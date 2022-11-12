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12 ноября, 22:35

При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Квинси Промес (с мячом) и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Спартак

Матч «Локомотива» со «Спартаком» закрепил диаметрально противоположные результаты обеих команд по итогам первой половины сезона. Красно-белые вернули себе второе место, на которое на несколько часов забрался «Ростов», красно-зеленые в случае успешной игры «Химок» с «Сочи» рискуют уйти на паузу на втором месте с конца.

В последние месяцы много писалось о менеджерских промахах в руководстве «Локо». Судя по последующему увольнению команды Плутника и Цорна, критика была заслуженной. Но если оценивать исключительно усиление команды, то тут вопросы могут быть разве что по суммам трансферов.

Владимир Москалев показывает желтую карточку Станиславу Магкееву. Арбитр ФИФА не назначил два пенальти на Промесе. Что он делал бы без ВАР?

Давайте по-честному — ведь по силе состава «Локомотив» не уступает «Спартаку». Изидор, Керк, даже Марадишвили с Тикнизяном — внимательные болельщики РПЛ знают, на что они способны в лучшей форме. К трансферной политике «Спартака» же, наоборот, в последние месяцы были вопросы — по крайней мере, сделки по Мевле, Рыбусю и Бальде Кейта как минимум спорные. Не было изначально понятно, способны ли усилить команду Мартинс, Пруцев и Зиньковский.

Даже сайт Transfermarkt оценивает составы команд примерно одинаково — «Спартак» и «Локо» занимают в рейтинге 3-е и 4-е места соответственно (футболисты красно-белых в совокупности стоят лишь на 6 миллионов евро дороже).

Как же тогда получилось, что команды при сопоставимых классу возможностях по итогам половины чемпионата оказались на разных полюсах таблицы? Ответ можно было разглядеть как раз в их очной стычке. В первом тайме на поле была одна команда — «Спартак» комбинировал на чужой половине поля, постоянно находил способы проникнуть в штрафную и забил два справедливых гола. А проще говоря — играл быстрее и осмысленнее.

Гильермо Абаскаль. «Хотел бы работать в «Спартаке» бесконечно. Но не больше, чем заслуживаю». Абаскаль — о победе над «Локо»

Показательна ротация, которую провел Абаскаль в атаке. Всего второй раз в этом розыгрыше чемпионата Александр Соболев остался на скамейке запасных. Неожиданное решение (хоть нападающий и не забил в трех последних матчах) тренер объяснил работой на тренировках. Видимо, Николсон в последнее время убеждал Гильермо больше. Но важно другое — Шамар выполнял на поле точь-в-точь ту же роль, что Соболев: много работал в центре поля, цеплялся за мячи, отвлекал на себя внимание. И даже так же отдал голевую передачу. Ассистировал, к слову, Пруцеву, другому игроку ротации, который здорово выполняет функции травмированного Мартинса. В том числе классно врывается в штрафную вторым темпом.

Все это говорит о четкой системе, которую успел выстроить Абаскаль. Гильермо полюбился многим болельщикам «Спартака» не в последнюю очередь по причине схожести с Доменико Тедеско. Как и немец, испанец ставит узнаваемый и яркий футбол, который вызывает симпатию. И матч с «Локомотивом» еще раз продемонстрировал класс работы, которую проделал тренерский штаб, — игроки резерва в матче с не последним по составу соперником четко исполнили свои роли. Даже с оговоркой на то, что 15 минут второго тайма Николсон провалил.

Такая системность — именно то, чего так давно не хватало «Локомотиву». Интересные розыгрыши у хозяев получались только с участием Антона Миранчука, а штурм ворот Селихова в начале второго тайма был похож скорее на следствие эмоционального заряда в перерыве, чем влияние тактических установок. В плане отдачи к железнодорожникам вряд ли остались вопросы — показательными стали эпизоды со стычкой Промеса и Магкеева, а также криком Худякова на того же Квинси. Но все упиралось в организационные моменты — до сих пор кажется, что большинство футболистов «Локо» не до конца понимают свою роль на поле.

Если смотреть глобально, немецкий вектор развития имени Ральфа Рангника оказался эффектным лишь на бумаге. На деле же — неуклюжие попытки Маркуса Гисдоля играть в агрессивный прессинг (порой даже удачные) и финальное фиаско с тотальным хаосом на тренерском мостике.

Болельщикам «Локомотива» рано унывать — при должном подходе с этим составом можно бороться за высокие места в РПЛ. Но чтобы заново выстроить четкую работающую вертикаль между руководством, тренерским штабом и командой, требуется время. Вряд ли до конца этого сезона что-то получится исправить глобально — слишком многое было поломано. Но задать правильный вектор восстановления позиций — главная задача руководства «Локо» на предстоящую зиму.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
34
191
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
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Урал – Факел
 2 : 0
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Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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 16 1 3
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