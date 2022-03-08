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Ваноли переиграл Шварца. Чем силен обновленный «Спартак»?

«Спартак» обыграл «Динамо» 2:0 в центральном матче 20-го тура РПЛ
Матвей Морозов
Корреспондент
6 марта. «Динамо» — «Спартак» — 0:2. Шамар Николсон забивает мяч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Как изменились красно-белые при Паоло Ваноли?

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ после рестарта сезона, обыграв «Динамо» — 2:0. Как изменилась команда за зиму при новом тренере?

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

Прессинг

В матче с «Динамо» «Спартак» использовал зонно-персональный тип прессинга. Задумка Паоло Ваноли заключалась в том, чтобы не дать сопернику возможность легко проводить атаки через центр. Сначала давление оказывалось на центральных защитников, потом на расположенных выше хавбеков, а затем на форварда.

Результатом прессинга стали частые потери бело-голубых при средних и дальних передачах и в завершающей фазе, а также отсутствие затяжных владений мячом: время одного владения у команды Шварца в дерби в среднем составило 9,1 секунды, что почти в 1,5 раза меньше, чем у «Спартака», который при Ваноли практически не использовал позиционные атаки как свое главное оружие.

Но главная проблема «Динамо» заключалась в слабом давлении сразу после расставания с мячом. «Спартак» временами слишком агрессивно выступал в контрпрессинге, мы проваливались", — рассуждал после игры Скопинцев. Особенно заметна ошибка команды Шварца была с 45-й по 75-ю минуту. За это время красно-белые отдали 185 передач, на которые не пришлось ни одного оборонительного действия футболистов «Динамо».

Спартаковцы празднуют второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo;. Ваноли зажег футболистов «Спартака». На таком фундаменте можно построить крутую команду

Пассивность наблюдалась и в первом тайме, когда «Спартак» сделал результат, она привела к ошибкам Сабы Сазонова в моментах с пропущенными мячами. Например, при первом голе 20-летний защитник, который дебютировал в стартовом составе, располагался слишком низко и не контролировал чужого игрока, за счет чего у Бакаева без проблем получилось выполнить замах, слегка дезориентировав Шунина. А при втором Сазонов «обрезался» в элементарной ситуации: отдал передачу в сторону абсолютно свободного Промеса, не выдержав давления Николсона.

Перед своей штрафной за контроль у «Спартака» отвечали в первую очередь Жиго и Мартинс. Люксембуржец, несмотря на то что на позиции «бокс-ту-бокс» вновь много суетился, классно блокировал забросы бело-голубых в финальную треть, выиграв четыре верховых единоборства.

Вратарь &laquo;Динамо&raquo; Антон Шунин пропустил два мяча в&nbsp;дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.

Разнообразная полузащита

В отличие от матча с ЦСКА, где использовалась схема 3-5-2, против «Кубани» и «Динамо» «Спартак» выходил с расстановкой 3-4-3. Из-за этого в стартовом составе красно-белых не оказалось Зобнина: Паоло Ваноли решил добавить третьего игрока в атаку, создав пару Умяров — Мартинс в опорной зоне. Наиль выполнял огромный объем работы: закрывал Моро, не давал Шиманьски и Фомину отыгрываться с Захаряном и Грулевым и внимательно действовал на подборе. Нельзя не отметить и Мозеса. Виктор очень удачно справлялся с атакующими функциями латераля: насыщал зону правого инсайда передачами, шел в дриблинг (две удачные обводки — в три раза больше, чем в среднем по сезону) и смещался в центр для удара.

Но главный герой дерби — Бакаев. Зелимхан поучаствовал в двух голевых атаках «Спартака», пять раз заставил соперников сфолить на себе (именно на Бакаеве Варела заработал обе желтые карточки) и отдал три ключевые передачи.

Роль Бакаева в победе над «Динамо» огромна. До удаления он, как и вся команда, привыкал к модели 3-4-3. Зелимхану была дана свобода действий, благодаря которой инсайд опасно заходил в штрафную, а также создавал нервную обстановку на левом полуфланге бело-голубых. Во втором тайме Бакаев уже был менее подвижен (сказались усталость и общий откат «Спартака» назад), и его заменили на 67-й минуте, но дело к тому времени было уже сделано.

6&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Зелимхан Бакаев и&nbsp;Квинси Промес. Не получив шанса с ЦСКА, Бакаев не стал строить из себя обиженку. Рабинер — о первой творческой удаче Ваноли

Ставка на контратаки

Основной упор в нападении красно-белые делали на контратаки. В большинстве случаев они проходили через левый фланг. На нем располагался Промес, забивший великолепный гол неберущимся дальним ударом, а также на протяжении всего матча принимавший неожиданные для соперников решения. Неплохо подключался Айртон. Бразилец действовал напористо и дерзко, шел до конца в скоростных дуэлях и делал удобные кроссы в штрафную — от последствий кризиса не осталось и следа.

Николсон тоже оставил приятное впечатление. В товарищеских матчах на сборах Шамар казался немного «деревянным» в силу своей комплекции и скованного движения. Однако после гола ямайца в ворота «Динамо» в его классе отпали всякие сомнения — посредственный футболист так не положит корпус.

Роман Зобнин и&nbsp;Артур Захарян в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Зобнин явно сдал. Теперь может надолго присесть на лавку». Билялетдинов — о дерби «Динамо» — «Спартак»

Промес, Николсон и Бакаев делают нынешний «Спартак» в хорошем смысле непредсказуемым. У каждого из них есть и классная техника, и игровой интеллект, так что теперь от Паоло Ваноли будет требоваться вписывать их в новые расстановки, которые, наверное, станут видоизменяться в матчах с другими клубами.

За первые встречи в «Спартаке» итальянского специалиста уже можно похвалить за поставленный прессинг и понятное распределение функций в полузащите, однако над остальными аспектами игры — позиционной игрой и стандартами — еще предстоит серьезно поработать.

«Динамо», конечно, сыграло ниже ожиданий. Не блистали Захарян, Фомин и Смолов, а Варела, совершив два неосторожных фола, фактически лишил бело-голубых шанса на камбэк во втором тайме. Однако кажется, что какие-либо глобальные выводы делать пока рано: все-таки одна неудачная игра на дистанции не должна быть серьезным показателем состояния команды.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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34
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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