Самый титулованный тренер в спартаковской истории — о составах команд, недостатках в игре «Спартака» и эпизоде из своей карьеры.

Еще когда мы только договаривались о том, чтобы подвести итоги матча «Спартака» в Питере, Олег Иванович, отродясь не любивший прогнозов, вдруг сказал: «На мой взгляд, команды Семака и Тедеско и по игре, и по линиям примерно равны. Так что, скорее всего, будет ничья».

— Да, но в атаке «Зенита» два самых пока результативных бомбардира чемпионата — Дзюба и Азмун, забившие по десятку голов на брата.

— А у Ларссона с Понсе всего на пару мячей меньше. К тому же посчитайте, сколько Дзюба пробивал пенальти. Все относительно. Повторяю — на сегодня «Спартак» ни в чем «Зениту» не уступает.

— Ну уж в настрое точно не должен.

— Но здесь главное, чтобы эмоции не перехлестывали и не превратили встречу в сплошные свистки и споры с арбитром. Потому мне не нравятся разговоры про то, что на поле будет «война». Напротив, хотелось бы умной техничной игры и хорошего футбола.

— «Спартак» в лидерах по игре — или он оказался впереди ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» и «Локомотива» потому, что те вынуждены еще решать свои проблемы?

— На сегодня команда Тедеско набрала ровно столько очков, чтобы занимать то место, на котором находится. И никто их ей не дарил. А что у кого-то из конкурентов возникают какие-то трудности — это их головная боль. Но ведь и у «Спартака» их тоже хватает. Кстати, встреча с «Зенитом» должна дать ответ на вопрос, насколько обоснованы претензии спартаковцев на чемпионство.

Гол Азмуна напрашивался

Но когда команды ушли на перерыв и мы приступили к обсуждению первого тайма, я почувствовал, что оптимизма в настроении Романцева заметно поубавилось.

— Все мог представить, но такое чудовищное количество ошибок во встрече лидеров просто поражает, — удивленно заявил Олег Иванович. — Причем большинство допускались на ровном месте.

— Может, это следствие высокой цены матча?

— Другого объяснения этому нет. Слишком уж давит на футболистов результат. Конечно, просчетов хватает и во встречах «Барселоны» с «Реалом», класс которых намного выше. И там напряжение зашкаливает, но столько бессмысленных промахов все равно не увидишь.

— Вы говорите о мяче, оказавшемся в воротах «Зенита»?

— И о нем тоже. Ну как, скажем, Сутормин после длинной передачи Мозеса мог позволить, чтобы летевший метров сорок мяч оказался затем в штрафной «Зенита»? Или почему вдруг такой опытный защитник, как Ловрен, вдруг решил грудью перебросить мяч через ворота? Да опусти его вниз и выбей куда подальше. И этим действиям защитников, даже если очень захочешь, не найдешь оправдания.

— А в том, как «Зенит» открыл счет, было больше логики?

— Там гол в ворота Максименко напрашивался. Ведь перед этим возможность свободно пробить с линии штрафной получил Вендел, чей удар пришелся в крестовину. Что должно было прозвучать для спартаковской обороны тревожным звонком. Но он не был услышан. И как следствие уже через минуту после паса Вендела беспрепятственно пробил уже Азмун. Этот гол, забитый из центральной зоны, — результат того, что там вовремя не оказалось кого-то из опорников, кто обязан был ее закрывать.

— Вины Максименко в этом голе нет?

— Он не выручил, хотя и бил Азмун с ходу. Но для вратаря это не оправдание.

— Счет тайма соответствовал соотношению сил на поле?

— Ни в коей мере. «Зенит» и мобильней был, и интереснее. Вы вспомните хоть одну острую атаку «Спартака», хоть один созданный голевой момент. А ударов в створ, по-моему, у него до перерыва и вовсе не было. Да это и неудивительно, поскольку Понсе с Ларссоном все 45 минут провели в поисках мяча. А хозяева и спартаковские штанги потрепали, и Максименко заставили потрудиться.

— Что ждете от «Спартака» во втором тайме?

