«Я не волшебник. Отбил мяч криком отчаяния!» Скандальная переигровка. Гениальный матч Нигматуллина

Ровно 25 лет назад, 8 сентября 2001 года, голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин сотворил настоящее чудо.

Ошибся ли судья, показав карточку не Пименову, а Маминову? Или...

В августе 2001 года «Локомотив» Юрия Семина пробивался в групповой турнир Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде железнодорожникам предстояло обыграть австрийский «Тироль».

Дома москвичи уверенно победили — 3:1 (отличились Лекхето, Измайлов и Игнашевич).

А ответная встреча завершилась грандиозным скандалом. Что же произошло?

75-я минута матча, счет 1:0 в пользу москвичей (встреча так и закончилась): нападающий «Локомотива» Руслан Пименов, нанося удар по мячу, попал в ногу сыгравшего на опережение защитника «Тироля» Роберта Ибертсбергера. И голландский арбитр ван дер Энде показал нашему игроку желтую карточку, которая стала для него второй в матче, однако с поля не удалил. Для очевидцев в тот момент не было ясно, кому именно вынесено предупреждение — то ли Пименову, то ли Маминову, попытавшемуся что-то узнать у рефери.

Как выяснилось позднее, в записной книжке судьи в качестве предупрежденного фигурировал Маминов. Пименов провел на поле еще три минуты, а затем был заменен на Юрия Дроздова. Тем не менее руководство «Тироля» посчитало, что, останься «Локомотив» вдесятером, игра пошла бы по совершенно иному сценарию.

Австрийская сторона после матча подала протест. Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА его удовлетворил. Было принято резонансное решение переиграть встречу.

Вот выдержки из официального пресс-релиза УЕФА:

«23 августа ФК «Тироль» подал протест в администрацию УЕФА. ФК «Тироль» аргументирует, что это не было фактическим решением, но лишь ошибкой судьи, которая серьезно повлияла на исход матча, потому что «Локомотив» должен был играть 20 минут в составе 10 человек, а не 11.

КДК УЕФА согласился с аргументами австрийского клуба, приняв во внимание, что теоретически он мог бы забить за оставшееся время три гола, необходимые для выхода в Лигу чемпионов , если бы у соперников было на игрока меньше. КДК принял протест ФК «Тироль». Ответный матч «Тироль» — «Локомотив» должен быть переигран полностью».

— Наверное, я меньше остальных наших игроков тогда удивился, — вспоминал капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов. — Оставался тогда после победы на допинг-контроль. И мне один человек сказал (не буду говорить, кто): «Вы сюда еще вернетесь». Думаю, там все запланировано было. Когда судья дал желтую вместо Пименова Маминову, ему помощник показывал: мол, ты не тому карточку даешь. А он в ответ: все под контролем. Ну вот...

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Специалисты» писали, что я исправлял собственные ошибки»

Переигровка состоялась 8 сентября и превратилась в бенефис вратаря железнодорожников Руслана Нигматуллина.

Матч проходил под диктовку хозяев, однако довольно долго их подходы к штрафной ни к чему конкретному не приводили. Более того, москвичи периодически огрызались. Однажды Обиора едва не замкнул на дальней штанге передачу Маминова.

За «Локо» стало тревожно на 30-й минуте. После прострела с фланга Бжечек, опередивший Маминова, с семи метров первым же касанием послал мяч в левую от себя «девятку».

— Это был удар из разряда неберущихся, — заметил Нигматуллин после финального свистка. — Не верите? Спросите у другого вратаря. После гола пробежал холодок по телу. Понял, что ответственность возросла вдвойне.

Для выхода в групповой турнир ЛЧ австрийцам нужно было забить еще один гол.

Впрочем, еще до перерыва москвичи могли значительно осложнить жизнь «Тиролю». 18-летний Измайлов совершил рейд от центрального круга до штрафной, благодаря своей филигранной технике посадил на пятую точку центрального защитника Цвиссига и выскочил один на один с голкипером. Последовал выстрел в дальний угол — Циглер успел выставить ногу. Однако немец еще не знал, какие чудеса будет творить его российский коллега по амплуа во втором тайме.

— В какой-то момент я понял: все, поплыл, — откровенничал потом Измайлов. — Никогда еще так не уставал. Жаль, в первом тайме не забил — игралось бы намного легче. Что-то не везет мне в последнее время с голами. Как будто кто-то сглазил...

В самом начале второго тайма хозяева должны были отправлять команду Юрия Семина в нокаут. Гилевич коварно бил с линии вратарской под перекладину — Нигматуллин вскинул руки, положив начало каскаду невероятных спасений.

Вскоре Гилевич, снова продавив своего опекуна, бил из убойной позиции. Руслан здорово выбрал позицию, справился с первым ударом, а затем не позволил поляку дослать мяч в сетку!

