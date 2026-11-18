ЦСКА победил «Локомотив» и сохранил лидерство в Западной конференции

ЦСКА обыграл «Локомотив» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Голами в составе ЦСКА дублем отметился Максим Соркин, еще по голу забили Денис Гурьянов и Николай Коваленко. У «Локомотива» отличились Рушан Рафиков и Кирилл Емельянов.

ЦСКА одержал третью победу в пяти последних матчах и с 42 очками после 27 игр упрочил свое лидерство на Западе. «Локомотив» потерпел второе поражение за пять матчей, и теперь отстает от армейцев на три очка, продолжая идти на втором месте.