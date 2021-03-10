Вилков заявил, что Слуцкий недолюбливает судей
Арбитр Михаил Вилков высказался об отношении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к судьям. Вилков обслуживал матч 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).
«Не видел слова Слуцкого конкретно после этой игры, но знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может, у него исторически сложилась эта антипатия к судейству, к судьям, к конкретным людям, поэтому он так бурно реагирует. Как отнесся к требованию «Рубина» провести переигровку? Возможно Леонид Викторович хотел насолить. Может, просто хотели привлечь внимание», — цитирует Sport24 Вилкова.
После матча с «Краснодаром» казанцы требовали переигровки встречи из-за нарушения Вилковым протокола ВАР.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-03-10-sudya-mikhail-vilkov---oshibki-kak-sudit-intervyu-kritika-sudey-leonida-slutskogo-kadyrov-krichal-vilkovu-sudya-prodazhnaya-kozel-ty-kak-vilkov-vstretil-fanatov-spartaka
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