Промес — лучший футболист России-2022!
Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).
Таким образом, голландец по количеству наград сравнялся с прежним единоличным лидером — Дзюбой.
Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2022 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».
Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:
— 16 профессиональных тренеров (действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха);
— 16 топ-менеджеров;
— 16 журналистов «СЭ»;
— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, выбирая из расширенного круга кандидатов.
Каждый выборщик называет свою пятерку лучших — игроки получают баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков баллы достаются пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.
На сей раз главное противостояние за победу шло между спартаковцем Промесом и Малкомом из «Зенита». И победа голландца оказалась довольно убедительной. Если в прошлом году победителя Азмуна разделили с Клаудиньо всего 4 очка, иранца на первое место поставили тренеры и журналисты, а менеджеры проголосовали за бразильца (читатели были за Джикию). То теперь все группы были едины — Промеса на первое место определили и тренеры, и менеджеры, и журналисты, и болельщики.
У Промеса — 209 баллов, у Малкома — 142. Третьим в общем зачете стал армеец Игорь Акинфеев (89). Александр Головин — четвертый (74), а Вендел из «Зенита» — пятый (59).
В уходящем году Промес:
— забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач в 25 матчах чемпионата России;
— заработал среднюю оценку от «СЭ» 6,52;
— выиграл со «Спартаком» Кубок России, забив семь голов в девяти кубковых встречах.
Поздравляем Квинси Промеса с престижной наградой!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2