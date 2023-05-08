Матч-сезон в миниатюре для «Спартака»
Мнение
Для «Спартака» этот матч против «Зенита» — сезон в миниатюре. Вроде бы качественная игра, много моментов, волевой характер и в целом позитивный спортивный облик. Но потом случается какая-то глупость, явный провал. И все идет в труху: сначала это весенние ничьи/поражения в чемпионате, а затем и вылет из Кубка России от «Акрона». Как будто бы эта команда еще не доросла до эффективности.
Если переносить на человека, то «Спартак» — подросток. Очень талантливый, где-то дерзкий, со вкусом одевающийся, тонко подбирающий парфюм. На него приятно смотреть, глаз не отведешь. Для взрослого общества он — свежий воздух. Но это не значит, что здесь он сразу добьется успеха. Где-то не хватает мудрости, где-то житейского опыта, где-то твердости.
Фрэнка Каупервуда в первой части трилогии Теодора Драйзера посадили в тюрьму в Филадельфии, хотя герой произведения имел острый ум и хорошую память, обладал решительностью. Все при нем. Но вот опыт... Он пришел позднее, а вместе с ним — золотые горы, сумасшедшие концессии и бешеный успех.
Ведь «Зенит» мощнее всех в чемпионате России, потому что не только богаче, но и последовательнее. «Спартак» же словно Каупервуд филадельфийского периода: яркий, перспективный, но пока без конечной конкретики.
Это достигается годами. Но Гильермо Абаскаль на пути к этому. Например, как в случае с Даниилом Денисовым: испанец ставил парня в состав, когда его там никто не видел, а теперь на «Газпром Арене» в самый ответственный момент и вовсе воткнул его правым центральным защитником. И Даниил выглядел блестяще. Абаскаль выражает склонность к устойчивости, даже невзирая на сложности и локальные неудачи. Это именно то, что «Спартаку» сейчас и нужно.
Каждый согласится, что красно-белые на этот раз «Зениту» не проиграли. Более того, показали инициативный, атакующий футбол. Пожалуй, самый смелый гостевой матч спартаковцев в Питере за много лет.
Но где-то не повезло, где-то сами фатально ошиблись (что это было с Селиховым — до сих пор загадка) — мы об этом уже говорили. Это та самая проблема взросления.
Теперь у «Спартака» два пути: либо мужать, аккумулировать опыт и превращаться в зрелый организм, либо снова пытаться найти что-то новое, какой-то быстрый путь к успеху.
Правда, есть нюанс: последнее уже пробовалось много раз. И почти никогда не получалось.
Возможно, чтобы стать настоящим претендентом на чемпионство, нужен не один такой сезон — два или три.
Собственно, Каупервуду тоже понадобилось три книги, чтобы превратиться в титана бизнеса.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5