португальским опытом: Тавареш (играл за «Бенфику»), Хлусевич (ездил на просмотр в «Порту») и Рябчук, прошедший несколько португальских академий и поигравший в системе «Порту» и за основу «Пасуш де Феррейра».
Кстати, Рябчук три года подряд — лучший футболист Молдавии. Есть ощущение, что будет и в четвертый.
Вот такого игрока ждут в «Спартаке».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0