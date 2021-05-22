«Ростов» отступил на шаг назад. Чтобы сделать два вперед?

Итоги сезона для команды Валерия Карпина.

«Ростов» отступил. После прошлогодней пятой строчки и выхода в Лигу Европы клуб финишировал на скромном девятом месте. А весной вообще провал — лишь три победы над худшими командами лиги («Арсеналом», «Ротором» и «Тамбовом») в 12 матчах.

Впрочем, иной результат был бы чудом. Валерий Карпин в летнее трансферное окно потерял практически всех лидеров команды — Попова, Шомуродова, Ионова, Чернова, Зайнутдинова. Чистякова. Зимой к ним по семейным обстоятельствам добавился еще и Еременко. А если учесть серьезные травмы Мамаева, Норманна и Хашимото, скомкавшие для них сезон, то девятая строчка — вполне нормальный показатель.

На зимние каникулы «Ростов» уходил вообще на пятом еврокубковом месте. Но закрепиться на нем — это был бы перебор для столь революционного года.

Желто-синие вынужденно разбросали камни — в клубе не настолько высокие зарплаты, чтобы долго удерживать ярко проявляющих себя футболистов. Им поступают предложения, которые выгодны как игрокам, так и «Ростову», поправляющему с помощью продаж свое финансовое положение.

Пожалуй, с точки зрения бизнеса команда с берегов Дона смотрится наиболее выигрышно в РПЛ. Уже пять сезонов (!) ростовчане в плюсе по итогам трансферов. За это время, по данным Transfermarkt, заработано на продажах 50 миллионов евро, а потрачено — 27,3 миллиона.

Суммы трансферов «Ростова» за последние пять сезонов.

При этом в клубе понимают, что собирать камни тоже иногда надо. Иначе в какой-то момент можно остаться вообще без ликвидных футболистов. В этом плане год также получился весьма ударным — более 10 миллионов евро «Ростов» еще никогда не тратил.

Здесь, конечно, особые надежды на двух шведов, на которых потрачено более 6 миллионов. 19-летний Гигович и 21-летний Альмквист каким-то ярчайшим открытием не стали, однако статус талантливых парней подтвердили. Вполне возможно, через год-два за ними начнут охоту, как за Шомуродовым или Норманном.

Норвежец, к слову, — последний из прежнего состава, которого можно продать за действительно хорошие деньги. Он был куплен за 1,7 миллиона, а не так давно, по моей информации, на парня приходил серьезный запрос от одного английского клуба: платная аренда за 2 миллиона евро и опция выкупа за 20 миллионов. Травма, впрочем, испортила 24-летнему полузащитнику весну — он сыграл всего в двух матчах. Так что, весьма вероятно, и следующий сезон проведет в «Ростове». Поступающие в последнее время предложения на 5-7 миллионов евро клуб категорически не устраивают.

Изменения летом вообще произойдут минимальные. Уже покинул клуб другой норвежец — Алеесами. Его брали на полгода в качестве подмены. Легионер, который не сильно выделялся на позиции левого защитника при весьма серьезной зарплате, клубу больше не нужен. На этом месте неплохо прогрессировал Поярков. Кроме того, «Ростов» наверняка приобретет Калинина. Вопрос только у кого. Защитник последнее время играл в аренде в «Урале», правами на него владеет «Динамо». У екатеринбуржцев есть опция выкупа за 200 тысяч евро, но последнее слово при подписании контракта в любом случае остается за футболистом — ему и решать.

Из «Химок» перешел в «Ростов» 20-летний полузащитник Боженов, наверняка клуб пополнит и 21-летний нападающий Голенков из «Крыльев». Но это на перспективу. Скорее всего, выкупят желто-синие и нападающего Али Соу (примерно за 3 миллиона евро) — он довольно неплохо проявил себя на берегах Дона в аренде.

Кроме того, «Ростов» ждет решения «Зенита» по Чистякову — питерцы могут выкупить центрального защитника за 4 миллиона евро.

В любом случае ротация летом будет минимальной, так что следующий сезон у «Ростова» должен быть лучше нынешнего. Не исключаю, что команда Валерия Карпина вновь поборется за еврокубки.