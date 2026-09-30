РФС рассмотрит создание рейтинга клубов для жеребьевки в FONBET Кубке России
Исполком Российского футбольного союза (РФС) обсудил возможные изменения в организации FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.
Заседание прошло 30 сентября в формате видеоконференции. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов представил аргументы для разработки механизма определения места проведения финального матча Кубка России среди мужских команд.
Также на заседании обсуждалось создание рейтинга клубов в Кубке России. Предполагается, что он может использоваться при жеребьевке групп и стимулировать команды добиваться высоких результатов в каждом розыгрыше турнира.
Исполком поручил президенту РПЛ Александру Алаеву, президенту ФНЛ Наилю Измайлову и другим членам исполкома до 30 октября представить предложения по организации и проведению Кубка России.
После обобщения предложений вопрос планируется рассмотреть на заседании исполкома РФС в декабре 2026 года.
Судейство