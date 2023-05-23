Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

«Я русский парень и хочу остаться в «Спартаке». Кейта Бальде — о победе в дерби, Соболеве и будущем

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
21 мая. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Даниил Хлусевич и Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
«СЭ» поговорил с форвардом красно-белых.

«В раздевалке Соболев не извинялся. Но он совершил ошибку»

— В воскресенье ты поучаствовал в своем первом дерби. Поделись эмоциями!

— Действительно, я впервые вышел на поле в дерби с ЦСКА. Победа была очень важна для всех нас, для командного духа. Это был один из трех последних матчей в сезоне — нужно биться за второе место! Ну а в дерби все просто: там нужно выйти и победить. Это матч, где важна не игра, а именно победа. Мы играли с сердцем, страстью и индивидуальностью!

— Ты вышел на замену, когда счет был равным. Как думаешь, что стало переломным моментом игры?

— Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости. Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все — одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече.

Александр Соболев и&nbsp;Виллиан Роши. Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций

— После матча было много разговоров о решениях арбитра. Как тебе уровень судейства?

— Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда ВАР включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее.

— Соболев получил красную карточку на ровном месте. Он извинился перед командой в раздевалке?

— Нет, не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы.

Кейта Бальде.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Скандал с Вандой Нарой? Это полная чушь!»

— На трибунах было около 25 тысяч человек...

— Да, это просто круто! Я впервые видел на нашей арене так много народу. Выглядело потрясающе. Болельщики заряжали нас адреналином. Надеюсь, все, кто пришел на дерби, помогут нам в следующем матче. Хочу увидеть минимум столько же людей на игре с «Пари НН». Нам нужен каждый болельщик!

— После матча ты показывал трибунам жест в виде сердечка.

— Ага, адресовал его моей жене Симоне — она была на трибуне.

Ванда Нара, Мауро Икарди, Кейта Бальде. Ванда Нара и Мауро Икарди втянули в свои разборки футболиста «Спартака». Его обвиняют в измене жене на сборе

— А ведь не так давно в СМИ обсуждали скандал в твоей семье, связанный с Вандой Нарой.

— Ой, да брось! Это просто полная чушь, что там говорили про Ванду. Вообще ничего не было! Газетам нравится писать всякое дерьмо — вот они и пишут. У меня есть семья, дети. Я уважаю их и счастлив рядом с ними. И ничто другое меня не интересует.

— Ну а сейчас много пишут уже о твоем возможном уходе летом. Как ты сам видишь свое будущее?

— Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке».

Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Бальде — об удалении Соболева: «На мой взгляд, он совершил ошибку»
Бальде назвал переломный момент в дерби «Спартак» — ЦСКА
Ещенко об удалении Соболева: «Это эмоции, но ты должен понимать за кого играешь и кого представляешь»
Кузьмичев — о матче «Спартака» с ЦСКА: «У меня вообще никаких вопросов к судейству нет»
Смородская отреагировала на непристойный жест Соболева
В «Химках» с иронией отнеслись к вылету в ФНЛ: «Со второго места выходим в лучшую лигу мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«После моего ухода началось непонятно что». Юран отправил «Химки» в ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости