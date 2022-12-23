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Промес — лучший футболист России-2022!

Отдел футбола «СЭ»
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

Таким образом, голландец по количеству наград сравнялся с прежним единоличным лидером — Дзюбой.

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2022 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 профессиональных тренеров (действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха);

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, выбирая из расширенного круга кандидатов.

Лучшие футболисты России-2022. Фото "СЭ"

Каждый выборщик называет свою пятерку лучших — игроки получают баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков баллы достаются пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

На сей раз главное противостояние за победу шло между спартаковцем Промесом и Малкомом из «Зенита». И победа голландца оказалась довольно убедительной. Если в прошлом году победителя Азмуна разделили с Клаудиньо всего 4 очка, иранца на первое место поставили тренеры и журналисты, а менеджеры проголосовали за бразильца (читатели были за Джикию). То теперь все группы были едины — Промеса на первое место определили и тренеры, и менеджеры, и журналисты, и болельщики.

Квинси Промес. Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

У Промеса — 209 баллов, у Малкома — 142. Третьим в общем зачете стал армеец Игорь Акинфеев (89). Александр Головин — четвертый (74), а Вендел из «Зенита» — пятый (59).

В уходящем году Промес:

— забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач в 25 матчах чемпионата России;

— заработал среднюю оценку от «СЭ» 6,52;

— выиграл со «Спартаком» Кубок России, забив семь голов в девяти кубковых встречах.

Поздравляем Квинси Промеса с престижной наградой!

Лучший футболист России-2022. Фото "СЭ"
Как голосовали тренеры. Фото "СЭ"
Как голосовали тренеры. Фото "СЭ"
Как голосовали менеджеры. Фото "СЭ"
Как голосовали менеджеры. Фото "СЭ"
Как голосовали журналисты. Фото "СЭ"
Как голосовали журналисты. Фото "СЭ"
Как голосовали болельщики. Фото "СЭ"

Артем Дзюба
Квинси Промес
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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