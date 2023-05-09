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Сегодня, 10:00

«Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев — о поражении «Спартака» от «Зенита»

Александр Львов
Обозреватель
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Футболист «Спартака» Алексис Дуарте.
Алексис Дуарте.
Фото ФК «Спартак»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России разбирает главное противостояние недели.

«Никогда не мог понять логику ошибок вратарей. Они для меня — люди из другого мира»

— В ваши игровые времена «Зенит», как и сейчас, считался для «Спартака» соперником номер один?

— Что-то я такого не припомню. По давней традиции им было московское «Динамо», за победу над которым болельщики могли все простить. Вообще столичные дерби считались самыми важными и горячими. Еще особыми для «Спартака» были встречи с киевским «Динамо». В них на поле все полыхало, звенело, никто себя не щадил.

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Хотя со всеми ребятами из команды Лобановского мы дружили. «Зенит» же перешел в категорию непримиримых соперников позднее — с появлением фанатского движения. И здесь уже искры из глаз летели не только на поле, но и за его пределами, где, бывало, фанаты выясняли отношения стенка на стенку. То, что питерская команда начала бороться за золото, стало для «Спартака» особым раздражителем.

— За счет чего «Спартак» мог обыграть «Зенит» в воскресенье?

— Могу ответить на этот вопрос словами мудрого Николая Петровича Старостина: «В футболе побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше этого хочет!» Вот и делайте выводы.

— Хотите сказать, что «Спартак» меньше хотел победить?

— Здесь тот самый случай, когда настрой обеих команд был выше допустимого предела. Попросту говоря, и те, и другие перегорели, что сказалось на качестве игры и породило кучу ошибок. Особенно в обороне. Без просчетов сзади не обошелся ни один из пяти мячей.

— Гол Клаудиньо — результат несобранности Селихова или нервного перенапряжения?

— Для меня вратари — люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся.

Квинси Промес и Александр Селихов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— После такой ошибки следовало поменять вратаря?

— Я бы никогда на такое не пошел. Это значило бы, что тренер не верит в возможность изменить ситуацию, и породило бы нервозность у остальных игроков. Так что Абаскаль прав, проявив здесь твердость и тем самым не дав повода для паники.

Поэтому после пропущенного гола «Спартак» сразу же собрался и пошел вперед, проведя пару атак. И, не выручи хозяев после углового Дуглас Сантос, а затем не среагируй Кержаков, спартаковцы сравняли бы быстрее.

— Но ответный гол все равно пришел — за счет класса Промеса и Бальде или из-за нерасторопности обороны «Зенита»?

— Считаю, в этом матче у обеих команд атака сыграла качественнее обороны. А здесь все было разыграно как по нотам: Промес рывком достал уже уходивший за линию мяч и сразу же прострелил на Бальде, который в касание пробил из-под молодого Ренана. Все было сделано на раз-два, что и заставило защитников «Зенита» потерять позиции.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Александр Селихов. Матч-сезон в миниатюре для «Спартака»

— Примерно в таком же положении оказались и защитники «Спартака», когда забивал Мостовой.

— Там была немного другая ситуация. Здесь мяч влетел в ворота после рикошета от Тавареша — и это помешало среагировать Селихову.

Плюс, опасаясь ВАР, защитники в штрафной теперь боятся прикоснуться к сопернику. Отсюда и вал пенальти в последних турах, множество карточек за сомнительные нарушения. Только этим и можно объяснить нерешительность защитников «Спартака».

— Тогда как можно объяснить удаление Дуарте?

— Этому нет никакого объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в центре поля — в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию ?Появление этого защитника в «Спартаке» вызывает много вопросов.

— Перед голом Мостового Кукуян не зафиксировал два нарушения на игроках «Спартака»: Бальде наступили на ногу в штрафной «Зенита», а Зобнина толкнули в спину.

— Мне понятна реакция Абаскаля. Но я еще в том самом матче с «Антверпеном» на собственном опыте убедился, что нашему брату не дано победить судей. А уж теперь, когда есть еще и ВАР, могу коллегам только посочувствовать. Хотя верил, что с его появлением поводов для обсуждения таких моментов станет меньше. Но они только растут. И потом, я уже сам запутался в разных трактовках тех или иных эпизодов. Не хочу ставить под сомнение квалификацию Кукуяна — не сталкивался с ним как тренер. Скажу лишь, что моменты, вызвавшие такой резонанс в матче ведущих команд, оставляют неприятный осадок. Говорю это как обычный болельщик.

Павел Кукуян удаляет Алексиса Дуарте.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«С уважением отношусь к Сергееву: думающий, нестандартный нападающий»

— То, что по такой игре «Спартак» и во второй раз сравнял, удивило?

— А что, по-вашему, должна делать команда, которая проигрывает? Тогда зачем выходить на поле, если не верить в себя? «Зенит» ведь тоже был небезгрешен — моментами терял нить игры, ошибался в обороне. Так что не стоит перехваливать «Спартак» за стремление не уступить. А вот на будущее это пригодится. На такие вещии нужно настраивать молодежь.

— Во втором тайме Мартинс стал активнее действовать впереди — таким образом Абаскаль пытался усилить атаку?

— Ну, не об укреплении же обороны думать тренеру, чья команда уступает в счете. Мартинс — атакующий хавбек, который умеет находить лазейки в чужой обороне резкими подключениями. И это сработало, когда Чистяков жестко пытался остановить его проход в штрафную. На что Кукуян отреагировал назначением пенальти.

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— К точке подошел Промес, забил 86-й мяч и стал самым результативным легионером, опередив Вагнера и Азмуна.

— А почему бы не помочь парню в благом деле? Квинси этого заслужил своей преданностью «Спартаку», который стал для него вторым домом. Реализовать пенальти — тоже дело непростое. Вот мне как-то Никита Павлович Симонян рассказывал, что в каком-то матче не забил пенальти и больше к точке не подходил. Хотя бомбардиром считался классным! А Промес не отступает. Вот такой у него характер.

Квинси Промес реализует пенальти в ворота «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Что скажете о трагической для «Спартака» концовке матча?

— Редко говорю о ком-то персонально. Но с уважением отношусь к форварду Сергееву. Думающий, нестандартный нападающий, способный удивить и огорчить любую оборону. Причем он часто это делает, выходя на замену, что обычно не нравится ни одному футболисту. Вроде бы ничего опасного не предшествовало победному голу «Зенита». Ну, подал справа в штрафную Мантуан — обычная передача. А Сергеев каким-то шестым чувством, стоя спиной к воротам, поймал момент и переправил мяч в угол. И все расставил по местам.

Что касается трагической концовки для «Спартака», то она касается только матча, но не самого сезона. А его нужно довести до конца на победной ноте. И в следующей встрече с «Химками» заставить болельщиков поверить в команду, которую строит Абаскаль. Строит вместе с ними. Словом, «Спартак» проиграл только матч, а не сражение за свое будущее!

Иван Сергеев
Квинси Промес
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

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