Весной Шадыханова отстранили за ошибку против «Спартака». Сегодня он снова судит игру в Черкизове

Обязанности видеоассистента в матче 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» сегодня вечером выполняет Павел Шадыханов. Он же работал как ВАР в апреле этого года на игре 23-го тура предыдущего турнира «Локомотив» — «Спартак» (1:0) и за серьезную ошибку в пользу железнодорожников был отстранен от работы.

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

Шадыханову решением судейского комитета было ограничено назначение на два матча чемпионата России за «неисправление допущенной Сергеем Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Тогда в середине первого тайма не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека. Карасев вынес ему предупреждение, а Шадыханов не вмешался в действия судьи.