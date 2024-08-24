Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

«Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова

Орлов назвал «Спартак» конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 6-го тура РПЛ. Иван Сергеев и Даниил Хлусевич.
Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о центральном матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

— Замечательный «Спартак»! В атаке, в центре поля, в обороне гости были хороши. Понятно, что на ход встречи серьезное влияние оказало удаление Эраковича. Москвичи получили численное преимущество. Но они и в первом тайме очень прилично смотрелись, мало что позволили питерцам. Барко, Угальде — все быстренькие, техничные. Повторюсь, команда Станковича оставила весьма приятное впечатление в этой встрече. Вот это и есть реальный конкурент «Зенита» на длинной дистанции. Разве можно сравнить со «Спартаком» «Динамо» и «Краснодар»?! Нет, красно-белые сейчас объективно мощнее. Чувствуется, что «Спартак» продолжит прогрессировать. У москвичей хорошая скамейка. Тот же Маркиньос сегодня вышел и обострил игру.

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

В то же время матч выявил проблемы в составе «Зенита». Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво... А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы.

Закономерно отправился отдыхать и Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака... Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил. Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает».

Андрей Мостовой и Олег Рябчук.
Фото ФК «Зенит»

Конечно, герой матча — Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак». Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать.

Вендел еще не в оптимальной форме. Но даже в таких кондициях уравновесил игру «Зенита». Культура паса — на уровне. Он еще прибавит. Выздоровеет и Глушенков. Вся борьба впереди!

Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича.

К Педро никаких вопросов. Как он работал, пахал на команду! А в конце подхватил мяч у бровки, протащил до чужой штрафной и упал без сил! Да, мог бы покатить Ерохину, но все равно заслуживает добрых слов. Все отдал на поле! Один из лучших в составе хозяев. Парню всего 18 лет, но какое понимание игры, какая техника! Замечательный футболист!

Деян Станкович. «К этому и готовились». Тренеры «Зенита» и «Спартака» — после центрального матча тура

А вот Кассьерра опять был малоактивен... Педро же гораздо эффективнее, интереснее, острее.

В «Спартаке» помимо Барко понравился Бонгонда. Угальде хоть и не забил, но был активен, напрягал защитников. Важно, что при Станковиче команда играет быстро, часто в одно касание, ребята хорошо готовы физически, прессингуют. Правда, есть и те, кто выпадает из игры. Например, Зобнин. Денисов — слабое звено. Пруцев не убедил.

В принципе, арбитр Мешков справился с этим матчем. Две карточки Эраковичу — по делу. Правда, считаю, можно было наказать предупреждением и Маркиньоса. В концовке Клаудиньо убегал в атаку, а тот его схватил за руку. Разве не желтая? Разве не штрафной? А в первом тайме Мешков — молодец. Начал пресекать умышленные фолы со стороны спартаковцев на Венделе, Клаудиньо, наказал гостей «горчичниками».

Станкович сегодня доказал, что он тренер. Поставил быстрый и агрессивный футбол. Всех тихоходов убрал — тех, кто не вписывается в модель его игры.

Роман Орещук в интервью «СЭ» сказал, что Соболев точно окажется в «Зените»? Посмотрим. Возможно. Кассьерра пока не впечатляет. Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится. «Зениту» однозначно нужен еще один нападающий.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
21
17
Читайте также
Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Ахмат» — «Химки»: Бобровский правильно засчитал гол Заболотного в концовке
Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы
Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Посмотрим. Возможно, Семаку нужен еще один форвард»
«Ахмат» — «Химки»: видео голов
РПЛ, 6-й тур: ЦСКА разгромил «Акрон», «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью и другие матчи
Черчесов о матче «Зенит» — «Спартак»: «Посмотрю позже в записи, встречи «Елимай» — «Кызылжар» и «Кайсар» — «Жетысу» сейчас важнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«К этому и готовились». Тренеры «Зенита» и «Спартака» — после центрального матча тура

Латышонок сделал шесть сейвов против «Спартака». Вратарь «Зенита» спас чемпиона от поражения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости