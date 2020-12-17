Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о решении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

— На мой взгляд, истинная причина такого решения Тедеско заключается в следующем, — начинает Орлов. — Ушел Цорн, который пригласил его в «Спартак». Он согласовывал с Томасом игроков, новичков. Видимо, был неплохой контакт. Без Цорна ситуация поменялась. Тедеско по-прежнему хотелось влиять на трансферную политику, но... По этой причине, кстати, Бердыев пока не идет никуда на работу: он хочет, чтобы его слово прежде всего учитывалось в вопросе покупок.

Одним словом, Доменико рассчитывал на доверие со стороны владельца красно-белых, а его, видимо, не было. Дмитрий Попов, новый спортивный директор «Спартака», — не человек Тедеско. Более того, Федун сейчас заключил соглашение с одним итальянским агентом.

— С Камоцци.

— Да. И как я понимаю, Тедеско с ним не связан. То есть тренер боится, что ему опять привезут не тех игроков! У меня много знакомых, коллег из спартаковского окружения. И они мне говорят, что именно это — одна из причин ухода немца. Но самое печальное все-таки другое.

— Что же?

— В «Спартаке» узнали о решении Тедеско накануне матча с «Зенитом». Думаю, это повлияло на настрой игроков... Кроме того, инцидент в Сочи Тедеско разочаровал. Но ведь он сам ведет себя вызывающе! Все время с кем-то спорит, конфликтует. Многие удивляются: а чего он так носится по бровке? Чуть что — недоволен. Возникает вопрос: а что с ним будет в 50 лет? Правда, в Питере вел себя спокойно, как цивилизованный человек.

— Похоже, он все для себя уже решил...

— Да, я тоже так подумал. Тедеско не получил тех преференций в плане трансферов, на которые рассчитывал. Но я так понимаю, у Леонида Арнольдыча их никто и не получает. Кажется, 15 тренеров сменились за время его правления. 15! Ну как такое возможно? Постоянная чехарда. И теперь опять надо искать.

— Вы говорите: Тедеско боится, что ему снова привезут не тех игроков. Приобретение Кокорина, который так ничего и не показал в «Спартаке», стало для него самым показательным моментом в этой истории?

— Кокорин сложный парень, непростой. Конечно, на него рассчитывали, а у него постоянные травмы. Да и какого-то рвения я у него что-то не наблюдаю. Возможно, не до конца здоров. Но когда ты берешь такого футболиста, нужно все тщательно проверить.

— Как вам работа Тедеско в «Спартаке»?

— Никакого футбольного наследия он не оставил!

— Но «Спартак» сейчас в тройке.

— Согласен. Но я имею в виду его игровые идеи. Вспомнить особо нечего. Как-то не проявил себя толком, кроме эмоций. Ему 35 лет, он приехал в другую страну. Чтобы тут успешно работать, нужно иметь слоновую кожу. Надо привыкнуть к здешним реалиям. Нет, я его не осуждаю, понимаю его мотивы. Конечно, всегда важно находиться рядом с семьей. Но в «Спартаке» происходит что-то необъяснимое. Уходят менеджеры, тренеры. А вспомните историю с Кононовым...

— Что вы имеете в виду?

— У него неплохо получалось в Туле. Зачем «Спартак» его оттуда сорвал? Где этика? И что получилось? Ни себе ни людям... Постоянно какие-то импульсивные решения. И что мы получаем на выходе? Против «Зенита» «Спартак» выглядел просто ужасно! Конечно, у Питера подтянулись все легионеры, которые усвоили одно замечательное правило: надо хорошо проводить первый и последний матчи в первой части сезона. (Улыбается.) И тем не менее преимущество хозяев было подавляющим. Только Ловрен немного не справился с психологическим давлением. Как он так сыграл...

— А вы не считаете, что вчера у Тедеско просто не было возможности для маневра? Ведь в атаку ему опять пришлось выпускать Кутепова. Вопрос к трансферной политике?

— Но ведь Соболев и Кокорин травмированы. Это скорее стечение обстоятельств. А раз он выпустил Кутепова, почему не дал задание своим игрокам грузить мячи на него? Чтобы тот скидывал пасы на партнеров, как это делает Дзюба. Тедеско проиграл тактически. У меня сложилось впечатление, что Доменико подошел к этой игре спустя рукава, что ему уже все равно. Каким-то безучастным он сидел...

— Значит, как тренер Тедеско за время своего пребывания в «Спартаке» вас ничем не удивил?

— Абсолютно не удивил. Ну вот кто у него прогрессировал в «Спартаке»? Бакаев начал и быстро закончился. Зобнин и без него играл в футбол.

— Ларссон?

— Не его заслуга. Он приехал уже готовым футболистом. Имею в виду молодых спартаковцев. Маслов? Умяров? Нет, ребят, это несерьезно. Это же не Баринов в «Локомотиве», не братья Миранчук. Так что футбольного наследия Тедеско не оставил.

— И что теперь делать «Спартаку»?

— Раз тренер заявил, что не будет продлевать контракт, с ним надо сразу расставаться, не ждать до конца сезона. Иначе команда может развалиться. Надо искать нового специалиста. Нужно все просчитать. Мне кажется, у Федуна не те советники. Нужно, чтобы его окружали спартаковцы, любящие этот клуб и прекрасно разбирающиеся в футболе. Вот Аршавин сейчас работает в «Зените». За короткий период он здорово подтянул весь молодежный блок в клубе! Так и Федуну надо довериться активу. Нужен спартаковский актив, составленный из замечательных в прошлом футболистов, который бы советовал владельцу, как поступить в той или иной ситуации.