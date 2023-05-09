«Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев — о поражении «Спартака» от «Зенита»
«Никогда не мог понять логику ошибок вратарей. Они для меня — люди из другого мира»
— В ваши игровые времена «Зенит», как и сейчас, считался для «Спартака» соперником номер один?
— Что-то я такого не припомню. По давней традиции им было московское «Динамо», за победу над которым болельщики могли все простить. Вообще столичные дерби считались самыми важными и горячими. Еще особыми для «Спартака» были встречи с киевским «Динамо». В них на поле все полыхало, звенело, никто себя не щадил.
Хотя со всеми ребятами из команды Лобановского мы дружили. «Зенит» же перешел в категорию непримиримых соперников позднее — с появлением фанатского движения. И здесь уже искры из глаз летели не только на поле, но и за его пределами, где, бывало, фанаты выясняли отношения стенка на стенку. То, что питерская команда начала бороться за золото, стало для «Спартака» особым раздражителем.
— За счет чего «Спартак» мог обыграть «Зенит» в воскресенье?
— Могу ответить на этот вопрос словами мудрого Николая Петровича Старостина: «В футболе побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше этого хочет!» Вот и делайте выводы.
— Хотите сказать, что «Спартак» меньше хотел победить?
— Здесь тот самый случай, когда настрой обеих команд был выше допустимого предела. Попросту говоря, и те, и другие перегорели, что сказалось на качестве игры и породило кучу ошибок. Особенно в обороне. Без просчетов сзади не обошелся ни один из пяти мячей.
— Гол Клаудиньо — результат несобранности Селихова или нервного перенапряжения?
— Для меня вратари — люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся.
— После такой ошибки следовало поменять вратаря?
— Я бы никогда на такое не пошел. Это значило бы, что тренер не верит в возможность изменить ситуацию, и породило бы нервозность у остальных игроков. Так что Абаскаль прав, проявив здесь твердость и тем самым не дав повода для паники.
Поэтому после пропущенного гола «Спартак» сразу же собрался и пошел вперед, проведя пару атак. И, не выручи хозяев после углового Дуглас Сантос, а затем не среагируй Кержаков, спартаковцы сравняли бы быстрее.
— Но ответный гол все равно пришел — за счет класса Промеса и Бальде или из-за нерасторопности обороны «Зенита»?
— Считаю, в этом матче у обеих команд атака сыграла качественнее обороны. А здесь все было разыграно как по нотам: Промес рывком достал уже уходивший за линию мяч и сразу же прострелил на Бальде, который в касание пробил из-под молодого Ренана. Все было сделано на раз-два, что и заставило защитников «Зенита» потерять позиции.
— Примерно в таком же положении оказались и защитники «Спартака», когда забивал Мостовой.
— Там была немного другая ситуация. Здесь мяч влетел в ворота после рикошета от Тавареша — и это помешало среагировать Селихову.
Плюс, опасаясь ВАР, защитники в штрафной теперь боятся прикоснуться к сопернику. Отсюда и вал пенальти в последних турах, множество карточек за сомнительные нарушения. Только этим и можно объяснить нерешительность защитников «Спартака».
— Тогда как можно объяснить удаление Дуарте?
— Этому нет никакого объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в центре поля — в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию ?Появление этого защитника в «Спартаке» вызывает много вопросов.
— Перед голом Мостового Кукуян не зафиксировал два нарушения на игроках «Спартака»: Бальде наступили на ногу в штрафной «Зенита», а Зобнина толкнули в спину.
— Мне понятна реакция Абаскаля. Но я еще в том самом матче с «Антверпеном» на собственном опыте убедился, что нашему брату не дано победить судей. А уж теперь, когда есть еще и ВАР, могу коллегам только посочувствовать. Хотя верил, что с его появлением поводов для обсуждения таких моментов станет меньше. Но они только растут. И потом, я уже сам запутался в разных трактовках тех или иных эпизодов. Не хочу ставить под сомнение квалификацию Кукуяна — не сталкивался с ним как тренер. Скажу лишь, что моменты, вызвавшие такой резонанс в матче ведущих команд, оставляют неприятный осадок. Говорю это как обычный болельщик.
«С уважением отношусь к Сергееву: думающий, нестандартный нападающий»
— То, что по такой игре «Спартак» и во второй раз сравнял, удивило?
— А что, по-вашему, должна делать команда, которая проигрывает? Тогда зачем выходить на поле, если не верить в себя? «Зенит» ведь тоже был небезгрешен — моментами терял нить игры, ошибался в обороне. Так что не стоит перехваливать «Спартак» за стремление не уступить. А вот на будущее это пригодится. На такие вещии нужно настраивать молодежь.
— Во втором тайме Мартинс стал активнее действовать впереди — таким образом Абаскаль пытался усилить атаку?
— Ну, не об укреплении же обороны думать тренеру, чья команда уступает в счете. Мартинс — атакующий хавбек, который умеет находить лазейки в чужой обороне резкими подключениями. И это сработало, когда Чистяков жестко пытался остановить его проход в штрафную. На что Кукуян отреагировал назначением пенальти.
— К точке подошел Промес, забил 86-й мяч и стал самым результативным легионером, опередив Вагнера и Азмуна.
— А почему бы не помочь парню в благом деле? Квинси этого заслужил своей преданностью «Спартаку», который стал для него вторым домом. Реализовать пенальти — тоже дело непростое. Вот мне как-то Никита Павлович Симонян рассказывал, что в каком-то матче не забил пенальти и больше к точке не подходил. Хотя бомбардиром считался классным! А Промес не отступает. Вот такой у него характер.
— Что скажете о трагической для «Спартака» концовке матча?
— Редко говорю о ком-то персонально. Но с уважением отношусь к форварду Сергееву. Думающий, нестандартный нападающий, способный удивить и огорчить любую оборону. Причем он часто это делает, выходя на замену, что обычно не нравится ни одному футболисту. Вроде бы ничего опасного не предшествовало победному голу «Зенита». Ну, подал справа в штрафную Мантуан — обычная передача. А Сергеев каким-то шестым чувством, стоя спиной к воротам, поймал момент и переправил мяч в угол. И все расставил по местам.
Что касается трагической концовки для «Спартака», то она касается только матча, но не самого сезона. А его нужно довести до конца на победной ноте. И в следующей встрече с «Химками» заставить болельщиков поверить в команду, которую строит Абаскаль. Строит вместе с ними. Словом, «Спартак» проиграл только матч, а не сражение за свое будущее!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|3 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6