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«В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Александр Львов
Обозреватель
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Зенит»
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В день рождения легендарный тренер вспоминает год ушедший, говорит о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство и о том, что загадал в новогоднюю ночь.

Почему Старостин не любил свои дни рождения

Были времена, когда новый футбольный год «Спартака» начинался со дня рождения его главного тренера. 4 января команда вылетала на сборы в теплые края, проводила первую тренировку, а вечером в номере именинника его помощники тепло поздравляли Олега Ивановича. И обязательно говорили тосты за одного из отцов-основателей клуба легендарного Николая Петровича Старостина.

— За новогодним столом вспомнили, что в минувшем году отмечалось 120 лет со дня рождения Старостина? — поинтересовался я у Романцева после того, как поздравил его с 69-летием.

— Еще бы! Мы ведь и без юбилеев Деда, как называли Старостина ребята, 13 февраля поздравляли. Только он вспоминать о своем возрасте не любил. Может, из суеверия, а может, по каким-то еще соображениям. Потому отшучивался, мол, это кто-то напутал, а на самом деле я в другой день родился. И хотите — верьте, хотите — нет, но поздравить его как положено так и не удалось. Не любил он торжеств, связанных с его персоной. Хотя сам был человеком-праздником: бодрым, полным оптимизма и доброты. И уходя в мир иной, это команде завещал. О чем мы, поднимая бокалы, вспоминаем не только в Новый год.

Март. Евгений Ловчев в&nbsp;своем доме в&nbsp;деревне Акулово. «Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

— А что еще год минувший оставил в памяти?

— Самое печальное — это страшная потеря близкого друга Жоры Ярцева, с которым столько всякого прошли бок о бок в «Спартаке». А еще пришлось пережить безвременный уход Вити Самохина. Это были добрые, открытые люди, рядом с которыми ты всегда чувствовал уверенность и становился сильнее. Светлая им память...

Если говорить о чем-то хорошем, то это решение «Спартака» создать комитет, который будет заниматься поддержкой своих ветеранов. Теперь мы станем не только чаще общаться, но и получим возможность принимать участие в жизни клуба, помогать ему в решении каких-то вопросов, быть еще ближе к болельщикам.

— А какими футбольными событиями запомнился прошедший год?

— Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде. И даже не из-за того, что там не было нашей сборной — такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам. Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле. Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.

Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика. Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные. Думаю, что, видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета...

Два чемпиона мира, новый и&nbsp;предыдущий&nbsp;&mdash; Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе во&nbsp;время финального матча ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре.

Почему назвал Промеса лучшим

— Вы уже привыкли воспринимать футбол как болельщик или все еще продолжаете смотреть его глазами тренера?

— Только как болельщик. Конечно, когда играет «Спартак», эмоций трачу больше — это же родное, часть жизни! Но все равно они не те, что разрывали, когда сидел на скамейке. А вот если на поле сборная, то тут уже закипаю, как в тренерские времена. Ведь у ее руля мои ребята — Валера Карпин с Витей Онопко и Юрой Никифоровым.

— Ожидали, что Промес с таким отрывом станет лучшим игроком года по опросу «СЭ», и почему вы назвали именно его?

— Ожидал. А заслужил он это потому, что проводил каждый матч на пределе. Вспомните, как трудно голландец начинал после возвращения, сколько было разговоров, мол, уже не тот, зачем возвращали. Но он не скис, а шел напролом. И это оценили даже те, кто не рвет на груди рубаху за «Спартак». Я не знаком с Квинси. Но судя по тому, как он ведет себя на поле, как сияет от счастья, когда забивает и показывает на клубную эмблему, это душа-человек. И на поле, и в жизни. Этим голландец напоминает мне Илюшу Цымбаларя. Нет, не игрой — здесь они разные, а тем, что людей с таким большим футбольным сердцем, любят все!

Квинси Промес. Промес — лучший футболист России-2022!

— Работа кого из коллег по тренерскому цеху в российском чемпионате привлекла ваше внимание?

— Здесь я пристрастен, поскольку с особым вниманием слежу за теми, с кем работал в «Спартаке» и в сборной. Думаю, не ошибусь, если выделю Валеру Карпина, «Ростов» которого и результат дает, и своей фирменной игрой радует. И то, что в нем по-новому раскрываются Комличенко, Глебов, Уткин, которого я включил в пятерку лучших, тоже говорит о качестве тренерской работы. И, конечно, радуюсь тому, как идут дела у Стаса Черчесова в «Ференцвароше». Прежде всего потому, что, пройдя проверку сборной, он стал крепче и увереннее в себе. А в нашем деле это большое подспорье.

— Два года назад в январском интервью вы говорили о высоких профессиональных качествах Курбана Бердыева. Но при этом заметили, что для хозяев клубов он из категории неудобных тренеров. Что скажете о его приходе в «Сочи»?

— То, что Бердыев — профессионал своего дела, он уже доказывал и в «Рубине», и в «Ростове». А в неудобные его записали те, кто на правах хозяев лезет в тренерские дела, показывая свою власть. Курбан Бекиевич это не приемлет, поскольку всегда привык отстаивать свою точку зрения. Думаю, что те, кто приглашал его в «Сочи», об этом знали. А тренер, прежде чем дать согласие, проговорил все детали будущего сотрудничества. Теперь остается только ждать, как будут развиваться события. И это наверняка вызовет двойной интерес к новой команде Бердыева.

