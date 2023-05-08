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Матч-сезон в миниатюре для «Спартака»

Максим Никитин
Корреспондент
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7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Какие выводы можно сделать из поражения красно-белых от «Зенита» (2:3).
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

Мнение

Для «Спартака» этот матч против «Зенита» — сезон в миниатюре. Вроде бы качественная игра, много моментов, волевой характер и в целом позитивный спортивный облик. Но потом случается какая-то глупость, явный провал. И все идет в труху: сначала это весенние ничьи/поражения в чемпионате, а затем и вылет из Кубка России от «Акрона». Как будто бы эта команда еще не доросла до эффективности.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

Если переносить на человека, то «Спартак» — подросток. Очень талантливый, где-то дерзкий, со вкусом одевающийся, тонко подбирающий парфюм. На него приятно смотреть, глаз не отведешь. Для взрослого общества он — свежий воздух. Но это не значит, что здесь он сразу добьется успеха. Где-то не хватает мудрости, где-то житейского опыта, где-то твердости.

Фрэнка Каупервуда в первой части трилогии Теодора Драйзера посадили в тюрьму в Филадельфии, хотя герой произведения имел острый ум и хорошую память, обладал решительностью. Все при нем. Но вот опыт... Он пришел позднее, а вместе с ним — золотые горы, сумасшедшие концессии и бешеный успех.

Ведь «Зенит» мощнее всех в чемпионате России, потому что не только богаче, но и последовательнее. «Спартак» же словно Каупервуд филадельфийского периода: яркий, перспективный, но пока без конечной конкретики.

Это достигается годами. Но Гильермо Абаскаль на пути к этому. Например, как в случае с Даниилом Денисовым: испанец ставил парня в состав, когда его там никто не видел, а теперь на «Газпром Арене» в самый ответственный момент и вовсе воткнул его правым центральным защитником. И Даниил выглядел блестяще. Абаскаль выражает склонность к устойчивости, даже невзирая на сложности и локальные неудачи. Это именно то, что «Спартаку» сейчас и нужно.

Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

Каждый согласится, что красно-белые на этот раз «Зениту» не проиграли. Более того, показали инициативный, атакующий футбол. Пожалуй, самый смелый гостевой матч спартаковцев в Питере за много лет.

Но где-то не повезло, где-то сами фатально ошиблись (что это было с Селиховым — до сих пор загадка) — мы об этом уже говорили. Это та самая проблема взросления.

Теперь у «Спартака» два пути: либо мужать, аккумулировать опыт и превращаться в зрелый организм, либо снова пытаться найти что-то новое, какой-то быстрый путь к успеху.

Правда, есть нюанс: последнее уже пробовалось много раз. И почти никогда не получалось.

Возможно, чтобы стать настоящим претендентом на чемпионство, нужен не один такой сезон — два или три.

Собственно, Каупервуду тоже понадобилось три книги, чтобы превратиться в титана бизнеса.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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