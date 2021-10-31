Сексуальный футбол в Туле: тульские пряники против сочинских кнутов. Команда Федотова снова в тройке

«Сочи» обыграл в гостях «Арсенал» — 2:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Сочи» — 1:2 (0:1)

Голы: Кассьерра, 2 (0:1). Э.Кангва, 65 (1:1). Кассьерра, 79 (1:2).

«Арсенал» (Тула): Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Костадинов (Камболов, 83), Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Ткачев, 57), Давиташвили (Э.Кангва, 57), К.Кангва, Луценко (Марков, 73).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Прохин, Родригау, Юсупов (Заика, 81), Жоаузинью (Бурмистров, 63), Нобоа (Ангбан, 69), Кассьерра (Барсов, 81).

Предупреждения: Чаушич, 56. Юсупов, 75. Прохин, 84. Заика, 88.

Судьи: Шадыханов. Сафьян, Шаламберидзе (все — Москва).

ВАР: Панин (Дмитров). Елеференко (Москва).

31 октября. Тула. Стадион «Арсенал».

Волей календаря сегодняшний матч между «Арсеналом» и «Сочи» в Туле можно считать центральной игрой дня — в двух других встречах между собой сошлись аутсайдеры РПЛ. «Арсенал» хоть и уступает в каждом втором матче РПЛ, но при старом новом тренере Миодраге Божовиче «оружейники» дома пока не проигрывали. Чем сильно удивили футболистов ЦСКА и «Зенита» — если армейцы еще смогли сравнять счет в концовке, то действующий чемпион сенсационно вернулся с выезда в Тулу ни с чем.

Футболисты «Сочи» пока имеют один из двух последних нулей в турнирной таблице — за первые 12 туров сочинцы вместе с «Ахматом» ни разу не сыграли вничью, одержав 7 побед и потерпев 5 поражений. Проигрыш в предыдущем туре «Локомотиву» получился особенно обидным — сочинцы ни в чем не уступали москвичам, но автогол защитника Юрганова и ошибка на стандарте не позволили команде Федотова добиться в Черкизове большего.

Туляки в прошлом туре по всем статьям проиграли на выезде «Ростову» 0:4 и тоже хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Но сделать это «Арсеналу» было очень непросто — победа в Туле давала «Сочи» возможность делить второе место со старыми знакомыми из «Локо».

И начало игры полностью подтвердило предматчевые расклады. Не прошло и двух минут с начала встречи, а гости уже повели в счете. Сочинцы исполнили настоящую тики-таку, на зависть нынешним игрокам «Барселоны», — в завершающей стадии футболисты «Сочи» сделали семь передач в одно касание. Восьмая передача в исполнении Нобоа нашла во вратарской свободного Кассьерру, и колумбиец головой отправил мяч в пустые ворота. Отметим, что это первый гол «Сочи», забитый в этом сезоне головой.

В тот момент показалось, что футболисты «Арсенала» рискуют повторить сценарий предыдущей игры с «Ростовом». Но не зря этот матч представляли как тренерскую дуэль Божовича и Федотова, которые с ограниченным бюджетом умеют выжимать максимум из своих игроков. Было видно, что туляки хорошо изучили сочинцев — за исключением момента с голом Нобоа постоянно держали двое. Выключив его из игры, у «Сочи» отобрали всю остроту в атаке, Кассьерра играл без мяча, больше в первом тайме опасных моментов не возникло.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — «Арсенал» выиграл дома 3:2, сочинцы ответили во втором круге, разгромив туляков 4:0. Если использовать терминологию Божовича, оба матча команды играли в сексуальный футбол. В первом тайме сегодня была скучная прелюдия, начнется ли после перерыва основное действо?

И оно не заставило себя долго ждать, кнуты и пряники пошли в ход. Сочинцы отдали мяч и слишком рано начали играть на удержание счета. Нобоа, даже выходя на вратаря Коченкова, искал Кассьерру и упустил момент, чтобы удвоить преимущество. В ответной атаке братья Кангва организовали ответный гол в ворота «Сочи», туляки своим желанием полностью заслужили свой гол.

Дальше оба тренера делали замены на усиление атаки. Вновь Кангва мог оформить дубль, но попал в штангу. В ответной атаке классную комбинацию разыграли сочинцы, и Кассьерра оформил дубль, завершив старания Юсупова и подключившегося Цаллагова.

Федотов обыграл Божовича, сочинцы после осечек «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» поднялись на третье место, уступая вторую строчку «Локомотиву» только по результату личной встречи на прошлой неделе.

Готов ли «Сочи» к тому, чтобы до конца сезона сохранить свои притязания на медали чемпионата? Я считаю, что с таким составом и короткой скамейкой запасных у сочинцев неизбежно наступит спад. Лидерам команды, к которым могу отнести Нобоа, Жоаозиньо, Терехова, за 30, сейчас в составе «Сочи» им нет равноценной замены. Любая травма, дисквалификация приводит к снижению вариативности и, как следствие, к потере очков. Не удивляет тот факт, что среди лидеров РПЛ сочинцы проиграли больше всех.

Но при этом есть ощущение: если к имеющимся игрокам добавить по одному игроку в оборону, полузащиту и атаку, а также всеми силами удержать Федотова на посту главного тренера, «Сочи» сможет каждый год претендовать на медали и достойно представлять Россию в еврокубках. Напомню, у сочинцев все еще больше всего побед в Европе среди всех наших команд.

Александр Еланский