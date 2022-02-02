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«Спартак» опять не выиграл при Ваноли. Пока с итальянцем красно-белые еще не побеждали

«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» на сборах в Дубае
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
2 февраля. Дубай. «Спартак» — «Рига» — 0:0. Шамар Николсон (слева) борется за мяч с игроком «Риги».
Фото ФК «Спартак»
Разошлись миром с «Ригой» в Дубае — 0:0.

«Спартак» сыграл второй товарищеский матч на зимних сборах и снова не победил — после ничьей со «Слованом» (2:2) такой же результат случился и против «Риги», которой владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин и которую когда-то тренировал Олег Кононов.

Товарищеские матчи. Клубы.
02 февр, 16:00. ()
Спартак
0:0
Рига
Спартак
Максименко (Селихов, 46 ) Жиго Айртон (Хлусевич, 70 ) Джикия Литвинов (Рассказов, 70 ) Мозес (Бакаев, 70 ) Умяров (Пруцев, 70 ) Зобнин (Гапонов, 70 ) Денисов (Игнатов, 46 ) Ларссон Николсон (Соболев, 70 )

На игре присутствовала вся красно-белая верхушка — владелец клуба Леонид Федун, его супруга Зарема Салихова, спортивный директор Лука Каттани. Плюс агенты Андреа Д'Амико (ведет дела главного тренера Паоло Ваноли) и Франко Камоцци.

«Спартак» создал больше моментов и был ближе к победе, особенно после перерыва, но забить так и не сумел.

Но нужно проговорить еще раз: товарищеская игра на сборах — это просто товарищеская игра на сборах. Никаких глобальных выводов, просто наблюдения.

1. По сравнению со стартовым составом в матче против «Слована» в основе против «Риги» вышли пять человек — Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Наиль Умяров и Даниил Денисов. Но говорить, что это какой-то костяк, не стоит. Понятно, что Джикия или тот же Мозес — футболисты из числа первых одиннадцати, и не так важно, играют они в товарняках на сборах в старте или выходят на замену. Тем не менее второе подряд появление в основе 19-летнего Денисова — это как минимум любопытно.

2. Если против «Слована» красно-белые играли по схеме 3-4-2-1 с центрфорвардом-таргетменом и двумя футболистами позади него, то с «Ригой» Ваноли выстроил команду в классические 3-5-2. Один из тройки центральных хавбеков располагался перед тройкой защитников и должен был начинать розыгрыши в начальной стадии владения и завязывать комбинации (Умяров). Двое других — Денисов и Роман Зобнин — это типичные box-to-box полузащитники: большой объем движения, заполнение свободных зон, продвижение мяча вперед на дриблинге, помощь в обороне фланговым игрокам.

3. Пара форвардов Шамар Николсон и Джордан Ларссон — классическое сочетание «большой-маленький». Именно их взаимодействие привело в начале второго тайма к первому удару в створ ворот «Риги» — ямаец сбросил мяч после длинной передачи Джикии, а швед подхватил его и пробил.

4. Игра Ларссона вообще оставила впечатление, что он понемногу оживает и приходит в себя. Швед показал неплохое движение, отходил в глубину, пару раз здорово разгонял атаки. Хотя загубленный момент в середине второго тайма, когда Ларссон, обыграв вратаря, не попал в пустые ворота, смазал приличную в целом картину.

5. Литвинов второй матч подряд провел в тройке защитников. Против «Слована» — в центре, сейчас против «Риги» — справа. Там, где при Доменико Тедеско играл Павел Маслов, а в первой части этого сезона — Макс Кофрие или Николай Рассказов. Похоже, что Ваноли видит 20-летнего россиянина именно в тройке защитников.

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На это очевидно намекает и селекция «Спартака» этой зимой. Красно-белых пополнили два центральных полузащитника — Даниил Пруцев и Кристофер Мартинш Перейра, причем ради приобретения последнего клубу пришлось избавляться от Эсекиэля Понсе. Плюс Умяров, Зобнин, Денисов, который регулярно получает игровое время, плюс Михаил Игнатов, который во втором тайме до серии замен играл как раз box-to-box хавбека.

Ни против «Слована», ни против «Риги» каких-то грубых ошибок Литвинов не допустил.

6. Против «Слована» Ваноли поменял в перерыве десять человек, сыграв каждый из таймов разным составом. С «Ригой» замен в перерыве было только две, причем одна из них вратарская — Александр Селихов вместо Александра Максименко. Основные перестановки пошли уже после 70-й минуты (и вернулась схема 3-4-2-1), а Литвинов и вовсе отбегал все 90 минут. Так что физически «Спартак» определенно набирает.

Следующий товарищеский матч красно-белые проведут 5 февраля, соперник — малазийский клуб «Джохор».

Футбол
РПЛ
ФК Рига
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Паоло Ваноли
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