Курбан Бердыев. Фото ФК «Зенит»
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Зенит»

— На чемпионате в Катаре много говорили об интересной работе с голландской сборной ван Гала, которому уже перевалило за 70, но никто об этом даже не вспомнил. А как вы относитесь к разговорам о потолке возраста тренера, насколько они обоснованы?

— Считаю это надуманной темой для обсуждения. И чаще всего она всплывает тогда, когда нужно избавиться от неудобного тренера. Как было с Юрием Семиным в «Локомотиве», который он вытащил из болота и довел до чемпионских высот. И сделал это на пороге своего семидесятилетия. Сейчас в таком же возрасте возвращается в большой футбол Бердыев. В те времена, когда я начинал работать с командой, у главного тренера были один-два помощника. А сейчас ему помогает целая бригада специалистов разного профиля, что снимает часть нагрузки. С годами люди нашей профессии становятся мудрее. И если позволяет здоровье и есть результаты, то тренеру надо продолжать доверять. Как было с Бесковым, который до последнего трудился в «Динамо». Помню, великий Николай Петрович Старостин как-то сказал: «Ты знаешь, Олег, если бы не работа, то я бы точно столько не прожил». Тренер сам чувствует, когда пора уходить. Как это сделал сэр Алекс Фергюсон, возглавлявший «Манчестер Юнайтед» рекордных 27 сезонов.

Почему концовка чемпионата будет для «Зенита» жаркой

— То, что в числе лауреатов года много легионеров, не наводит на мысль, что беднеет футбол российский на таланты?

— Не наводит. Вообще любое подобное голосование — дело вкуса каждого из участников. Потому воспринимать его следует с определенной долей условности. Да, в списке преобладают легионеры и победитель-иностранец. Конечно, хотелось, чтобы наших ребят в нем было больше, но повода для паники я не вижу. А потому назвал сразу трех россиян — Джикию, Соболева и Уткина. В номинантах еще, понятно, Акинфеев и Головин. Кроме них были названы такие интересные ребята, как Захарян, Кузяев, Фомин, Пиняев. Открытием сезона стал Сычевой из «Оренбурга». А есть еще Тюкавин, Глебов, Сергеев. Кто-то совсем молод, кто-то уже поиграл, но они еще не заговорили в полный голос. Да и в той ситуации, в какой сейчас оказался наш футбол, талантов в нем должно прибавиться — жизнь заставит искать и растить их.

Роберт Ренан, Юри Алберто, Ду&nbsp;Кейрос. В «Зените» появятся новые бразильцы. Юри Алберто не вернется в Петербург

— Недавно Евгений Гинер сказал, что с «Зенитом» вполне можно побороться за чемпионство, напомнив о его кубковой осечке с «Аланией» и в первенстве с «Ахматом». У кого больше шансов обойти питерцев — у «Спартака» или «Ростова», поскольку «Динамо» и ЦСКА вряд удастся сократить разрыв в тринадцать очков?

— Что ж, согласен с Евгением Ленноровичем — шанс у спартаковцев и ростовчан есть. Мне даже кажется, что календарь концовки чемпионата у «Спартака» более предпочтительный, чем у конкурентов в золотой гонке. Но это не повод для расслабленности. И если уж Абаскаль с командой всерьез нацелились на золото, то у них не остается права на случайные потери. Как и у «Зенита», чье домашнее поражение от «Ахмата» взбодрило преследователей. Тем более что питерцам предстоит сыграть с «Ростовом» в гостях. А также с ЦСКА, «Локомотивом» и «Сочи». И хотя они в гонке за чемпионство не участвуют, но крови попортить могут. «Спартак» же на «Открытие Арене» примет команду Карпина, ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». А вот с «Зенитом» предстоит выяснять отношения в Питере. И это может стать ключевым моментом. У ростовчан же кроме матча со «Спартаком» в столице будет еще выезд к ЦСКА и «Краснодару». Словом, нас ждет жаркая концовка под девизом: «Без права на ошибку!»

Олег Романцев.

— Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чем вам особенно запомнилась встреча нового 1989 года, в котором вам предстояло возглавить «Спартак» и завершить его золотой победой?

— Знаете, я, как и Николай Петрович Старостин, не очень люблю праздники. Возможно, поэтому они и не остаются в памяти. Как и тот, о котором вы спросили. Все было как обычно — собрались семьей за новогодним столом, открыли шампанское. Тем более через пару дней надо было лететь на сбор. Футбольные темы не обсуждали. А жена вообще узнала, что я буду тренировать «Спартак», из газет. Но по тому, как тот год завершился, можно считать, что встреча его удалась на все сто. Хотя никаких желаний я не загадывал.

— И в нынешнюю новогоднюю ночь тоже не стали желание загадывать?

— Вот в эту ночь решил отступить от правила. Прежде всего хочу, чтобы чиновники из ФИФА и УЕФА одумались, вспомнили, каких звезд подарил наш футбол миру, и вернули России право участия во всех турнирах. А еще очень хотелось бы, чтобы наши футбольные руководители нашли общий язык с болельщиками и пошли на компромисс в решении проблем с посещением матчей чемпионата. Ведь пока они остаются, от этого прежде всего страдает футбол.

Ну и, конечно, желаю золотой концовки сезона моему «Спартаку» и всем нашим болельщикам! Вместе мы сильнее!

— А вы, Олег Иванович, примите от коллектива «СЭ» и наших читателей поздравление с днем рождения и пожелание в Новом году крепкого здоровья!

Квинси Промес
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
34
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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