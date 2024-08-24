«Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова
— Замечательный «Спартак»! В атаке, в центре поля, в обороне гости были хороши. Понятно, что на ход встречи серьезное влияние оказало удаление Эраковича. Москвичи получили численное преимущество. Но они и в первом тайме очень прилично смотрелись, мало что позволили питерцам. Барко, Угальде — все быстренькие, техничные. Повторюсь, команда Станковича оставила весьма приятное впечатление в этой встрече. Вот это и есть реальный конкурент «Зенита» на длинной дистанции. Разве можно сравнить со «Спартаком» «Динамо» и «Краснодар»?! Нет, красно-белые сейчас объективно мощнее. Чувствуется, что «Спартак» продолжит прогрессировать. У москвичей хорошая скамейка. Тот же Маркиньос сегодня вышел и обострил игру.
В то же время матч выявил проблемы в составе «Зенита». Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво... А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы.
Закономерно отправился отдыхать и Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака... Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил. Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает».
Конечно, герой матча — Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак». Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать.
Вендел еще не в оптимальной форме. Но даже в таких кондициях уравновесил игру «Зенита». Культура паса — на уровне. Он еще прибавит. Выздоровеет и Глушенков. Вся борьба впереди!
Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича.
К Педро никаких вопросов. Как он работал, пахал на команду! А в конце подхватил мяч у бровки, протащил до чужой штрафной и упал без сил! Да, мог бы покатить Ерохину, но все равно заслуживает добрых слов. Все отдал на поле! Один из лучших в составе хозяев. Парню всего 18 лет, но какое понимание игры, какая техника! Замечательный футболист!
А вот Кассьерра опять был малоактивен... Педро же гораздо эффективнее, интереснее, острее.
В «Спартаке» помимо Барко понравился Бонгонда. Угальде хоть и не забил, но был активен, напрягал защитников. Важно, что при Станковиче команда играет быстро, часто в одно касание, ребята хорошо готовы физически, прессингуют. Правда, есть и те, кто выпадает из игры. Например, Зобнин. Денисов — слабое звено. Пруцев не убедил.
В принципе, арбитр Мешков справился с этим матчем. Две карточки Эраковичу — по делу. Правда, считаю, можно было наказать предупреждением и Маркиньоса. В концовке Клаудиньо убегал в атаку, а тот его схватил за руку. Разве не желтая? Разве не штрафной? А в первом тайме Мешков — молодец. Начал пресекать умышленные фолы со стороны спартаковцев на Венделе, Клаудиньо, наказал гостей «горчичниками».
Станкович сегодня доказал, что он тренер. Поставил быстрый и агрессивный футбол. Всех тихоходов убрал — тех, кто не вписывается в модель его игры.
Роман Орещук в интервью «СЭ» сказал, что Соболев точно окажется в «Зените»? Посмотрим. Возможно. Кассьерра пока не впечатляет. Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится. «Зениту» однозначно нужен еще один нападающий.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1