Взгляд обозревателя «СЭ» на демарш жены владельца красно-белых.

Мнение

Заявление Заремы Салиховой о выходе из состава совета директоров «Спартака» спустя всего три недели после назначения в связи с несогласием «с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба» вызвало эффект разорвавшейся бомбы в российском футбольном мире, но довольно спокойно воспринято внутри клуба. Понятно, что новость наверняка вызвала неоднозначные, скажем так, чувства у владельца красно-белых Леонида Федуна, благодаря которому госпожа Салихова получила возможность влиять на процессы и вошла в СД. Особенно, с учетом того, что 21 мая была знаковая дата — день рождения отца председателя совдира Арнольда Антоновича, скончавшегося 16 марта этого года. Но в целом большинство сотрудников «Спартака» восприняли случившееся ровно.

И тому есть логичное объяснение. Во-первых, кандидатура Руя Витории, которая, собственно, и не устроила Салихову, СД принял подавляющим большинством голосов — 4 против 1. То есть, та самая процедура, еще один предмет недовольства Заремы, соблюдена. А ситуация «или по моему, или никак» в таком серьезном вопросе, как назначение главного тренера в одной из топ-команд РПЛ, на мой взгляд, неуместна.

Во-вторых, проект договора с Виторией — сильный именно со стороны работодателя, а не работника. Что в «Спартаке» случалось далеко не всегда. Зарплата 51-летнего португальца и членов его штаба составит, по моим данным, порядка 3,5 миллиона евро в год на всех. Тогда как другие претенденты, в круг которых входил, например, Пауло Фонсека, рассчитывали на 4,5-5 миллионов. При этом москвичи заложили в проект контракта и согласовали со стороной Витории пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100. Никто пока не может дать железную гарантию, что у Руя получится в Тушине с точки зрения спорта, но с экономической спартаковцы, как мне кажется, все сделали грамотно, подстраховавшись. Думается, тут тоже придраться не к чему.

В-третьих, на рынке говорят, что каждый из кандидатов на замену Доменико Тедеско после знакомства с игрой «Спартака» отмечал, что первоочередной задачей в случае назначения станет поиск гармонии между атакой и обороной — с акцентом на усиление действий в защите. Видел это и Витория, значит, его взгляд на основное направление работы не отличался от видения других специалистов. Так чем он так уж хуже?

В-четвертых, трансферный план на лето окончательно еще не утвержден. Безусловно, есть определенные наметки, но представляется совершенно правильным то, что ясность с приобретениями и продажами настанет после первого сбора, когда Витория вживую познакомится с нынешним составом и теми, кто вернется из аренд. Тут тоже все выглядит логично.

Впрочем, у любой медали есть две стороны.

Весной не раз доводилось слышать, что в офисе «Спартака» впервые за долгое время все руководители направлений находятся в одной лодке и гребут в одном направлении — в чем есть немалая заслуга Заремы, причастной к формированию такой команды. Однако опасения, что после демарша госпожи Салиховой все изменится, как минимум, преждевременны. Среди пяти директоров — управляющего Евгения Мележикова, спортивного Дмитрия Попова, по коммерции и стратегии Александра Атаманенко, финансового Дмитрия Волкова и по связям с общественностью Антона Фетисова — прямые креатуры Заремы только двое последних. Да, она приложила немало усилий к возвращению в клуб Попова, но формулировка «категорически не согласна с выбором главного тренера» свидетельствует о возникших разногласиях. Дмитрий Львович известен как специалист, хорошо ориентирующийся на рынке и умеющий брать ответственность на себя. В советниках со стороны он точно не нуждается — в отличие от Заремы, которую периодически консультировал, к примеру, итальянский агент Франко Камоцци.

Госпожа Салихова привела в «Спартак» нового начальника юридического отдела — Марию Токмакову, сильного, по отзывам, специалиста с опытом работы в ведущей компании отрасли Sila Lawyers.

Усилиями Заремы доработал до конца сезона Доменико Тедеско, взявший серебро и обеспечивший выход в отбор Лиги чемпионов. В декабре после заявления немца о нежелании продлевать летом контракт большинство членов совдира выступало за немедленную отставку тренера, но госпожа Салихова, наладившая с Доменико отличный контакт, убедила всех, что его нужно оставить. Как выяснилось, не зря.

Словом, выиграет или проиграет «Спартак» как команда и клуб от шага Заремы, покажет время — но нельзя говорить, что вероятен только второй сценарий. Что касается имиджевых потерь (сейчас соцсети полны насмешками недоброжелателей красно-белых), то пройдет пара недель и все успокоится. А если у Витории пойдет в новом сезоне, то никто не вспомнит, что произошло в конце мая.

Разве что Федун, но это уже совсем другая история.

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