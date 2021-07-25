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Судейство

«Урал» — «Краснодар»: зачем ВАР и Казарцев назначили такой пенальти? Панюков упал сам

18:46
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар». 25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар». 25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар». 25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар». 25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
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На 43-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» арбитр Василий Казарцев поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота «быков». Но затем вмешался видеоарбитр Иван Сиденков, который провел проверку со своим помощником Антоном Кобзевым и предложил судье посмотреть видеозапись на мониторе.

У ВАР на проверку ушло почти три минуты. Потом еще минуту Казарцев шел к монитору и принимал свое решение. То есть в общей сложности все заняло четыре (!) минуты. Разве при таких временных затратах можно говорить о явной и очевидной ошибке судьи?

В штрафной площади «Краснодара» действительно случился контакт ноги Тонни Вилены с ногой Андрея Панюкова. Но разве он стал причиной падения нападающего «Урала»? Тот постоял, после паузы решил, что ему делать дальше, подпрыгнул, подогнув обе ноги, и красиво упал на газон. Разве в таких ситуациях судье нужно назначать пенальти?

Итоговое решение, принятое усилиями ВАР и Казарцева, ошибочное.

25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».

25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар».

Урал — Краснодар

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Александр Бобров все материалы автора

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