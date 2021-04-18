Минус два. Вслед за Еськовым закончит судить Вилков

Максим Алланазаров — о жестких решениях РФС по отношению к судьям.

По информации «СЭ», арбитр матча «Локомотив» — «Ростов» Михаил Вилков в будущем не будет допущен к обслуживанию матчей чемпионата России. Инициатором жесткого решения стал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Причиной для пожизненного отстранения Вилкова от работы стали сразу несколько сомнительных решений, принятых арбитром и его бригадой в ходе матча. Сначала Вилков ошибочно не удалил полузащитника ростовчан Кенто Хашимото, потом показал необязательную желтую карточку Армину Гиговичу, которая привела к удалению, а затем назначил пенальти после падения в штрафной гостей полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

В нынешнем сезоне Михаила Вилкова уже отстраняли от работы, арбитр не обслуживал игры РПЛ на протяжении девяти туров. Матч, прошедший 17 октября в Краснодаре, стал для Вилкова последним в 2020 году. Причиной для первого отстранения Вилкова послужили сразу несколько решений, вызвавших бурю негодования и протесты со стороны казанского «Рубина». Шлейф скандалов, сопровождающий Вилкова, и постоянные ошибки, влияющие на результаты матчей, вынудили руководство РФС принять жесткие меры и пожизненно отстранить судью от работы, оградив себя и болельщиков от негативного фона.

Можно сказать, что после скандального октябрьского матча в Краснодаре Вилков находился на испытательном сроке. Арбитр знал, что в случае повторных грубых ошибок руководство РФС может применить к нему санкции вплоть до пожизненного отстранения от работы. Вилков не справился и вслед за своим коллегой Алексеем Еськовым заканчивает карьеру арбитра в России. Если прочитать комментарии пользователей в Сети к новости об отстранении Вилкова, можно заметить абсолютное единение всех высказывающих мнение людей. Получается, что РФС и так долго терпел выходки судьи.

Отстранение токсичных судей от работы и приглашение на их место молодых арбитров — первые шаги руководства нашего футбола, которые демонстрируют болельщикам, что ситуацию в судействе пора кардинально менять. Понятно, что достичь сиюминутного результата и переломить ситуацию уже завтра вряд ли получится, но нужно же с чего-то начинать. Для полного реформирования института футбольных судей в России понадобится минимум пара-тройка лет, но те жесткие шаги, которые принимаются сегодня, могут стать хорошей платформой для выстраивания абсолютной новой системы завтра. Странные и зачастую абсурдные решения российских арбитров не останутся без внимания, а судей с низкой квалификацией и сомнительным бэкграундом со временем станет гораздо меньше.