— Чтобы среагировать на добивание, пришлось вскакивать, перекладывать корпус. Хотя есть те, кто считает, что проблемы я тогда создал себе сам, после первого удара отбив мяч перед собой, — рассказывал Нигматуллин в интервью «Чемпионату» в мае 2020 года. — Матч знаменательный. Многие болельщики до сих пор его вспоминают, пишут мне, просят что-то выложить в соцсети. Время от времени я это делаю. Совсем недавно выложил видео с хайлайтами. Ну и нашлись «специалисты».

— Хейтеры?

— От них никуда не денешься. Написали: «Исправлял свою же ошибку». Люди не берут в расчет, что там был удар в противоход, с близкого расстояния, после прострела. На него среагировать — уже удача. Но разве таким что-то объяснишь? Пишут исключительно ради хейта. Хорошо, что у меня есть отличный метод борьбы — сразу отправляю в черный список.

Чуть позже Нигматуллин совершил, пожалуй, самый сложный сейв в матче. Кирхлер выполнил выверенную подачу со штрафного, и Глидер головой мощно пробил под перекладину. Фантастический прыжок Руслана заставил австрийцев схватиться за голову

— Очень сложный удар был в самой концовке, когда дальней рукой удалось достать мяч из верхнего угла, — рассказывал вратарь «Чемпионату». — Мне нравилось — летать, парить. Я к технике своей игры относился очень внимательно. Оттачивал не только сам бросок, но и, например, приземление. Которое у меня было специфическим. Через переворот. Таким же подходом пользовался Оливер Кан. Но современные вратари к нему почти не прибегают. Не принято. Хотя, по-моему, и выглядит эстетично, и амортизация гораздо мягче.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Нигматуллин — 10,0 от России!»

Но и это еще не все. Неугомонный Гилевич, приняв пас, стоя спиной к воротам, с разворота жахнул низом в левый от себя угол. Нигматуллин успел сложиться и достать очень тяжелый мяч!

Через две минуты Руслан выиграл еще одну дуэль у польского форварда, приняв на себя мощнейший выстрел по центру ворот.

«Господи, да что же делает Нигматуллин, — воскликнул в эфире комментатор матча. — Не знаю... От «Спорт-Экспресса» он должен получить оценку 10,0. Просто фантастика какая-то!»

— Какую оценку поставили бы себе по 10-балльной системе? — спросил Руслана обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер сразу после игры.

— Мой средний балл от «СЭ» в этом сезоне 6,0. Если от него отталкиваться, то 6,5 я в Инсбруке заслужил.

— Невысокие оценки вас задевают?

— Раззадоривают. Всегда стремлюсь быть первым в своем амплуа. По вашим оценкам этого сезона я не вхожу, по-моему, даже в пятерку лучших. Возможно, от меня ждут большего. Что ж, буду стараться.

На следующий день после матча «Спорт-Экспресс» вышел с «шапкой»: «Нигматуллин — 10,0 от России!»

Развязка в противостоянии «Тироля» и «Локо» могла наступить уже в компенсированное время. Хозяевам удалась отличная трехходовка, и Кирхлер с левой ноги послал мяч в перекладину! Нигматуллин был уже отыгран.

— Да уж... Возьми мяч на несколько сантиметров ниже на исходе матча — и не видать бы нам Лиги чемпионов, — констатировал Руслан. — Это был сильный обводящий удар довольно с близкого расстояния. Я лишь издал крик отчаяния. На тренировках мы шутим, что тот или иной удар можно отбить только криком или глазами. Я не волшебник, я только учусь, но, выходит, крик меня и выручил (смеется).

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Я вратарь высшего мирового класса? Ну это вы загнули»

Финальный свисток. 0:1. «Локомотив» — в Лиге чемпионов!

— После такой игры не появилось ощущения, что теперь вы — вратарь высшего мирового класса? — вопрос герою встречи после финального свистка.

— Ну это вы загнули! Я все-таки на земле стою, а не в облаках летаю. Сыграл я, конечно, неплохо, но всему надо знать меру. Групповой турнир Лиги, где нам играть с грандами, покажет степень моей квалификации. Как и предстоящий чемпионат мира, на который надеюсь поехать со сборной России.

«Мои ровесники гордятся тем, что видели Льва Яшина, видели, как 10 ноября 1963 года (мне было тогда 15 лет) на римском «Стадио Олимпико» он творил чудеса, защищая ворота сборной СССР в отборочном матче чемпионата Европы-64 против Италии. У меня до сих пор перед глазами побледневшее и растерянное лицо Маццолы, проигравшего дуэль Яшину вслед за тем, как арбитр назначил пенальти в наши ворота, — писал в те дни обозреватель «СЭ» Леонид Трахтенберг. — Сегодняшние мальчишки только слышали легенды о Яшине. Но зато они могут подтвердить, что слухи о смерти отечественной вратарской школы сильно преувеличены. Для этого достаточно одного примера — Руслана Нигматуллина.

Для того чтобы войти в историю мировой литературы, Грибоедову достаточно было написать «Горе от ума». Для того чтобы войти в историю мировой музыкальной культуры, Огинскому достаточно было написать свой любимый полонез. Для того чтобы войти в историю мирового футбола, Нигматуллину достаточно было один раз — 8 сентября 2001 года — сыграть в Инсбруке против «Тироля».