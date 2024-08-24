«Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о центральном матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

— Замечательный «Спартак»! В атаке, в центре поля, в обороне гости были хороши. Понятно, что на ход встречи серьезное влияние оказало удаление Эраковича. Москвичи получили численное преимущество. Но они и в первом тайме очень прилично смотрелись, мало что позволили питерцам. Барко, Угальде — все быстренькие, техничные. Повторюсь, команда Станковича оставила весьма приятное впечатление в этой встрече. Вот это и есть реальный конкурент «Зенита» на длинной дистанции. Разве можно сравнить со «Спартаком» «Динамо» и «Краснодар»?! Нет, красно-белые сейчас объективно мощнее. Чувствуется, что «Спартак» продолжит прогрессировать. У москвичей хорошая скамейка. Тот же Маркиньос сегодня вышел и обострил игру.

В то же время матч выявил проблемы в составе «Зенита». Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво... А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы.

Закономерно отправился отдыхать и Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака... Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил. Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает».

Андрей Мостовой и Олег Рябчук. Фото ФК «Зенит»

Конечно, герой матча — Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак». Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать.

Вендел еще не в оптимальной форме. Но даже в таких кондициях уравновесил игру «Зенита». Культура паса — на уровне. Он еще прибавит. Выздоровеет и Глушенков. Вся борьба впереди!

Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича.

К Педро никаких вопросов. Как он работал, пахал на команду! А в конце подхватил мяч у бровки, протащил до чужой штрафной и упал без сил! Да, мог бы покатить Ерохину, но все равно заслуживает добрых слов. Все отдал на поле! Один из лучших в составе хозяев. Парню всего 18 лет, но какое понимание игры, какая техника! Замечательный футболист!

А вот Кассьерра опять был малоактивен... Педро же гораздо эффективнее, интереснее, острее.

В «Спартаке» помимо Барко понравился Бонгонда. Угальде хоть и не забил, но был активен, напрягал защитников. Важно, что при Станковиче команда играет быстро, часто в одно касание, ребята хорошо готовы физически, прессингуют. Правда, есть и те, кто выпадает из игры. Например, Зобнин. Денисов — слабое звено. Пруцев не убедил.

В принципе, арбитр Мешков справился с этим матчем. Две карточки Эраковичу — по делу. Правда, считаю, можно было наказать предупреждением и Маркиньоса. В концовке Клаудиньо убегал в атаку, а тот его схватил за руку. Разве не желтая? Разве не штрафной? А в первом тайме Мешков — молодец. Начал пресекать умышленные фолы со стороны спартаковцев на Венделе, Клаудиньо, наказал гостей «горчичниками».

Станкович сегодня доказал, что он тренер. Поставил быстрый и агрессивный футбол. Всех тихоходов убрал — тех, кто не вписывается в модель его игры.

Роман Орещук в интервью «СЭ» сказал, что Соболев точно окажется в «Зените»? Посмотрим. Возможно. Кассьерра пока не впечатляет. Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится. «Зениту» однозначно нужен еще один нападающий.