— Если он хочет выровнять игру, то прежде всего обязан прибавить в движении и включить фланговые атаки. Ну и конечно, начать бить по воротам Лунева, а не ждать второго подарка защитников хозяев.

Покажите мне вашу полузащиту

— Это был худший тайм «Спартака» из всех, что он провел в этом чемпионате! — сразу же ошарашил Романцев, начав подведение итогов встречи. — Худшими в нем были все. Даже на своем привычном уровне никто не сыграл! Создавалось такое впечатление, что футболистов «Зенита» на поле было больше. Да и как могло быть иначе, когда их никто не держал!

— За счет чего «Зениту» во второй половине удалось добиться еще большего преимущества?

— Команда Семака оказалась лучше готова функционально, что позволяло ей владеть серединой поля, а Венделу с Малкомом — вспахивать фланги. Ну а в атаке тараном шли вперед Азмун с Дзюбой. У «Спартака» же не было ни движения, ни возможности разогнать атаку, поскольку Бакаев и особенно Крал с Зобниным середину поля проиграли. А я вспомнил, как это умели делать Пятницкий и Ледяхов, Цымбаларь и Тихонов, Аленичев и Титов, которых так не хватало в этот вечер «Спартаку».

— Уж не для того ли, чтобы укрепить середину, Тедеско решил выпустить вместо Бакаева защитника Кутепова?

— Возможно, хотя Кутепов из тех, кому больше привычна роль разрушителя. Но мы уже видели, как Тедеско отправлял его и на острие атаки.

— А случалось, что вы защитника пытались переквалифицировать в форварда, и имеет ли право тренер на подобные эксперименты?

— Тренер имеет право на все, поскольку только он один отвечает за результат. Случалось, что иногда по ходу матча я просил Юру Никифорова при случае поддерживать атаку. Но использовать его как чистого нападающего мне в голову не приходило.

— Обратили внимание, что второй мяч Ракицкий забивал из той же центральной зоны, что и в первом тайме Азмун?

— И опять ему никто не мешал, хотя это должен был сделать вышедший для укрепления опорной зоны Кутепов, который неизвестно зачем тогда менял Бакаева. Кстати, на сей раз, как и остальные хавбеки, очень разочаровал Крал, который вместе с заметно сдавшим Бакаевым совсем не обострял атаки, оставив Ларссона и Понсе на голодном пайке. Не зря говорят, покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда.

— Заключительный гол Дзюбы — цепь очередных ошибок спартаковских защитников?

— В этот мрачный для «Спартака» вечер он практически уже ничего не решал. А то, что «Зенит» рвался забить в добавленное время, уже ведя в счете, говорит о том, что у Семака команда с характером, команда, которая умеет держать удар. Возможно, будь в распоряжении Тедеско здоровые Соболев с Кокориным, все могло бы сложиться иначе. Но опять же в случае поддержки полузащиты. Без этого даже самый удачливый форвард чудес не сотворит. Вот вам и проблема, о которой тренерам придется подумать во время зимней паузы. Но «Спартак» вовсе не безнадежен. И ко второму отрезку сезона в нем многое может поменяться к лучшему. Надо только верить в себя, как случалось с ним в лучших матчах этого года. Вот эту веру и следует захватить с собой в год наступающий.

— Перед этим матчем «СЭ» опубликовал рассказы о наиболее памятных моментах участников прошлых встреч между «Спартаком» и «Зенитом». А что вспомнили бы вы?

— Матч в августе 76-го в Лужниках. Я только приехал в «Спартак» и сижу в запасе. И вот под самый конец Анатолий Крутиков дает команду, чтобы вместо Хидиятуллина я выходил в атаку. К тому моменту мы проигрывали 1:2. Уже буквально через пару минут выхожу один на один с вратарем Олейником и, пробив со всей силы, попадаю в него. Ну, думаю, конец мне — такой момент загубил! Ведь в том сезоне «Спартак» вылетел из Высшей лиги. И я еще долго потом, просыпаясь в холодном поту, вспоминал, что если бы забил тогда «Зениту» то, глядишь, мог бы спасти команду от вылета.