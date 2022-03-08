Ваноли переиграл Шварца. Чем силен обновленный «Спартак»?
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ после рестарта сезона, обыграв «Динамо» — 2:0. Как изменилась команда за зиму при новом тренере?
Прессинг
В матче с «Динамо» «Спартак» использовал зонно-персональный тип прессинга. Задумка Паоло Ваноли заключалась в том, чтобы не дать сопернику возможность легко проводить атаки через центр. Сначала давление оказывалось на центральных защитников, потом на расположенных выше хавбеков, а затем на форварда.
Результатом прессинга стали частые потери бело-голубых при средних и дальних передачах и в завершающей фазе, а также отсутствие затяжных владений мячом: время одного владения у команды Шварца в дерби в среднем составило 9,1 секунды, что почти в 1,5 раза меньше, чем у «Спартака», который при Ваноли практически не использовал позиционные атаки как свое главное оружие.
Но главная проблема «Динамо» заключалась в слабом давлении сразу после расставания с мячом. «Спартак» временами слишком агрессивно выступал в контрпрессинге, мы проваливались", — рассуждал после игры Скопинцев. Особенно заметна ошибка команды Шварца была с 45-й по 75-ю минуту. За это время красно-белые отдали 185 передач, на которые не пришлось ни одного оборонительного действия футболистов «Динамо».
Пассивность наблюдалась и в первом тайме, когда «Спартак» сделал результат, она привела к ошибкам Сабы Сазонова в моментах с пропущенными мячами. Например, при первом голе 20-летний защитник, который дебютировал в стартовом составе, располагался слишком низко и не контролировал чужого игрока, за счет чего у Бакаева без проблем получилось выполнить замах, слегка дезориентировав Шунина. А при втором Сазонов «обрезался» в элементарной ситуации: отдал передачу в сторону абсолютно свободного Промеса, не выдержав давления Николсона.
Перед своей штрафной за контроль у «Спартака» отвечали в первую очередь Жиго и Мартинс. Люксембуржец, несмотря на то что на позиции «бокс-ту-бокс» вновь много суетился, классно блокировал забросы бело-голубых в финальную треть, выиграв четыре верховых единоборства.
Разнообразная полузащита
В отличие от матча с ЦСКА, где использовалась схема 3-5-2, против «Кубани» и «Динамо» «Спартак» выходил с расстановкой 3-4-3. Из-за этого в стартовом составе красно-белых не оказалось Зобнина: Паоло Ваноли решил добавить третьего игрока в атаку, создав пару Умяров — Мартинс в опорной зоне. Наиль выполнял огромный объем работы: закрывал Моро, не давал Шиманьски и Фомину отыгрываться с Захаряном и Грулевым и внимательно действовал на подборе. Нельзя не отметить и Мозеса. Виктор очень удачно справлялся с атакующими функциями латераля: насыщал зону правого инсайда передачами, шел в дриблинг (две удачные обводки — в три раза больше, чем в среднем по сезону) и смещался в центр для удара.
Но главный герой дерби — Бакаев. Зелимхан поучаствовал в двух голевых атаках «Спартака», пять раз заставил соперников сфолить на себе (именно на Бакаеве Варела заработал обе желтые карточки) и отдал три ключевые передачи.
Роль Бакаева в победе над «Динамо» огромна. До удаления он, как и вся команда, привыкал к модели 3-4-3. Зелимхану была дана свобода действий, благодаря которой инсайд опасно заходил в штрафную, а также создавал нервную обстановку на левом полуфланге бело-голубых. Во втором тайме Бакаев уже был менее подвижен (сказались усталость и общий откат «Спартака» назад), и его заменили на 67-й минуте, но дело к тому времени было уже сделано.
Ставка на контратаки
Основной упор в нападении красно-белые делали на контратаки. В большинстве случаев они проходили через левый фланг. На нем располагался Промес, забивший великолепный гол неберущимся дальним ударом, а также на протяжении всего матча принимавший неожиданные для соперников решения. Неплохо подключался Айртон. Бразилец действовал напористо и дерзко, шел до конца в скоростных дуэлях и делал удобные кроссы в штрафную — от последствий кризиса не осталось и следа.
Николсон тоже оставил приятное впечатление. В товарищеских матчах на сборах Шамар казался немного «деревянным» в силу своей комплекции и скованного движения. Однако после гола ямайца в ворота «Динамо» в его классе отпали всякие сомнения — посредственный футболист так не положит корпус.
Промес, Николсон и Бакаев делают нынешний «Спартак» в хорошем смысле непредсказуемым. У каждого из них есть и классная техника, и игровой интеллект, так что теперь от Паоло Ваноли будет требоваться вписывать их в новые расстановки, которые, наверное, станут видоизменяться в матчах с другими клубами.
За первые встречи в «Спартаке» итальянского специалиста уже можно похвалить за поставленный прессинг и понятное распределение функций в полузащите, однако над остальными аспектами игры — позиционной игрой и стандартами — еще предстоит серьезно поработать.
«Динамо», конечно, сыграло ниже ожиданий. Не блистали Захарян, Фомин и Смолов, а Варела, совершив два неосторожных фола, фактически лишил бело-голубых шанса на камбэк во втором тайме. Однако кажется, что какие-либо глобальные выводы делать пока рано: все-таки одна неудачная игра на дистанции не должна быть серьезным показателем состояния команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7