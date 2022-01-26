Приглашение Хендрикса в «Спартак» стало катастрофой. Попов совершил харакири

Спортивного директора запомнят по голландцу, а не по продаже Кокорина

«Спартак» удачно сбагрил в «Фейеноорд» Йоррита Хендрикса и теперь будет платить голландцу всего-то ползарплаты. За это справедливо выписывают жирный плюс новому спортивному директору Луке Каттани. Он действительно сработал круто, освободив легионерскую позицию и хоть немного разгрузив платежную ведомость. Повезло еще, что у Хендрикса и гендира «Фейеноорда», как говорят, один агент — удалось найти на товар купца.

Но ведь кто-то его в Россию привез! И этим «кто-то» был Дмитрий Попов. А трансфер до сих пор не укладывается в голове. Он просто идеальный, хрестоматийный пример того, какие покупки нельзя совершать ни при каком раскладе.

1) Не в захолустный клуб, который никому не интересен, а в самый популярный (по всем метрикам просмотров в интернете) в России.

2) 25-летний запасной ПСВ (три матча в старте из 14 в том сезоне), который к тому времени уже начал стабильно регрессировать, подешевев за два года с 10 до 4 миллионов евро (а теперь и до 1,8 миллиона).

3) Занял последнюю восьмую легионерскую позицию, что в итоге обернулось головоломкой с нынешним расставанием.

4) Со сверхстранной формулировкой «куплен под будущего тренера». Доменико Тедеско уже объявил, что уйдет через полгода, но его сменщик еще не был выбран, чтобы утверждать, что Хендрикс ему подойдет.

5) Объективно по уровню четвертый опорник в «Спартаке» на тот момент. Роман Зобнин и Алекс Крал очевидно сильнее, Наиль Умяров не слабее, при этом с потенциалом роста, на пять лет моложе и с российским паспортом.

Отдать последнее легионерское место в команде с чемпионскими амбициями под глухого запасного, едущего с рынка? Так просто не бывает! Но и это еще не все.

Дмитрий Попов. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Это был первый трансфер Попова — можно сказать, визитная карточка нового спортивного директора. То самое первое впечатление, от которого так много зависит. И так показательно сесть в лужу... Нонсенс, учитывая, футбольное прошлое и знания этого менеджера, а также то, что в прошлом он привозил в Россию Алекса, Маркоса Рохо, Веллитона, Фернандо, молодого Квинси Промеса. Наваждение какое-то.

И ладно бы еще отвалили за этого Хендрикса миллионов пять. Можно было хотя бы понимающе махнуть рукой: мол, все понятно, для чего этот трансфер затевался. Но нет — всего 500 тысяч евро, то есть явно не тот случай, чтобы озолотиться, а там трава не расти.

Кто-то может возразить, мол, а ты дешевле миллиона попробуй приведи кого-нибудь, Попову наверняка денег не выделили. Отвечу однозначно: лучше никого не возьму, чем легионера на задний ряд скамейки запасных. Пусть условный Руслан Литвинов из второй команды будет на этом месте и растет, к чему в итоге все равно и пришло.

И это не случай, когда задним умом все крепки. Я даже не горжусь, что все об этом трансфере написал в своем Telegram-канале еще в тот день, когда он состоялся. Потому что там не надо было быть семи пядей во лбу. А написал, естественно, не только я, но еще масса коллег. Это был трансфер без шансов на успех.

У Попова в то же трансферное окно случилась удачная продажа Александра Кокорина в «Фиорентину», но кто это сейчас вспомнит. А вот Хендрикса забудут не скоро.