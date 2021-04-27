Источник: Вилков предложил штрафовать тренеров за критику судей, но к нему самому есть вопросы
10:24
Бывший главный арбитр Михаил Вилков выступил с предложением штрафовать тренеров за обсуждение работы судей, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По сведениям источника, особенное недовольство у Вилкова вызвало поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Экс-арбитр заявил, что за высказывания в адрес судей тренер должен платить по 200-300 тысяч рублей.
Также Вилков заявил, что глава судейского комитета Ашот Хачатурянц всего дважды за все время работы встречался с арбитрами.
19 апреля Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В ходе этой встречи арбитр принял несколько спорных решений.
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