«Ахмат» и «Крылья Советов» выдали яркую перестрелку с шестью голами. Самарцы дважды отыгрались и увезли ничью

Олейников и Касинтура — главные герои матча в Грозном.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли пока что самый результативный матч 6-го тура РПЛ — встреча в дождливом Грозном завершилась со счетом 3:3. Хозяева дважды выходили вперед, однако не смогли удержать преимущество.

Олейников попал в «девятку», «Ахмат» ответил двумя голами за две минуты

Перед очной встречей соперники соседствовали в турнирной таблице: и «Ахмат», и «Крылья» набрали по пять очков после пяти матчей. Причем в предыдущем туре обе команды одержали первые победы в чемпионате — грозненцы разгромили дома «Ростов» со счетом 4:1, а самарцы забили три безответных мяча «Акрону».

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов перед матчем предупреждал, что сопернику нельзя давать свободу.

«Нацеливаем ребят на непростой матч. Это играющая команда, если им это позволить. «Крылья Советов» могут создать проблемы любому сопернику», — цитировала 62-летнего специалиста пресс-служба клуба.

Игра подтвердила его слова.

Хотя хозяева играли первым номером, счет открыли самарцы. На 15-й минуте «Крылья» организовали быструю контратаку, Мартин Крамарич ассистировал Ивану Олейникову, а тот от левого угла штрафной мощно пробил в дальнюю девятку. Вадим Ульянов до мяча не дотянулся.

«Ахмат» довольно быстро мог отыграться, но Сергей Песьяков справился с опасным выстрелом Эгаша Касинтуры.

Переломить игру хозяевам удалось только ближе к перерыву. На 36-й минуте Касинтура разогнал атаку по центру и отдал на ход Лечи Садулаеву. Капитан грозненцев принял мяч, убрал под правую и точно пробил низом в ближний угол, сравняв счет. Спустя две минуты уже сам Эгаш получил скидку от Лечи и вывел «Ахмат» вперед.

Но уйти на перерыв лидером команда Черчесова не смогла. В компенсированное время Никита Чернов выиграл борьбу на «втором этаже» после подачи углового и головой направил мяч в левый угол — 2:2.

Еще два ярких гола

Во втором тайме голевое шоу продолжилось. Вновь сиял Касинтура — на 60-й минуте он совершил сольный проход по левому флангу, в борьбе ушел от Дениса Макарова и Юрия Горшкова, после чего выкатил мяч Георгию Мелкадзе. Нападающему оставалось только замкнуть.

От поражения самарцев спас Олейников. На 72-й минуте он получил пас от Максима Витюгова перед штрафной, на ложном замахе убрал Жулио Ромао и исполнил обводящий удар в правый угол. В концовке Мохамед Конате отправил мяч в ворота Песьякова, однако гол «Ахмата» был отменен из-за очевидного офсайда. Команды поделили очки — 3:3.

Черчесов после финального свистка отметил: такие матчи нужно выигрывать.

«Три забить и так легко пропустить... Я поблагодарил ребят, но за очки надо бороться. Сколько нервов отнимают такие игры? Честно говоря, не очень много. Видно, что команда играет. Но соперник тоже свои козыри имеет. Сегодня имя этого козыря — Иван Олейников», — сказал тренер «Ахмата» в эфире «Матч ТВ».