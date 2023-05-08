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Весенний «Локомотив» разрывает РПЛ. Очередной разгром — и клуб уже 9-й

«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты «Локомотива» радуются голу в ворота «Сочи» в матче РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Победили и обошли «Сочи».
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
08 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Сочи

«Локомотив» продолжает решать локальные задачи и биться за первое место в РПЛ по итогам весны. Пока главные соперники красно-зеленых — «Зенит» и ЦСКА, которые тоже после зимней паузы потеряли в чемпионате лишь пять очков. Но у команды Михаила Галактионова относительно простой календарь на финише, так что она может не только стать победителем весеннего отрезка, но и ворваться в первую восьмерку.

Впрочем, у «Локо» есть и другие задачи: от прямого вылета красно-зеленые себя обезопасили, но в стыковые матчи еще теоретически могут попасть. Хотя очевидно, что ни в какую первую лигу «Локомотив» не отправится.

«Сочи», разумеется, тоже все еще рассчитывает финишировать в верхней половине таблицы, но наверняка уже думает о следующем чемпионате. Две тренерские отставки и жутко нестабильный сезон серьезно подорвали амбиции южан: в битве за промежуточное девятое место прошлогодний серебряный призер лиги совсем не выглядел фаворитом.

В первом круге «Локо» был бит на Черном море — 0:4. Тот разгром ознаменовал собой формальное завершение печально известного немецкого курса москвичей — клуб покинули и спортивный директор Томас Цорн, и главный тренер Йозеф Циннбауэр. Шлейф от работы немцев тянулся до зимы, но сейчас команду не узнать. И резвым стартом матча «Локо» в очередной подчеркнул свое выздоровление: уже на первых минутах хозяева провели несколько перспективных атак. Роскошный момент упустил Дзюба — Нобоа вынес мяч с линии и не позволил бывшему партнеру по «Зениту» открыть счет.

Команда Галактионова постепенно раскручивала темп, как во втором тайме игры с «Химками», но москвичам мешали травмы. Баринову и Магкееву долго оказывали помощь в начале встречи, что было больше на руку «Сочи». Гости даже чуть не забили — Юсупов попал в штангу. Артур вообще был очень активен в первом тайме и в одном из моментов заслужил аплодисменты за соблюдение принципов честной игры: Магкеев прямо перед ним упал на газон из-за поехавшей ноги, но Юсупов не воспользовался преимуществом, а просто откинул мяч в сторону.

Травмы явно подпортили эту игру — до перерыва из-за проблем со здоровьем поле покинули Джорджевич и Магкеев, после перерыва замены просили Заика и Дзюба (но у Артема вроде бы ничего страшного). Лежали на газоне Терехов, Камано, Погостнов, Смольников — и всем им оказывали помощь.

В такой ситуации разогнаться было тяжело, но у «Локо» получилось — первый мяч помогла забить старая добрая «подача на Дзюбу», только в данном случае адресатом Баринова был Камано: гвинеец хорошо пробил головой, но Адамову не повезло — он отбил мяч на Тикнизяна.

А следом Карпукас бульдозером продавил штрафную «Сочи» и удвоил преимущество хозяев.

Счет 2:0 не отражал происходившее на поле, так как гости могли забить — например, в конце тайма Нобоа чуть не замкнул навес Маргасова. А после перерыва хороший момент упустил Заика, да и тот же Нобоа отлично пробил со штрафного — железнодорожников выручил Лантратов.

Однако «Локо» все равно выглядел чуть быстрее, чуть интереснее и чуть лучше, так что, несмотря на обилие моментов у обеих сторон, веры в успех южан не было. Хотя москвичи сами долго оставляли «Сочи» в живых — Камано должен был забивать дважды, но оба раза транжирил моменты. А вот Изидор на 75-й минуте не пожалел соперников: француз отличился уже в третьем матче подряд.

У «Сочи» был неплохой шанс забить гол престижа, когда Смольников привез пенальти, однако Нобоа второй раз за сезон не реализовал 11-метровый в ворота Лантратова — в августе эквадорец промазал в матче с «Химками» (попал в перекладину), а сейчас его выстрел парировал Илья.

3:0 — «Локо» не останавливается и продолжает нагонять все потерянное в первой части сезона, а «Сочи» уступает красно-зеленым девятое место и просто ждет окончания кошмарного чемпионата.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
15
66
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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Зенит

 22
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Спартак

 18
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ЦСКА

 15
П
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