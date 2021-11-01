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Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором. Что это даст «Спартаку»

Максим Никитин
Максим Никитин
Корреспондент
Сегодня, 14:45
Артем Ребров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Ребров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Артем Ребров официально приостановил карьеру. А точнее, конечно, завершил. Теперь основной вратарь чемпионского сезона — технический координатор «Спартака», и это максимально размытое по смыслу наименование.

Почему сейчас? В чем техническая сторона? Кого координировать? Вопросов слишком много — давайте попробуем разобраться в причинах резких перемен в жизни Артема и «Спартака».

Прямо сейчас команда Руя Витории напоминает биатлониста, смазавшего пять выстрелов на решающем этапе эстафеты: парень с винтовкой пальнул мимо мишени и с недоумением корректирует прицел. Но у биатлониста оборудование настраивается моментально, а с футбольным клубом по ходу сезона особо ничего не сделаешь: трансферное окно закрыто, матчи идут один за другим. Здесь ты играешь только теми ресурсами, которые приобрел в межсезонье и на сборах. Других не будет.

Да, можно сменить тренера и встряхнуть команду, но для этого нужен явный кандидат на замену, которого у «Спартака» элементарно нет. А положение тяжелейшее. Поэтому Ребров вышел с инициативой на изменение статуса. Да, он больше не в обойме, но расчет на другое: теперь ему как члену тренерского штаба будет проще влиять на коллектив. До этого они с Андреем Ещенко были ментальными лидерами раздевалки, но статус футболистов не дает формальных рычагов давления. С этого момента советы Реброва — установки, и отношение к ним будет другим.

Перевод Артема на должность в клубе планировался этой зимой, но до конца не было ясно, чем именно он займется. Теперь более или менее понятно: он — русскоговорящий сотрудник тренерского штаба, который будет осуществлять трехстороннюю коммуникацию между футболистами, тренерским штабом и спортивным направлением (точнее, с людьми, которые им сейчас занимаются).

По задумке, такая рокировка должна встряхнуть команду перед ключевыми матчами в Лиге Европы и РПЛ. Само собой, доход Реброва существенно изменится, правда, говорят, переговоры о финансовой стороне вопроса будут проведены только зимой (пока не до этого). Но, насколько мне известно, для Артема это не приоритетный момент: он реально живет командой и хочет повлиять на ситуацию.

30 октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; &mdash; &laquo;Ростов&raquo; &mdash; 1:1. Руй Витория с футболистами красно-белых после ничьей с дончанами. В «Спартаке» играют в «Мафию». Варианта решения проблемы всего два

«Спартаке» можно обвинять в непрофессионализме, диссонансе в развитии и просто слабом менеджерском влиянии, но сама по себе история с сохранением недавних лидеров в структуре клуба — точно позитивная тенденция. Которая частично обезвреживает токсичность клуба.

Говорят, зимой аналогичный путь может пройти и Андрей Ещенко, который, вероятно, займет должность в «Спартаке-2» или клубной академии.

Поможет ли это взбодрить команду прямо сейчас? Не уверен, но думаю, что такой подход — нормальная практика. И потом, Реброву-то точно знакомо состояние перехода Рубикона, когда принимаешь решение за мгновение и следуешь до конца. Помните его сейв с «Зенитом» в 2013-м, когда Халк мог забивать второй с пенальти и заканчивать игру? Артем потащил, и после этого «Спартак» перевернул матч, выиграв — 4:2. Ребров стал героем, хотя после финального свистка даже не мог объяснить, как все случилось: «Я сразу решил, что в левый угол. Все на автомате получилось. Честно, даже сам не понял, как отбил».

Думаю, он и сейчас до конца не понимает, как может помочь, но четко осознает: стоять на месте точно не вариант, нужно что-то делать. Фигурально выражаясь, Артем уже летит в выбранном направлении, но поможет ли это спасти — никто не знает.

И все-таки решительное движение вызывает уважение. Как ни крути. А на результат посмотрим.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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