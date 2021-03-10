Вилков заявил, что Слуцкий недолюбливает судей

Арбитр Михаил Вилков высказался об отношении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к судьям. Вилков обслуживал матч 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

«Не видел слова Слуцкого конкретно после этой игры, но знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может, у него исторически сложилась эта антипатия к судейству, к судьям, к конкретным людям, поэтому он так бурно реагирует. Как отнесся к требованию «Рубина» провести переигровку? Возможно Леонид Викторович хотел насолить. Может, просто хотели привлечь внимание», — цитирует Sport24 Вилкова.

После матча с «Краснодаром» казанцы требовали переигровки встречи из-за нарушения Вилковым протокола ВАР.