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Запрещает мобильники, конфликтует с игроками. Что нужно знать о сербе Ивиче, который может возглавить «Краснодар»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Владимир Ивич.
Фото Global Look Press
Что нужно знать о Владимире Ивиче.

Пивной банкой по голове

Владимиру Ивичу 45 лет. У бывшего полузащитника сборной Югославии была неплохая игровая карьера: он завоевал четыре трофея с «Партизаном», мелькнул в немецкой бундеслиге и целых семь лет провел в Греции. В ПАОКе Ивич завершил игровую карьеру и начал тренерскую — уже в 38 лет сербский специалист возглавил команду из Салоник.

Сезон-2016/17 был первым полноценным для серба во взрослом футболе и сразу стал успешным: тренер увенчал его трофеем — Кубком Греции. Но весной 2017-го произошло еще кое-что важное: в матче чемпионата Греции против «Панатинаикоса» в голову главного тренера ПАОКа с трибун прилетела пивная банка. Матч был прерван, а Ивича даже пришлось отправить в больницу, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. В итоге «Панатинаикос» лишили пяти очков, а ПАОК финишировал третьим в лиге. Ивич тем же летом покинул Грецию и оставался без работы целый год.

Бан мобильных телефонов

В июне 2018-го Ивич стал главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива. За два сезона в Израиле серб добился успеха: дважды выиграл местную премьер-лигу, по разу взял Кубок лиги и Суперкубок. После этого Ивича переманил к себе только что вылетевший из АПЛ в чемпионшип «Уотфорд». И там серб столкнулся с жесточайшими проблемами.

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Во-первых, Ивичу не дали денег на покупки — руководство предполагало, что у «Уотфорда» и так сильнейший состав во втором по силе дивизионе. Но футболисты были лишены мотивации после вылета, и никто не горел желанием работать с молодым малоизвестным тренером. Поэтому Ивич сделал неожиданный ход: первое время серб доверял молодежи и прошлогодним резервистам, а лидеры получали меньше игрового времени, чем хотели.

Кроме того, Ивич ввел жесткую дисциплину. Он запрещал брать мобильные телефоны не только на тренировочное поле, но и в раздевалку — просил оставлять гаджеты в своих машинах. Настаивал серб и на том, чтобы все футболисты покидали базу только через полтора часа после окончания занятий.

Владимир Ивич. Фото Global Look Press
Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

Разносы на теориях, конфликты с лидерами

Такое отношение не могло не вылиться в проблемы с футболистами. И взбунтовались, конечно же, ветераны и признанные лидеры «Уотфорда» — в первую очередь суровый форвард Трой Дини, который в 2012 году несколько месяцев просидел в тюрьме.

Об отношениях с Ивичем Дини рассказал в автобиографии: «Все матчи он разбирал вплоть до мелочей. Теоретические занятия проходили по 45 минут. Помню, после одного из них мы вышли из комнаты и кто-то сказал: «Боже, как же я ужасен». Он заставил нас чувствовать себя кошмарно. Даже когда мы побеждали, Ивич тратил 40 минут на ошибки и лишь пару минут на голы, которые мы забили».

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В декабре 2020-го бомба замедленного действия сработала: Дини поссорился с Ивичем, и тренер отстранил его от игр «по дисциплинарным соображениям». Сам форвард говорил, что не понял причин отстранения, зато не стеснялся критиковать серба: «Людям не нравился его футбол, он становился все более угнетающим. А этот человек заставлял нас чувствовать, что мы недостаточно хороши для игры в футбол и что мы все делаем неправильно».

В том же декабре, спустя четыре месяца после назначения, Ивич был уволен. При этом «Уотфорд» шел среди лидеров, но руководство хотело видеть зрелищный футбол и сплоченный коллектив — якобы в этом крылись причины разрыва контракта.

Владимир Ивич. Фото Global Look Press
Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

Слухи о «Динамо» и ЦСКА

После ухода из «Уотфорда» Ивич не работал полтора года — лишь минувшим летом Владимир вернулся в «Маккаби», который тренирует до сих пор. Результаты у израильского гранда неплохие: в чемпионате он идет вторым, а в Лиге конференций преодолел два отборочных раунда и лишь в овертайме уступил «Ницце» в финальном раунде перед групповым этапом.

Слухи уже дважды отправляли Ивича в Россию. В первый раз — в сентябре 2019-го, когда серба якобы рассматривало «Динамо». Во второй раз — чуть больше полугода назад, когда ЦСКА искал замену Алексею Березуцкому. Впрочем, в обоих случаях переговоры никто не подтверждал, хотя Ивич признавался, что готов работать в России.

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Сейчас на Владимира нацелился «Краснодар». Ведущие израильские СМИ сообщают, что кубанцы уже сделали предложение «Маккаби» о выкупе тренера. По данным Ynet, Ивичу пообещали зарплату в миллион евро за сезон, что значительно превышает его нынешние условия в Израиле. А «Краснодар», видимо, не впечатлен работой Александра Сторожука и хочет вернуться к варианту с зарубежным тренером.

Но подходящий ли это выбор? Ивича критиковали за оборонительный футбол, а для «Краснодара» важно играть в атаку. Смущают и конфликты с лидерами, и не самый впечатляющий послужной список. Но трофеи в тренерской карьере серба уже есть, а «Краснодару» их очень не хватает.

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