ЦСКА победил «Локомотив» и сохранил лидерство в Западной конференции
ЦСКА обыграл «Локомотив» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
Голами в составе ЦСКА дублем отметился Максим Соркин, еще по голу забили Денис Гурьянов и Николай Коваленко. У «Локомотива» отличились Рушан Рафиков и Кирилл Емельянов.
ЦСКА одержал третью победу в пяти последних матчах и с 42 очками после 27 игр упрочил свое лидерство на Западе. «Локомотив» потерпел второе поражение за пять матчей, и теперь отстает от армейцев на три очка, продолжая идти на втором месте.
Положение команд
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|19
|9
|41
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|28
|14
|14
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|29
|9
|Ак Барс
|29
|13
|16
|28
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|4
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|5
|Спартак
|28
|14
|14
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
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|18.11
|16:30
|Авангард – Адмирал
|3 : 1
|18.11
|17:00
|Салават Юлаев – Барыс
|5 : 3
|18.11
|19:00
|Северсталь – Сочи
|4 : 2
|18.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Амур
|2 : 3 Б
|18.11
|19:30
|ЦСКА – Локомотив
|4 : 2
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