Источник: Вилков предложил штрафовать тренеров за критику судей, но к нему самому есть вопросы

Бывший главный арбитр Михаил Вилков выступил с предложением штрафовать тренеров за обсуждение работы судей, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, особенное недовольство у Вилкова вызвало поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Экс-арбитр заявил, что за высказывания в адрес судей тренер должен платить по 200-300 тысяч рублей.

Также Вилков заявил, что глава судейского комитета Ашот Хачатурянц всего дважды за все время работы встречался с арбитрами.

19 апреля Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В ходе этой встречи арбитр принял несколько спорных решений.