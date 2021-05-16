Самые ожидаемые летние трансферы РПЛ: где будет играть Хвича, уедет ли Азмун, продаст ли «Спартак» Бакаева?

После завершения сезона главный сюжет в чемпионате России — летние трансферы. «СЭ» выделяет главные интриги.

Куда «Рубин» продаст Хвичу?

Про будущее Хвичи Кварацхелии новостей, кажется, больше, чем у «Рубина» — набранных очков. «Милан», «Ювентус», «Лидс», «Бавария», «Аякс» — это лишь те клубы, которые мелькали в новостях в последний месяц.

По данным «СЭ», «Рубин» настроен на летнюю продажу грузинского игрока и готовится к его уходу. Летний трансфер Хвичи в европейский клуб — дело практически решенное. Пока непонятно одно — куда и за сколько.

Источник «СЭ» в «Рубине» сообщает, что казанцы хотят выручить за Кварацхелию минимум 20 миллионов евро. Похоже, летом клуб из Татарстана провернет самую крупную продажу в своей истории. До этого рекордным был трансфер Саломона Рондона в «Зенит» за 18 миллионов.

Отпустит ли «Зенит» Азмуна в Европу?

«Зенит» тоже может продать игрока группы атаки в европейский клуб. Сердар Азмун еще со времен выступлений в «Рубине» грезит о переезде в Европу, а после трех чемпионств с «Зенитом» и «Золотой бутсы» в РПЛ делать в России ему уже точно нечего.

Кандидатуру иранца рассматривают в «Аталанте», «Боруссии» Д, «Севилье», «Роме», «Валенсии». В общем, клубов-претендентов очень много, как и в случае с Кварацхелией.

В «Зените», кажется, готовы отпустить Азмуна. «Самое важное — желание самого футболиста, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и футболиста», — сказал главный тренер Сергей Семак GQ.

Тикнизяна ждут в «Локомотиве»

Один из самых неожиданных трансферов лета — переход Наира Тикнизяна. Игроки основного состава ЦСКА крайне редко переходят в «Локомотив». Президент армейцев Евгений Гинер не так давно говорил, что мечтает видеть футболиста в составе, а теперь отпускает воспитанника к конкурентам.

По информации «СЭ», «Локомотив» направил официальный оффер в офис ЦСКА. Вероятная сумма сделки — около 2 миллионов евро. 22-летнего защитника в команде хочет видеть главный тренер Марко Николич. Все идет к тому, что сделку оформят сразу после завершения сезона.

ЦСКА отказывается от Рондона в пользу Заболотного

ЦСКА теряет воспитанника, но при этом может вернуть другого выпускника академии — Антона Заболотного. 29-летний форвард был интересен «Краснодару», но выбрал бывший клуб.

По данным «СЭ», контракт нападающего с ЦСКА будет рассчитан на два года. Все идет к тому, что армейцы не будут выкупать Рондона. На данный момент между клубом и представителями футболиста не ведется никаких переговоров.

А после победы над «Краснодаром» нападающий написал в Instagram: «Спасибо за все, «ВЭБ Арена»!» Судя по всему, это был последний домашний матч Рондона за ЦСКА. Теперь его заменит Заболотный.

Сможет ли «Динамо» все-таки подписать Бакаева?

Главный сорвавшийся зимний трансфер в РПЛ — переход Зелимхана Бакаева, который не добрался до «Динамо». Тогда речь шла о компенсации в размере 5 миллионов евро, что не устроило «Спартак».

К лету переговоры возобновились. По данным «СЭ», «Динамо» предпримет еще одну попытку подписать игрока. Но многое будет зависеть и от нового главного тренера «Спартака»: будет ли Бакаев входить в его планы? Полузащитник в этом году лишь изредка выходит на замену — это явно его не устраивает.

Уйдет ли Жемалетдинов из «Локо»?

Один из лучших игроков весенней части сезона может уйти из «Локомотива»: контракт Рифата Жемалетдинова истекает летом и пока не продлен. Как стало известно «СЭ», новое предложение игрока не устраивает, поэтому не исключен вариант смены клуба.

Агент футболиста Вадим Шпинев подтвердил, что «Локо» рискует потерять Жемалетдинова. «Он может уйти. Может и такое быть. Может быть, будет предложение из топ-5 европейских чемпионатов», — сказал он изданию «Рейтинг букмекеров».

По европейским клубам информации пока нет, но в России Жемалетдинов нарасхват: на него претендуют «Краснодар» и почти все клубы из лидирующей группы. Николич требует немедленного продления контракта с 24-летним игроком. Поэтому, возможно, он останется в клубе.

Куда «Динамо» отправит Комличенко и Игбуна?

Молодые звезды «Динамо» вытеснили из состава опытных нападающих, и теперь менеджеры клуба пытаются найти варианты для Николая Комличенко и Сильвестра Игбуна.

По данным «СЭ», россиянина могут отдать в аренду в другой клуб, а нигериец может покинуть команду из-за недостатка игровой практики. Агент Игбуна уже занят поисками нового клуба для клиента.

Сообщалось об интересе к Комличенко со стороны ЦСКА, но, похоже, армейцы закрыли позицию форварда подписанием Заболотного. Поэтому найти действительно конкурентоспособную команду в РПЛ ему будет тяжело.

Где окажется Ари?

Еще один возрастной форвард летом остается без клуба: контракт Ари с «Краснодаром» истекает, и он становится свободным агентом. Клуб уже объявил, что не будет продлевать соглашение.

35-летний русский бразилец очень хочет остаться в России и открыт для предложений.

«Моим первым вариантом остается Россия. У меня есть пара команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы», — сказал он «РБ Спорт».

Заберут ли Сергеева из «Крыльев?

«Краснодар», помимо Ари, расстается с Маркусом Бергом, и очевидно, что команда в активных поисках нападающего. Отсюда и новость об интересе к главному голеадору ФНЛ Ивану Сергееву, забившему 40 мячей за сезон.

В Самаре настроены на то, чтобы удержать форварда, контракт которого рассчитан до лета 2022 года. Но отступные у игрока не очень большие, и подписать его могут почти все состоятельные клубы.

«Нам не поступало предложений от «Краснодара». И на этом точка. Мне кажется, все понятно. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде», — сказал в интервью «СЭ» гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий.

Клуб уже сделал Сергееву предложение с кратным увеличением зарплаты, но подпись пока не поставлена.

Как «Спартак» поступит с Мирзовым и Глушенковым?

Игроки «Спартака» Резиуан Мирзов и Максим Глушенков после окончания сезона возвращаются в московский клуб из аренды в «Химках», где их по-прежнему надеются сохранить.

«Сейчас по Мирзову понимания нет. Будет ясность после 16 мая, насколько он нужен новому главному тренеру «Спартака». Будем разговаривать со «Спартаком» в любом случае. Резиуан нам нужен. По Глушенкову такая же ситуация, что и с Мирзовым», — сказал Sport24 министр спорта Московской области Роман Терюшков.