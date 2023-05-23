«Я русский парень и хочу остаться в «Спартаке». Кейта Бальде — о победе в дерби, Соболеве и будущем
«В раздевалке Соболев не извинялся. Но он совершил ошибку»
— В воскресенье ты поучаствовал в своем первом дерби. Поделись эмоциями!
— Действительно, я впервые вышел на поле в дерби с ЦСКА. Победа была очень важна для всех нас, для командного духа. Это был один из трех последних матчей в сезоне — нужно биться за второе место! Ну а в дерби все просто: там нужно выйти и победить. Это матч, где важна не игра, а именно победа. Мы играли с сердцем, страстью и индивидуальностью!
— Ты вышел на замену, когда счет был равным. Как думаешь, что стало переломным моментом игры?
— Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости. Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все — одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече.
— После матча было много разговоров о решениях арбитра. Как тебе уровень судейства?
— Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда ВАР включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее.
— Соболев получил красную карточку на ровном месте. Он извинился перед командой в раздевалке?
— Нет, не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы.
«Скандал с Вандой Нарой? Это полная чушь!»
— На трибунах было около 25 тысяч человек...
— Да, это просто круто! Я впервые видел на нашей арене так много народу. Выглядело потрясающе. Болельщики заряжали нас адреналином. Надеюсь, все, кто пришел на дерби, помогут нам в следующем матче. Хочу увидеть минимум столько же людей на игре с «Пари НН». Нам нужен каждый болельщик!
— После матча ты показывал трибунам жест в виде сердечка.
— Ага, адресовал его моей жене Симоне — она была на трибуне.
— А ведь не так давно в СМИ обсуждали скандал в твоей семье, связанный с Вандой Нарой.
— Ой, да брось! Это просто полная чушь, что там говорили про Ванду. Вообще ничего не было! Газетам нравится писать всякое дерьмо — вот они и пишут. У меня есть семья, дети. Я уважаю их и счастлив рядом с ними. И ничто другое меня не интересует.
— Ну а сейчас много пишут уже о твоем возможном уходе летом. Как ты сам видишь свое будущее?
— Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|4 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9