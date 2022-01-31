«Спартак» наконец-то нашел опорного полузащитника. Ради игрока из Люксембурга красно-белые пожертвовали Понсе

Рассказываем о новичке «Спартака»

Классический опорник

Предвижу первую реакцию многих болельщиков на гражданство спартаковского новичка Кристофера Мартинса Перейры. Люксембург в сознании до сих пор воспринимается как футбольный карлик, но это уже давно не так. По крайней мере, сборная герцогства отнюдь не мальчик для битья. В последнем розыгрыше Лиги наций обыгрывала Кипр и Черногорию, в отборе на ЧМ-2022 в ее активе гостевая победа над Ирландией. Сам Перейра с особой теплотой вспоминает нулевую ничью с Францией, когда та отбиралась на победный чемпионат мира, а ведущие игроки сборной выступают в крепких лигах.

Люксембуржцы представлены в бундеслиге, бельгийском и голландском чемпионатах, французской лиге 1, куда из киевского «Динамо» перебрался нападающий Желсон Родригеш. А Себастьен Тилль, которого не разглядели в «Тамбове», минувшей осенью вместе с «Шерифом» взрывал Лигу чемпионов голами в ворота «Интера» и «Реала». Впрочем, каждый футболист — это отдельная история.

В случае с новичком «Спартака» первое, что нужно отметить, — это амплуа 24-летнего футболиста. Мартинс Перейра — классический опорный хавбек. Не действующий от штрафной до штрафной Алекс Крал, чью позицию довольно туманно объяснял Олег Кононов, напирая на универсализм чеха. И не Гус Тил, который вроде бы был «десяткой», но с поправкой на специфику голландского чемпионата и построение игры АЗ. То есть Лука Каттани провернул еще один интересный трансфер, закрыв проблемную для красно-белых позицию, и теперь понятно, ради чего «Спартаку» приходится жертвовать Эсекиэлем Понсе, освобождая одну легионерскую вакансию.

Не дрожит от давления

У родившегося в Люксембурге Мартинса Перейры кабо-вердианские корни, и он, пройдя все юношеские сборные герцогства, одно время рассматривал возможность выступлений за историческую родину. Даже отклонил первое приглашение из национальной команды, посчитав, что еще не готов выступать на таком уровне, но все же Люк Хольц уговорил его сделать выбор в пользу Люксембурга, и премьера на новом уровне состоялась в 17 лет 6 месяцев и 20 дней.

«Многие молодые люди дрожат, когда сталкиваются с давлением международного матча. Он — никогда», — хвалил своего подопечного главный тренер сборной в интервью Le Quotidien.

При этом на родине на клубном уровне Перейра практически не играл, ограничившись несколькими матчами за «Расинг Унион», который в 13 лет вернул юношу на родину из академии «Метца». Впереди же был второй французский этап — уже в одном из лучших клубов страны «Лионе», скауты которого заметили хавбека в матчах юношеской сборной Люксембурга U-19.

В то время Перейра пробовался на разных позициях — иногда даже в центре обороны. А сам он признавался, что предпочитает играть от штрафной до штрафной. «Мне нравится идти вперед. На моей позиции в «Лионе» много таких исполнителей. Гоналон, который мне очень нравится. Дардер или такой сильный игрок, как Толиссо. Не в «Лионе», даже если это не мой стиль, мне очень нравятся Тони Кроос и Бускетс», — рассказывал на тот момент футболист молодежной команды «Лиона» Footmercato.

А легендарный скаут «Лиона» Жерар Бонно, оценивая перспективы Перейры, давал ему лестную характеристику: «Он высокий (187 см), быстрый, много бегает, обладает хорошей агрессивностью».

Однако мечта закрепиться в основной команде осталась нереализованной, а весь опыт в лиге 1 ограничился двумя матчами, включая встречу с «ПСЖ». Практику Перейра получал во второй команде и в арендах, самой успешной из которых стала поездка в «Труа» в сезоне-2018/19. Тогда команда из Шампани, в которой Мартинс Перейра провел 30 матчей, едва не пробилась в высший дивизион, оступившись в стыковых матчах.

Швейцарский наставник

После этого ярко проявивший себя полузащитник сделал важный шаг в карьере, став игроком ведущего клуба Швейцарии «Янг Бойз». В Берне Мартинс Перейра сполна отработал выплаченные за его трансфер 2 миллиона евро, завоевав два чемпионских титула и один Кубок страны, а также получил солидный опыт в еврокубках. Например, в последней Лиге чемпионов, где «Янг Бойз» достойно смотрелся в «группе смерти» с «МЮ», «Аталантой» и «Вильярреалом» и отобрал у Криштиану Роналду и Ко четыре очка (2:1, 1:1).

«Моя работа — много бегать, затыкать дыры, защищаться, помогать другим. Но, конечно, иногда я устаю. Хотя мне очень нравится возможность играть каждые три дня. Мне нравятся английские недели», — рассказывал о своем нынешнем стиле Перейра в интервью сайту «Янг Бойз».

О его трудолюбии говорят и цифры. Так, в Лиге чемпионов у него в среднем за игру набиралось 2,6 отбора и 2 перехвата. При этом Перейра хорошо двигал мяч, выполняя 34,6 паса с точностью 88 процентов, и делал 1,4 ключевые передачи. То есть обострить игру он тоже может. Что до двух красных карточек в текущем чемпионате Швейцарии, то обе показаны за вторые предупреждения, а до этого в карьере полузащитника было только одно удаление. 1,4 фола в среднем за игру в ЛЧ против сильных соперников — более красноречивый показатель, а защитника «МЮ» Ван-Биссаку и вовсе удалили за фол на Перейре.

Pis?o de Wan-Bissaka em Martins Pereira



Cart?o vermelho direto para o lateral do Manchester United pic.twitter.com/7jiWa96Svp — HTE Sports (@HTE__Sports) September 14, 2021

Учиться и развиваться Кристоферу в числе прочего помогало общение с бывшим игроком сборной Швейцарии Желсоном Фернандешем. У нынешнего вице-президента «Сьона», который долгие годы выступал в бундеслиге, тоже кабо-вердианские корни, и периодически он присылал Перейре видеофрагменты, объясняя, что он мог сделать лучше.

«Я всегда знал, чего хочу, и стремился к цели со всей решимостью. Конечно, было и так, что удача была на моей стороне. Я бы не сказал, что у меня уже был большой прорыв, но я на правильном пути», — говорил Перейра после первого сезона в Швейцарии. Теперь Кики, как спартаковского новичка прозвал тренер его юношеской команды, нужно показать эти качества в «Спартаке» и, возможно, благодаря РПЛ стать ближе к своей мечте играть в бундеслиге за любимую команду детства — «Баварию».