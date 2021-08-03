Глава английских арбитров Майк Райли рассказал об изменениях в работе судей и ВАР.

Чтобы улучшить качество судейства, футбольные чиновники провели опрос клубов, узнали мнения тренеров, игроков и Ассоциации футбольных болельщиков. В итоге ряд трактовок важных игровых ситуаций решено скорректировать. Это в том числе повлияет и на работу видеоарбитров. Предположу, что Райли получил добро от Международного совета футбольных ассоциаций и ФИФА.

Нет миллиметровым офсайдам

Англичане решили вернуться к тому принципу, который еще недавно использовался в футболе: при неочевидных офсайдах трактовать моменты в пользу атаки. По словам Райли, при изучении офсайдных ситуаций видеоарбитрами они начнут использовать более толстые линии, с помощью которых сравнивается расположение на поле защитника и нападающего. Если они будут накладываться друг на друга, нападающего будут рассматривать как находящегося в правильном положении, то есть офсайд фиксировать не станут.

— Таким образом мы вернем игре те 20 голов, что отменили в прошлом сезоне, проведя очень тщательную проверку, — заявил Райли. — Носы и ногти игроков, из-за которых они раньше оказывались в офсайде, в новом сезоне перестанут считаться поводом для определения положения «вне игры».

Нет «легковесным» пенальти

Англичан обеспокоило значительное увеличение числа 11-метровых ударов — до 125 за чемпионат. Некоторые из них назначались после незначительного контакта между защитником и нападающим. Теперь судьям настоятельно рекомендовали обращать внимание не только на сам контакт, но и на его последствия, то есть на то, действительно ли контакт стал причиной падения футболиста или же он использовал повод, чтобы заработать пенальти, усилил фол и тому подобное.

— Принципы следующие: сначала судья должен определить, произошел ли этот контакт, а затем ему следует задаться вопросом, к чему он привел или мог привести. Наконец, арбитру нужно понять, пытался ли игрок использовать этот контакт, чтобы заработать штрафной или пенальти, — цитируют Райли британские СМИ и сайты клубов, которым разъяснили новый подход. — Недостаточно сказать: «Да, контакт есть».

Пример Евро

Англичане хотят последовать примеру УЕФА и изменить условия вмешательства ВАР в действия арбитров в ситуациях, когда идет речь о назначении или неназначении пенальти. Планку допуска поднимут, чтобы дать больше полномочий судье и уменьшить число ненужных остановок игры и проверок.

11-метровые имени Панюкова, Тюкавина и Сутормина

Интересно, как поведут себя в дальнейшем наши арбитры, чьи решения в первых турах уже вызвали вопросы. Я имею в виду пенальти, назначенные в матчах с участием «Урала», «Динамо» и «Зенита», когда на газоне оказывались Панюков, Тюкавин и Сутормин. Насколько я понимаю, в Англии в таких эпизодах арбитры будут продолжать игру, а не указывать на 11-метровую отметку.