Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором. Что это даст «Спартаку»

«СЭ» объясняет новые перестановки красно-белых.

Артем Ребров официально приостановил карьеру. А точнее, конечно, завершил. Теперь основной вратарь чемпионского сезона — технический координатор «Спартака», и это максимально размытое по смыслу наименование.

Почему сейчас? В чем техническая сторона? Кого координировать? Вопросов слишком много — давайте попробуем разобраться в причинах резких перемен в жизни Артема и «Спартака».

Прямо сейчас команда Руя Витории напоминает биатлониста, смазавшего пять выстрелов на решающем этапе эстафеты: парень с винтовкой пальнул мимо мишени и с недоумением корректирует прицел. Но у биатлониста оборудование настраивается моментально, а с футбольным клубом по ходу сезона особо ничего не сделаешь: трансферное окно закрыто, матчи идут один за другим. Здесь ты играешь только теми ресурсами, которые приобрел в межсезонье и на сборах. Других не будет.

Да, можно сменить тренера и встряхнуть команду, но для этого нужен явный кандидат на замену, которого у «Спартака» элементарно нет. А положение тяжелейшее. Поэтому Ребров вышел с инициативой на изменение статуса. Да, он больше не в обойме, но расчет на другое: теперь ему как члену тренерского штаба будет проще влиять на коллектив. До этого они с Андреем Ещенко были ментальными лидерами раздевалки, но статус футболистов не дает формальных рычагов давления. С этого момента советы Реброва — установки, и отношение к ним будет другим.

Перевод Артема на должность в клубе планировался этой зимой, но до конца не было ясно, чем именно он займется. Теперь более или менее понятно: он — русскоговорящий сотрудник тренерского штаба, который будет осуществлять трехстороннюю коммуникацию между футболистами, тренерским штабом и спортивным направлением (точнее, с людьми, которые им сейчас занимаются).

По задумке, такая рокировка должна встряхнуть команду перед ключевыми матчами в Лиге Европы и РПЛ. Само собой, доход Реброва существенно изменится, правда, говорят, переговоры о финансовой стороне вопроса будут проведены только зимой (пока не до этого). Но, насколько мне известно, для Артема это не приоритетный момент: он реально живет командой и хочет повлиять на ситуацию.

«Спартаке» можно обвинять в непрофессионализме, диссонансе в развитии и просто слабом менеджерском влиянии, но сама по себе история с сохранением недавних лидеров в структуре клуба — точно позитивная тенденция. Которая частично обезвреживает токсичность клуба.

Говорят, зимой аналогичный путь может пройти и Андрей Ещенко, который, вероятно, займет должность в «Спартаке-2» или клубной академии.

Поможет ли это взбодрить команду прямо сейчас? Не уверен, но думаю, что такой подход — нормальная практика. И потом, Реброву-то точно знакомо состояние перехода Рубикона, когда принимаешь решение за мгновение и следуешь до конца. Помните его сейв с «Зенитом» в 2013-м, когда Халк мог забивать второй с пенальти и заканчивать игру? Артем потащил, и после этого «Спартак» перевернул матч, выиграв — 4:2. Ребров стал героем, хотя после финального свистка даже не мог объяснить, как все случилось: «Я сразу решил, что в левый угол. Все на автомате получилось. Честно, даже сам не понял, как отбил».

Думаю, он и сейчас до конца не понимает, как может помочь, но четко осознает: стоять на месте точно не вариант, нужно что-то делать. Фигурально выражаясь, Артем уже летит в выбранном направлении, но поможет ли это спасти — никто не знает.

И все-таки решительное движение вызывает уважение. Как ни крути. А на результат посмотрим.