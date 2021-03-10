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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вилков заявил, что Слуцкий недолюбливает судей

10:35
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Арбитр Михаил Вилков высказался об отношении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к судьям. Вилков обслуживал матч 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

«Не видел слова Слуцкого конкретно после этой игры, но знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может, у него исторически сложилась эта антипатия к судейству, к судьям, к конкретным людям, поэтому он так бурно реагирует. Как отнесся к требованию «Рубина» провести переигровку? Возможно Леонид Викторович хотел насолить. Может, просто хотели привлечь внимание», — цитирует Sport24 Вилкова.

После матча с «Краснодаром» казанцы требовали переигровки встречи из-за нарушения Вилковым протокола ВАР.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-03-10-sudya-mikhail-vilkov---oshibki-kak-sudit-intervyu-kritika-sudey-leonida-slutskogo-kadyrov-krichal-vilkovu-sudya-prodazhnaya-kozel-ty-kak-vilkov-vstretil-fanatov-spartaka

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