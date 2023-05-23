«Не жалеем, что расстались с Юраном. В первой лиге конкурентов у нас не будет». Садыгов — о вылете «Химок»
Вчера, 22 мая, после крупной победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре РПЛ, подмосковные «Химки» лишились математических шансов остаться в элите российского футбола. «СЭ» поговорил с главным инвестором клуба Туфаном Садыговым о причинах неудачных результатов, расставании с Юраном и планах вернуться в премьер-лигу.
«Мы вернемся назад. Никакого провала в вылете нет»
— В чем причина неудачных результатов «Химок» в течение всего сезона?
— Да, к сожалению, мы вылетели. Но вернемся назад. Никакого провала в этом нет. Было очевидно, что все к тому идет. И тренерские решения, и административные решения к этому вели. Руководство выравнивало ситуацию, но не хватило времени. Нам повезло меньше, чем всем остальным.
— Какие ошибки видите вы?
— Наверное, ошибка была с назначением Писарева, с высоким доверием Гогниеву. Хотя у Спартака Артуровича хороший тренерский опыт, он очень сильный тренер. К сожалению, он оказался узником ситуации. Он оказался в той команде, которую он не собирал.
— Андрей Викторович заявил, что продолжит работу в клубе, несмотря на вылет. Вы можете это подтвердить?
— Вылет из РПЛ — наш спортивный результат. Это не окончание проекта. У Андрея Викторовича контракт на пять лет. Он продолжит работу до тех пор, пока будет двигать клуб вперед. «Химки» — долгосрочный проект.
«При всем уважении к Юрану, он всегда приходил на готовое»
— Не пожалели, что расстались с Сергеем Юраном в начале сезона?
— Абсолютно нет. Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт? Надо еще посмотреть, спасет ли он «Пари НН».
— Тем не менее в прошлом году он спас «Химки» от вылета.
— Слово «спасение» тут не применимо. «Химки» спаслись тогда, когда было подписано соглашение и клуб стал частным. При всем уважении к Сергею Николаевичу, он всегда приходил на готовое. Кого он победил в этом сезоне в «Химках»? Слабый «Пари НН», который на тот момент не успел поднять Галактионов, и «Торпедо». Вот его результаты. Если посмотреть через призму тренерского опыта, то Юрана нельзя сравнить с тем же Талалаевым или Рахимовым. Тут все очевидно.
В любом случае желаю Сергею Николаевичу удачи. Пусть у него все получится. Но мы бы с ним не продолжили работать в любом случае. Не увольнять его было нельзя.
«Уверены, что досрочно вернемся в РПЛ»
— После вылета «Химки» продолжат существовать? Есть ли стабильные источники финансирования?
— Скажу больше: средства у клуба уже есть. Уверенность в финансовом плане имеется. Тут нет никаких вопросов.
— Бюджет клуба будет уменьшен?
— Уменьшаться бюджет наверняка не будет. Разве что в первой лиге другой лимит на легионеров, этот момент может повлиять. В остальном со всеми футболистами есть долгосрочные контракты. Если они устроят Андрея Викторовича, значит, будут продолжать работать. У нас уже подписан бюджет — больше полутора миллиардов рублей в год. Умножьте эту цифру на пять и получите сумму.
— Есть ли понимание по будущему тех футболистов, контракты которых истекают этим летом?
— Решение будет принимать тренерский штаб. Если все будет в рамках бюджета, то никаких вопросов нет. Будем учитывать и желание футболистов. Они тоже причастны к такому результату. Играть хорошо с «Динамо», «Зенитом» и «Спартаком» и проваливаться с командами из нижней части таблицы — это неправильно.
— Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?
— Конечно. У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению.
Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9