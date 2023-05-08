Весенний «Локомотив» разрывает РПЛ. Очередной разгром — и клуб уже 9-й
«Локомотив» продолжает решать локальные задачи и биться за первое место в РПЛ по итогам весны. Пока главные соперники красно-зеленых — «Зенит» и ЦСКА, которые тоже после зимней паузы потеряли в чемпионате лишь пять очков. Но у команды Михаила Галактионова относительно простой календарь на финише, так что она может не только стать победителем весеннего отрезка, но и ворваться в первую восьмерку.
Впрочем, у «Локо» есть и другие задачи: от прямого вылета красно-зеленые себя обезопасили, но в стыковые матчи еще теоретически могут попасть. Хотя очевидно, что ни в какую первую лигу «Локомотив» не отправится.
«Сочи», разумеется, тоже все еще рассчитывает финишировать в верхней половине таблицы, но наверняка уже думает о следующем чемпионате. Две тренерские отставки и жутко нестабильный сезон серьезно подорвали амбиции южан: в битве за промежуточное девятое место прошлогодний серебряный призер лиги совсем не выглядел фаворитом.
В первом круге «Локо» был бит на Черном море — 0:4. Тот разгром ознаменовал собой формальное завершение печально известного немецкого курса москвичей — клуб покинули и спортивный директор Томас Цорн, и главный тренер Йозеф Циннбауэр. Шлейф от работы немцев тянулся до зимы, но сейчас команду не узнать. И резвым стартом матча «Локо» в очередной подчеркнул свое выздоровление: уже на первых минутах хозяева провели несколько перспективных атак. Роскошный момент упустил Дзюба — Нобоа вынес мяч с линии и не позволил бывшему партнеру по «Зениту» открыть счет.
Команда Галактионова постепенно раскручивала темп, как во втором тайме игры с «Химками», но москвичам мешали травмы. Баринову и Магкееву долго оказывали помощь в начале встречи, что было больше на руку «Сочи». Гости даже чуть не забили — Юсупов попал в штангу. Артур вообще был очень активен в первом тайме и в одном из моментов заслужил аплодисменты за соблюдение принципов честной игры: Магкеев прямо перед ним упал на газон из-за поехавшей ноги, но Юсупов не воспользовался преимуществом, а просто откинул мяч в сторону.
Травмы явно подпортили эту игру — до перерыва из-за проблем со здоровьем поле покинули Джорджевич и Магкеев, после перерыва замены просили Заика и Дзюба (но у Артема вроде бы ничего страшного). Лежали на газоне Терехов, Камано, Погостнов, Смольников — и всем им оказывали помощь.
В такой ситуации разогнаться было тяжело, но у «Локо» получилось — первый мяч помогла забить старая добрая «подача на Дзюбу», только в данном случае адресатом Баринова был Камано: гвинеец хорошо пробил головой, но Адамову не повезло — он отбил мяч на Тикнизяна.
А следом Карпукас бульдозером продавил штрафную «Сочи» и удвоил преимущество хозяев.
Счет 2:0 не отражал происходившее на поле, так как гости могли забить — например, в конце тайма Нобоа чуть не замкнул навес Маргасова. А после перерыва хороший момент упустил Заика, да и тот же Нобоа отлично пробил со штрафного — железнодорожников выручил Лантратов.
Однако «Локо» все равно выглядел чуть быстрее, чуть интереснее и чуть лучше, так что, несмотря на обилие моментов у обеих сторон, веры в успех южан не было. Хотя москвичи сами долго оставляли «Сочи» в живых — Камано должен был забивать дважды, но оба раза транжирил моменты. А вот Изидор на 75-й минуте не пожалел соперников: француз отличился уже в третьем матче подряд.
У «Сочи» был неплохой шанс забить гол престижа, когда Смольников привез пенальти, однако Нобоа второй раз за сезон не реализовал 11-метровый в ворота Лантратова — в августе эквадорец промазал в матче с «Химками» (попал в перекладину), а сейчас его выстрел парировал Илья.
3:0 — «Локо» не останавливается и продолжает нагонять все потерянное в первой части сезона, а «Сочи» уступает красно-зеленым девятое место и просто ждет окончания кошмарного чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|3 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6