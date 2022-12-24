Запрещает мобильники, конфликтует с игроками. Что нужно знать о сербе Ивиче, который может возглавить «Краснодар»
Пивной банкой по голове
Владимиру Ивичу 45 лет. У бывшего полузащитника сборной Югославии была неплохая игровая карьера: он завоевал четыре трофея с «Партизаном», мелькнул в немецкой бундеслиге и целых семь лет провел в Греции. В ПАОКе Ивич завершил игровую карьеру и начал тренерскую — уже в 38 лет сербский специалист возглавил команду из Салоник.
Сезон-2016/17 был первым полноценным для серба во взрослом футболе и сразу стал успешным: тренер увенчал его трофеем — Кубком Греции. Но весной 2017-го произошло еще кое-что важное: в матче чемпионата Греции против «Панатинаикоса» в голову главного тренера ПАОКа с трибун прилетела пивная банка. Матч был прерван, а Ивича даже пришлось отправить в больницу, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. В итоге «Панатинаикос» лишили пяти очков, а ПАОК финишировал третьим в лиге. Ивич тем же летом покинул Грецию и оставался без работы целый год.
Бан мобильных телефонов
В июне 2018-го Ивич стал главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива. За два сезона в Израиле серб добился успеха: дважды выиграл местную премьер-лигу, по разу взял Кубок лиги и Суперкубок. После этого Ивича переманил к себе только что вылетевший из АПЛ в чемпионшип «Уотфорд». И там серб столкнулся с жесточайшими проблемами.
Во-первых, Ивичу не дали денег на покупки — руководство предполагало, что у «Уотфорда» и так сильнейший состав во втором по силе дивизионе. Но футболисты были лишены мотивации после вылета, и никто не горел желанием работать с молодым малоизвестным тренером. Поэтому Ивич сделал неожиданный ход: первое время серб доверял молодежи и прошлогодним резервистам, а лидеры получали меньше игрового времени, чем хотели.
Кроме того, Ивич ввел жесткую дисциплину. Он запрещал брать мобильные телефоны не только на тренировочное поле, но и в раздевалку — просил оставлять гаджеты в своих машинах. Настаивал серб и на том, чтобы все футболисты покидали базу только через полтора часа после окончания занятий.
Разносы на теориях, конфликты с лидерами
Такое отношение не могло не вылиться в проблемы с футболистами. И взбунтовались, конечно же, ветераны и признанные лидеры «Уотфорда» — в первую очередь суровый форвард Трой Дини, который в 2012 году несколько месяцев просидел в тюрьме.
Об отношениях с Ивичем Дини рассказал в автобиографии: «Все матчи он разбирал вплоть до мелочей. Теоретические занятия проходили по 45 минут. Помню, после одного из них мы вышли из комнаты и кто-то сказал: «Боже, как же я ужасен». Он заставил нас чувствовать себя кошмарно. Даже когда мы побеждали, Ивич тратил 40 минут на ошибки и лишь пару минут на голы, которые мы забили».
В декабре 2020-го бомба замедленного действия сработала: Дини поссорился с Ивичем, и тренер отстранил его от игр «по дисциплинарным соображениям». Сам форвард говорил, что не понял причин отстранения, зато не стеснялся критиковать серба: «Людям не нравился его футбол, он становился все более угнетающим. А этот человек заставлял нас чувствовать, что мы недостаточно хороши для игры в футбол и что мы все делаем неправильно».
В том же декабре, спустя четыре месяца после назначения, Ивич был уволен. При этом «Уотфорд» шел среди лидеров, но руководство хотело видеть зрелищный футбол и сплоченный коллектив — якобы в этом крылись причины разрыва контракта.
Слухи о «Динамо» и ЦСКА
После ухода из «Уотфорда» Ивич не работал полтора года — лишь минувшим летом Владимир вернулся в «Маккаби», который тренирует до сих пор. Результаты у израильского гранда неплохие: в чемпионате он идет вторым, а в Лиге конференций преодолел два отборочных раунда и лишь в овертайме уступил «Ницце» в финальном раунде перед групповым этапом.
Слухи уже дважды отправляли Ивича в Россию. В первый раз — в сентябре 2019-го, когда серба якобы рассматривало «Динамо». Во второй раз — чуть больше полугода назад, когда ЦСКА искал замену Алексею Березуцкому. Впрочем, в обоих случаях переговоры никто не подтверждал, хотя Ивич признавался, что готов работать в России.
Сейчас на Владимира нацелился «Краснодар». Ведущие израильские СМИ сообщают, что кубанцы уже сделали предложение «Маккаби» о выкупе тренера. По данным Ynet, Ивичу пообещали зарплату в миллион евро за сезон, что значительно превышает его нынешние условия в Израиле. А «Краснодар», видимо, не впечатлен работой Александра Сторожука и хочет вернуться к варианту с зарубежным тренером.
Но подходящий ли это выбор? Ивича критиковали за оборонительный футбол, а для «Краснодара» важно играть в атаку. Смущают и конфликты с лидерами, и не самый впечатляющий послужной список. Но трофеи в тренерской карьере серба уже есть, а «Краснодару» их очень не хватает.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2