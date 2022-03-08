Ваноли переиграл Шварца. Чем силен обновленный «Спартак»?

Как изменились красно-белые при Паоло Ваноли?

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ после рестарта сезона, обыграв «Динамо» — 2:0. Как изменилась команда за зиму при новом тренере?

Прессинг

В матче с «Динамо» «Спартак» использовал зонно-персональный тип прессинга. Задумка Паоло Ваноли заключалась в том, чтобы не дать сопернику возможность легко проводить атаки через центр. Сначала давление оказывалось на центральных защитников, потом на расположенных выше хавбеков, а затем на форварда.

Результатом прессинга стали частые потери бело-голубых при средних и дальних передачах и в завершающей фазе, а также отсутствие затяжных владений мячом: время одного владения у команды Шварца в дерби в среднем составило 9,1 секунды, что почти в 1,5 раза меньше, чем у «Спартака», который при Ваноли практически не использовал позиционные атаки как свое главное оружие.

Но главная проблема «Динамо» заключалась в слабом давлении сразу после расставания с мячом. «Спартак» временами слишком агрессивно выступал в контрпрессинге, мы проваливались", — рассуждал после игры Скопинцев. Особенно заметна ошибка команды Шварца была с 45-й по 75-ю минуту. За это время красно-белые отдали 185 передач, на которые не пришлось ни одного оборонительного действия футболистов «Динамо».

Пассивность наблюдалась и в первом тайме, когда «Спартак» сделал результат, она привела к ошибкам Сабы Сазонова в моментах с пропущенными мячами. Например, при первом голе 20-летний защитник, который дебютировал в стартовом составе, располагался слишком низко и не контролировал чужого игрока, за счет чего у Бакаева без проблем получилось выполнить замах, слегка дезориентировав Шунина. А при втором Сазонов «обрезался» в элементарной ситуации: отдал передачу в сторону абсолютно свободного Промеса, не выдержав давления Николсона.

Перед своей штрафной за контроль у «Спартака» отвечали в первую очередь Жиго и Мартинс. Люксембуржец, несмотря на то что на позиции «бокс-ту-бокс» вновь много суетился, классно блокировал забросы бело-голубых в финальную треть, выиграв четыре верховых единоборства.

Разнообразная полузащита

В отличие от матча с ЦСКА, где использовалась схема 3-5-2, против «Кубани» и «Динамо» «Спартак» выходил с расстановкой 3-4-3. Из-за этого в стартовом составе красно-белых не оказалось Зобнина: Паоло Ваноли решил добавить третьего игрока в атаку, создав пару Умяров — Мартинс в опорной зоне. Наиль выполнял огромный объем работы: закрывал Моро, не давал Шиманьски и Фомину отыгрываться с Захаряном и Грулевым и внимательно действовал на подборе. Нельзя не отметить и Мозеса. Виктор очень удачно справлялся с атакующими функциями латераля: насыщал зону правого инсайда передачами, шел в дриблинг (две удачные обводки — в три раза больше, чем в среднем по сезону) и смещался в центр для удара.

Но главный герой дерби — Бакаев. Зелимхан поучаствовал в двух голевых атаках «Спартака», пять раз заставил соперников сфолить на себе (именно на Бакаеве Варела заработал обе желтые карточки) и отдал три ключевые передачи.

Роль Бакаева в победе над «Динамо» огромна. До удаления он, как и вся команда, привыкал к модели 3-4-3. Зелимхану была дана свобода действий, благодаря которой инсайд опасно заходил в штрафную, а также создавал нервную обстановку на левом полуфланге бело-голубых. Во втором тайме Бакаев уже был менее подвижен (сказались усталость и общий откат «Спартака» назад), и его заменили на 67-й минуте, но дело к тому времени было уже сделано.

Ставка на контратаки

Основной упор в нападении красно-белые делали на контратаки. В большинстве случаев они проходили через левый фланг. На нем располагался Промес, забивший великолепный гол неберущимся дальним ударом, а также на протяжении всего матча принимавший неожиданные для соперников решения. Неплохо подключался Айртон. Бразилец действовал напористо и дерзко, шел до конца в скоростных дуэлях и делал удобные кроссы в штрафную — от последствий кризиса не осталось и следа.

Николсон тоже оставил приятное впечатление. В товарищеских матчах на сборах Шамар казался немного «деревянным» в силу своей комплекции и скованного движения. Однако после гола ямайца в ворота «Динамо» в его классе отпали всякие сомнения — посредственный футболист так не положит корпус.

Промес, Николсон и Бакаев делают нынешний «Спартак» в хорошем смысле непредсказуемым. У каждого из них есть и классная техника, и игровой интеллект, так что теперь от Паоло Ваноли будет требоваться вписывать их в новые расстановки, которые, наверное, станут видоизменяться в матчах с другими клубами.

За первые встречи в «Спартаке» итальянского специалиста уже можно похвалить за поставленный прессинг и понятное распределение функций в полузащите, однако над остальными аспектами игры — позиционной игрой и стандартами — еще предстоит серьезно поработать.

«Динамо», конечно, сыграло ниже ожиданий. Не блистали Захарян, Фомин и Смолов, а Варела, совершив два неосторожных фола, фактически лишил бело-голубых шанса на камбэк во втором тайме. Однако кажется, что какие-либо глобальные выводы делать пока рано: все-таки одна неудачная игра на дистанции не должна быть серьезным показателем состояния команды.